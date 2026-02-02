【調査レポート】スタイル・エッジ「士業に関する意識調査」を実施

株式会社スタイル・エッジ

弁護士、司法書士、医師などの専門家を支援する株式会社スタイル・エッジ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：島田雄左、以下スタイル・エッジ）は、一般生活者の士業（弁護士・司法書士等）に対するイメージや利用実態を明らかにし、より適切な士業支援へ繋げるため、全国の20～60代の男女700人を対象に「士業に関する意識調査」を2025年12月に実施しました。

本調査の結果、多くの人が士業に対して「敷居が高い」「費用が高そう」といったイメージを抱き、それが相談への心理的ハードルとなっている現状が浮き彫りになりました 。一方で、インターネット検索や広告を通じた情報収集は一般的になっており、ユーザーは「費用の透明性」と「信頼できる情報」を強く求めていることがわかりました。



【本調査のサマリー】



【相談の壁】 いざという時に専門家への相談を「ためらう」人は60.0%。「費用がいくらかかるか不安」が理由の9割超を占める 。



【検索行動】 専門家探しの手段は「インターネット検索（43.5%）」が最多。「紹介」を上回りデジタル経由が主流に 。



【広告の質】 士業の広告・情報発信に対し約7割が肯定的。一方で「過度な不安を煽る表現」には嫌悪感が強く、17.9%が広告を見て「相談をやめた」経験あり 。



【本調査の主な結果】



■トピック1：相談を阻む最大の壁は「費用の見えにくさ」



将来、法的な悩みが生じた際に士業へ相談するかを聞いたところ、60.0%が「ためらうと思う」と回答しました。その理由として圧倒的に多かったのが「費用がいくらかかるか不安（90.7%）」でした。次いで「どの専門家が信頼できるか分からない（49.5%）」が挙がり、金銭的な負担感と情報の非対称性が、解決への第一歩を阻害していることがわかります 。

■トピック2：専門家探しは「ネット検索」が主流。「レスポンスの速さ」も決め手に

実際に士業を利用した経験がある人に「見つけた方法」を聞いたところ、「インターネット検索（43.5%）」が最も多く、「家族・知人の紹介（38.0%）」を上回る結果となりました。また、依頼の決め手としては「自分の悩みの分野に強そう（40.0%）」という専門性に加え、「すぐに対応してくれた（30.5%）」「料金体系が明確だった（28.5%）」が上位に入り、Web上での専門性の可視化と、問い合わせ後の迅速な対応が重要視されています 。

■トピック3：求められるのは「透明性」。煽り広告は「逆効果」のリスクも。



士業が広告やWebサイトで情報発信することについて、約7割（57.4%が「あってもよい」、14.1%が「積極的に行うべき」）が肯定的に捉えています。士業が広告やWebサイトで情報発信を行うことは、一般ユーザーにとって、どのようなメリットや効果があるについては、「相談費用の目安が分かり、安心できる」（70.4%：352名）が最多となり、次いで「どの事務所がどの分野に強いのか分かり、選びやすい」（52.0%：260名）が挙げられました。

一方で、不快感を覚える広告表現として「過度に不安を煽る表現（59.1%）」「過剰な実績のアピール（59.5%）」が挙げられました。実際に17.9%の人が「広告を見たことがきっかけで相談をやめた・ためらった経験がある」と回答しており、不適切なマーケティングがブランド毀損だけでなく、具体的な機会損失を招いている実態が明らかになりました。

【スタイル・エッジからコメント】



本調査からは、一般ユーザーが士業に対して「相談費用が高そう」（78.6％：550名）、「敷居が高い」（40.1％：281名）といったネガティブな先行イメージを強く抱いており、それが将来的な相談を「ためらう」要因（60.0％：420名）となっている現状が明らかになりました。特にためらう理由の9割（90.7％：381名）が「費用の不透明さ」に集中しているように、金銭的な不安の払拭こそが、潜在需要を顕在化させるために重要ではないかと考察します。



情報発信については、約7割（71.4％：500名）のユーザーが肯定的に捉えています。ユーザーは広告を「不安を解消し、比較検討を容易にするための判断ツール」として期待しており、特に「費用の目安や支払方法」（69.9％：489名）や「解決事例や実績」（48.3％：338名）といった、具体的かつ透明性の高い情報の提示を求めています。



一方で、不適切な広告表現はブランドイメージを毀損させるだけでなく、（17.9％：114名）もの相談機会を損失させている現実も無視できません。弊社としましては、本調査の結果を生かし、これからも弁護士、司法書士といったプロフェッショナルの総合支援を通じて、社会課題の解決に引き続き取り組んでいきたいと思います。

【調査概要】

調査名：士業に関する意識調査

調査方法：インターネットによるアンケート調査

調査期間：2025年12月

調査対象：全国47都道府県、20～60代の一般男女

有効回答数：700名（士業利用経験あり200名、なし500名）

実施機関：株式会社ネオマーケティング

※本リリースの調査結果をご利用いただく際は、「株式会社スタイル・エッジ調べ」とご明記ください。



詳細な調査結果は、当社ウェブサイト「アンケート調査報告書」にてご覧いただけます。

https://styleedge.co.jp/sustainability/#survey

