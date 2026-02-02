和心、全国有数の道の駅・伊東マリンタウンの店舗をM&Aにより事業承継

株式会社和心

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンのもと、簪（かんざし）や和傘・和柄傘、箸等の和小物を全国で複数展開する株式会社和心（東京都渋谷区、代表取締役社長：森 智宏、東証グロース：9271）は、2026年1月30日付で、伊豆エリアにて食料品および雑貨の販売を行うエス・ティー・エヌ伊豆株式会社の株式を取得し、同社を子会社化いたしました。

エス・ティー・エヌ伊豆株式会社が運営する主な店舗は、伊東マリンタウン（静岡県伊東市）内で営業する「メルローズマーケット 伊東マリン店」です

伊東マリンタウンは、相模灘を望むロケーションと多彩な飲食・土産店舗を備えた、伊豆を代表する観光拠点として、年間を通じて多くの観光客が訪れる人気スポットです。

年間を通じて多くの観光客が訪れる伊東マリンタウン。

伊東マリンタウンという立地価値

2001年のオープン以来、約25年間で累計5,000万人以上が訪れる施設として、年間を通じて多くの観光客に親しまれています。

ドライブや観光の途中で立ち寄れる伊東マリンタウン。海辺の景色とともに買い物や食事を楽しめる

「メルローズマーケット」について

「メルローズマーケット 伊東マリン店」は、バザール棟1階にあるお土産・雑貨の大型ショップです。伊豆ならではの食や雑貨を豊富に取り揃えた人気のお土産店で、特に当店こだわりのオリジナルジャムや伊豆各地の食品が並ぶバラエティ豊かなラインナップが魅力です。

また、毎日の暮らしを楽しくするアイテムや雑貨も種類豊富に揃っています。こうした幅広い品揃えにより、旅の記念や大切な人への贈り物選びにも最適なスポットとして、多くの来訪者に親しまれています。

さらに「メルローズマーケット」は、伊東マリンタウン内店舗に加え、伊豆高原エリアにも店舗（メルローズマーケット伊豆高原店）を展開しており、伊豆エリアにおける観光・日常利用双方のニーズに応える店舗運営を行っています。

和心グループでは、「メルローズマーケット」を通じて、伊東マリンタウンを訪れるお客様にとって、伊豆観光の立ち寄りスポットとしてより魅力的な店舗体験を提供していくことを目指してまいります。

今後の展望

和心は、和雑貨やライフスタイル提案を軸としたブランド展開に加え、今回のような観光地・地域密着型の実店舗を通じて、お客様とのリアルな接点を広げていきます。

伊東マリンタウンという魅力ある観光拠点とともに、伊豆・伊東エリアの活性化とブランド価値向上の両立を目指してまいります。

■株式会社和心について

日本文化を取り入れたライフスタイル提案を通じて、国内外の人々が日本に触れる機会の創出と、伝統文化・技術の継承の課題解決に寄与するべく、『北斎グラフィック』『かんざし屋wargo』『箸や万作』『かすう工房』『musumusu』の和小物やアクセサリー、浴衣、サウナ・スパグッズ等のオリジナルブランドの企画・デザイン・製造・販売やECサイト「The Ichi」の運営を中心に、他社製品のOEM事業や子会社の宿泊事業も含めて幅広く事業を展開しています。

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンを大切に、日本で育まれたモノやコトを日本国内に再提案するだけでなく、世界に発信していくことを目指しています。

会社概要

会 社 名： 株式会社和心

証券コード： 9271（東証グロース）

代 表 者： 代表取締役社長 森 智宏

設 立 年： 2003年2月

従 業 員 数： 182名（非正規社員を含む）

資 本 金： 1,036,686,564円（資本準備金を含む）

事 業 内 容： 商品企画・デザイン・製造、店舗設計・運営、Webデザイン・ECサイト運営・コンサルティング事業

子 会 社： マイグレ株式会社

U R L ： https://www.wagokoro.co.jp/