3月17日(火) AndTech「マルチマテリアル化に向けた易解体性接着材料・技術開発およびシステム設計の最新動向」WEBオンライン Zoomセミナー講座を開講予定

　株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山　正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、昨今高まりを見せる易解体性接着での課題解決ニーズに応えるべく、第一人者の講師からなる「易解体性接着」講座を開講いたします。


易解体性接着のためのシステム設計並びに易解体性材料についての考え方、開発のポイント、分解性ポリマー使用中の高分解性と高い安定性を両立するための方法、接着力・柔軟性・易解体性を両立する独自のエポキシ系接着材料技術について紹介！


本講座は、2026年03月17日開講を予定いたします。


詳細：https://andtech.co.jp/seminars/1f0e0a98-5d51-661c-84c1-064fb9a95405



Live配信・WEBセミナー講習会　概要


──────────────────


テーマ：マルチマテリアル化に向けた易解体性接着材料・技術開発およびシステム設計の最新動向


開催日時：2026年03月17日(火) 11:00-16:50


参 加 費：60,500円（税込） ※ 電子にて資料配布予定


U　R　L ：https://andtech.co.jp/seminars/1f0e0a98-5d51-661c-84c1-064fb9a95405


WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）



セミナー講習会内容構成


────────────


　ープログラム・講師ー


∽∽───────────────────────∽∽


第1部 易解体性接着のための材料とシステム設計総論


∽∽───────────────────────∽∽


講師 大阪公立大学　大学院工学研究科 化学・物質系専攻 応用化学分野 / 教授　松本　章一　氏


∽∽───────────────────────∽∽


第2部 分解性や剥離性を有する解体性接粘・接着技術の開発とその応用


∽∽───────────────────────∽∽


講師 （地独）大阪産業技術研究所　和泉センター　高分子機能材料研究部　舘　秀樹　氏


∽∽───────────────────────∽∽


第3部　高分解性の易解体性接着：高い熱的・化学的安定性、機械的強度との両立


∽∽───────────────────────∽∽


講師 神奈川大学　理学部　化学科　教授　木原　伸浩　氏


∽∽───────────────────────∽∽


第4部 易解体性を有するエポキシ系接着樹脂の開発と応用


∽∽───────────────────────∽∽


講師 DIC株式会社　アドバンストマテリアル開発センター / マネジャー　大津　理人　氏



本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題


───────────────────────


・接着と解体に関する基本事項、これまで20年間の技術開発の発展経緯


・易解体性接着技術の最新動向と今後の展望


・新しい材料設計とシステム設計への取り組み方法


・ORISTで開発している易解体性粘・接着剤の概要


・高分解性と高い安定性を両立するための方法


・ジアシルヒドラジンの利用法


・化学的に安定な分解性エポキシ樹脂


・化学的に安定な架橋体の脱架橋


・化学的に安定な分解性SAP


・ビニルポリマーの主鎖への任意の官能基の簡便な導入


・エポキシ樹脂に易解体性を付与する材料設計の考え方


・解体プロセスの考え方と応用可能性



本セミナーの受講形式


─────────────


　WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。


　詳細は、お申し込み後お伝えいたします。



