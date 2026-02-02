日次世論調査「世論レーダー」週次集計（2月第1週）を公開｜高市内閣支持率66.5%（前週比-0.3pt）、自民党支持率は31.3%で横ばい

ジャッグジャパン株式会社

ジャッグジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区）は、株式会社グリーン・シップ（本社：東京都千代田区）と業務提携し、グリーン・シップが提供する日次世論調査「世論レーダー」のデータを提供しております。本日、2026年2月第1週（1月26日～2月1日分）の内閣支持率・政党支持率調査の結果を発表いたします。

また、日次推移データグラフを含む詳細レポートPDFを「世論レーダー」(https://yoronradar.jp)公式サイトの週次レポートページ(https://yoronradar.jp/shop?filtering=1&filter_product_brand=40)にて、税込3,960円で販売しております。

高市内閣支持率

高市内閣の支持率は66.5%（前週比--0.3pt）、不支持率は27.5%（前週比+1.4pt）となりました。

政党支持率

政党支持率では自民党が31.3%（前週比-0.1pt）で横ばい、「特に支持する政党はない」は19.4%（前週比-2.0pt）と減少しました。

詳細データのご案内

内閣支持率・政党支持率の日次推移データグラフ、年代別集計など、より詳細なレポートは世論レーダー公式サイトにてPDFファイルを販売しております。

▼ 世論レーダー公式サイト https://yoronradar.jp

▼ 世論レーダー公式サイト（週次レポート） https://yoronradar.jp/shop?filtering=1&filter_product_brand=40(https://yoronradar.jp/shop?filtering=1&filter_product_brand=40)

▼ 世論レーダー公式サイト（月次レポート） https://yoronradar.jp/shop?filtering=1&filter_product_brand=25(https://yoronradar.jp/shop?filtering=1&filter_product_brand=25)

提供会社

株式会社グリーン・シップ

設立: 2008年11月

本社所在地: 東京都千代田区

代表者: 代表取締役社長 田中明子

事業内容: 世論調査事業（GS調査センター/GS選挙調査センター）、ロボットコールセンター事業、ソリューション事業

ウェブサイト: https://www.green-ship.co.jp/

グリーン・シップは、1日最大1,000万件の電話発信力を持つロボットコールセンター技術を活用し、大規模な世論調査を実施する専門機関です。主要政党や大手報道各社に調査データを提供するとともに、「世論レーダー」として独自の日次世論調査を継続的に実施しています。

ジャッグジャパン株式会社

設立: 2015年4月（事業開始：2010年11月）

本社所在地: 東京都渋谷区

代表者: 代表取締役 大濱崎卓真

事業内容: 選挙コンサルティング事業、政治家向けクラウド名簿地図アプリ「ミエセン」の開発・提供

ウェブサイト: https://jag-japan.com

ジャッグジャパンは、「選挙を科学する」をテーマに、ITとビッグデータを活用した選挙コンサルティングを提供しています。GIS（地理情報システム）を用いた可視化分析など、エビデンスベースの選挙戦略立案を専門としています。国政選挙から地方選挙まで、幅広い選挙支援の実績を有しています。

本件に関するお問い合わせ先

世論レーダー データ販売サイト

URL: https://yoronradar.jp

ジャッグジャパン株式会社

選挙コンサルティング事業部

Email: info@yoronradar.jp

URL: https://jag-japan.com

株式会社グリーン・シップ

Email: gs_info@green-ship.co.jp

URL: https://www.green-ship.co.jp