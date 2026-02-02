Mr.Children Tour 2026 Pontaパス会員先行受付開始！

KDDI株式会社

KDDIは2026年2月2日から、電子チケットサービス「LivePocket」との連携の一環で、約1,500万人が利用しているおトクなサブスクリプションサービス「Pontaパス」（月額548円）会員の特典として「Mr.Children Tour 2026」＜4月4日(土)千葉 ～ 6月28日(日)北海道公演＞の「Pontaパス」会員先行受付を開始します。

▼お申込みはPontaパス特設サイトから▼

https://sp.livepocket.jp/tour_mrchildren_2026/?utm_source=pontapass&utm_medium=release&utm_id=pontapass(https://sp.livepocket.jp/tour_mrchildren_2026/?utm_source=pontapass&utm_medium=release&utm_id=pontapass)

「Mr.Children Tour 2026」

◆公演一覧

・ららアリーナ 東京ベイ [千葉県]

2026年4月4日(土) 開場 16:00/開演 17:00

2026年4月5日(日) 開場 15:00/開演 16:00

・横浜アリーナ [神奈川県]

2026年4月11日(土) 開場 16:00/開演 17:00

2026年4月12日(日) 開場 15:00/開演 16:00

・日本ガイシホール [愛知県]

2026年4月25日(土) 開場 16:00/開演 17:00

2026年4月26日(日) 開場 15:00/開演 16:00

・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ [宮城県]

2026年5月9日(土) 開場 16:00/開演 17:00

2026年5月10日(日) 開場 15:00/開演 16:00

・マリンメッセ福岡A館 [福岡県]

2026年5月16日(土) 開場 16:00/開演 17:00

2026年5月17日(日) 開場 15:00/開演 16:00

・大阪城ホール [大阪府]

2026年5月30日(土) 開場 16:00/開演 17:00

2026年5月31日(日) 開場 15:00/開演 16:00

・あなぶきアリーナ香川 [香川県]

2026年6月13日(土) 開場 16:00/開演 17:00

2026年6月14日(日) 開場 15:00/開演 16:00

・ぴあアリーナMM [神奈川県]

2026年6月20日(土) 開場 16:00/開演 17:00

2026年6月21日(日) 開場 15:00/開演 16:00

・北海道立総合体育センター 北海きたえーる [北海道]

2026年6月27日(土) 開場 16:00/開演 17:00

2026年6月28日(日) 開場 15:00/開演 16:00

Pontaパス会員先行受付について

◆受付期間

2026年2月2日（月）18:00 ～ 2月8日（日）23:59

◆対象

１.～２.の全てを満たしている方が本受付にお申込みいただけます。

１.申込者がPontaパス会員の方

※同行者はPontaパス非会員でもお申込みいただけます。

２.申込者、同行者ともに日本国内在住の方

※Pontaパスは日本国内在住者向けのサービスです。

日本国外在住者のご入会には対応しておりません。あらかじめご了承ください。

◆チケット料金

●指定席 \14,300

※未就学児童入場不可。

※お一人様１公演につき１申込みのみ2枚まで。

◆お申込み ※Pontaパス特設サイトへ遷移します

https://sp.livepocket.jp/tour_mrchildren_2026/?utm_source=pontapass&utm_medium=release&utm_id=pontapass(https://sp.livepocket.jp/tour_mrchildren_2026/?utm_source=pontapass&utm_medium=release&utm_id=pontapass)

既にPontaパス会員の方はもちろん、まだPontaパス会員でない方も新規入会（初回30日無料）で、先行受付にお申込みいただけます。この機会にぜひご加入ください。

▼公演特設サイトはこちら

https://tour.mrchildren.jp/

▼Mr.Childrenオフィシャルホームページ

https://www.mrchildren.jp/

LivePocketとは

LivePocketは、誰でも簡単に、今すぐ販売できる電子チケット販売プラットフォームです。1,200万人を超える会員、年間800万枚を超えるチケットの発券を行っております。※2025年10月時点

今まで簡単にはできなかったチケット販売を、企業でも個人でも、誰もが簡単に、手軽な利用料で実現できます。

利用料は、売れたチケットの金額の5%のみ。その他、初期費用、固定費（月額・年額等）、公演登録料、オプション料金などの費用はかかりません。

購入者は、別途システム利用料「165円(税込)/枚数」がかかります。

さまざまなジャンルのイベントチケットが販売されていますので、ぜひ一度ご覧ください。

▽イベントを主催されたい方はこちら

https://livepocket.jp/owner

▽イベントチケットのご購入をされたい方はこちら

https://livepocket.jp/

「Pontaパス エンタメぽんぽんBOX」

映画鑑賞時の割引サービスや、豪華なライブや公演のチケットが当たる会員限定のプレゼントキャンペーンなど、Pontaパスが提供する多彩なエンタメ特典をまとめて楽しめるメニューを2025年12月1日から開始しました。

さらに、試写会をはじめとする各種イベントへの招待当選確率がアップする施策も実施しており、新しいコンテンツや「好き」なものと出会うきっかけやエンタメの「おトク」を提供します。Pontaパス会員であれば追加の手続きは不要で、アプリからすぐに利用いただけます。

http://kddi-l.jp/SdW

■「Pontaパス」について

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートなど、さまざまなサービスが利用できる月額制のサブスクリプションサービスです。「ポイント経済圏」の先の価値を訴求し、デジタルとリアルでライフスタイルを支える仕組みが評価され、2025年度グッドデザイン賞を受賞しました。

詳細はこちら（ https://prcp.pass.auone.jp/main/ ）を参照ください。