株式会社エンミッシュ、Chief AI & Process Architect（技術顧問）に元セールスフォース・ジャパンの船田 文継が就任

株式会社エンミッシュ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 河原 義平）は、2月1日付けでChief AI & Process Architect（技術顧問）に元セールスフォースジャパンの船田文継（以下、船田）が就任したことをお知らせいたします。

■就任の背景

エンミッシュは創業以来、Salesforceをはじめとする最新のAIやクラウドテクノロジーに関する深い知識と、CRM／MA活用を軸とした業務改革・マーケティング支援の実績を活かし、企業のAI導入やDX推進、業務効率化に貢献するソリューションを提供しています。

単なるシステム導入にとどまらず、定着・活用フェーズまで伴走することで、組織全体の生産性向上と顧客体験の最適化を実現し続け、現在までに200社以上の企業様を支援してまいりました。

こうした事業拡大の中、社内体制強化とより高い価値提供を実現するため、Salesforceに精通した責任者の招聘が不可欠と判断し、セールスフォース・ジャパンにおいて数多くの大手企業のDX・問題解決を支援してきたSalesforceのプロフェッショナルである船田を招聘しました。

船田の深い知見とリーダーシップにより、事業成長を前提とした「デジタル＆セールスの民主化」を実現する体制を構築してまいります。

■船田文継の紹介

2002年より16年間、株式会社ワークスアプリケーションズに勤務。

主に製品開発マネージャとしてHR/EC/CRM/オムニチャネル製品の企画・設計・実装をリード。

2018年、株式会社セールスフォース・ジャパン(当時セールスフォース・ドットコム)へ入社。

7年間にわたりB2C製品群のソリューションエンジニア／サクセスアーキテクトとして、日本を代表する大手企業のDX・問題解決を支援。

TOGAF9認定エンタープライズアーキテクト。

思考整理ツール「idea Lane」開発者。

■船田文継よりコメント

エンミッシュのChief AI & Process Architect（技術顧問）として参画させて頂くことになりました。

Salesforceの価値は、導入そのものではなく、いかに現場で使われ、成果につながるかにあります。

エンミッシュはその本質に向き合い続けている稀有な存在です。

私が持つ「長年にわたるエンタープライズ企業のDX支援経験」×「AIをフル活用しSaaS開発する現役エンジニアの視点」をともに活かし、お役に立てるよう取り組んで参ります。

エンミッシュと共に、技術を現場の力へ変え、より多くの企業が成長に集中できる社会づくりに貢献していきたいと考えております。

■株式会社エンミッシュ 代表取締役社長 河原義平 コメント

この度、当社は元セールスフォース・ジャパン社員であり、豊富な実務経験を有する船田氏をChief AI & Process Architect（技術顧問）として迎えることとなりました。

Salesforceは、CRMの枠を超えAIやデータを軸に企業の成長を左右する中核基盤へと進化しています。

そうした環境下で成果を出し続けるためには、単なる導入支援ではなく「なぜ・どう使うのか」を技術と思想の両面から設計できる人材の存在が不可欠です。

船田氏には案件への直接関与や技術レビューに加え、社内の育成・思想浸透にも深く関わっていただき、個人のスキルに依存しない再現性のあるAI・Salesforce活用力を組織として高めていきます。

最前線の知見を持つ技術顧問と共に学び、挑戦できる環境を整えることで、エンミッシュはAI・Salesforceを武器に成長したい仲間の採用をさらに加速してまいります。

■エンミッシュのSalesforceコンサルティング事業

エンミッシュは、「戦略設計」から「導入・実装」、さらには「運用・改善」までを一貫してサポートする体制を整えており、Salesforce導入支援から運用設計、マーケティング活用、分析基盤の構築まで、企業のSalesforce活用を一気通貫で支援し、クライアントと共に成果創出まで伴走し続けています。

■株式会社エンミッシュ 採用情報

現在エンミッシュでは、事業拡大にともない一緒に会社・事業を拡大していくメンバーを募集しています。

最新の採用情報は、下記のサイトをご確認ください。

https://enmish.co.jp/recruit/

■株式会社エンミッシュについて

当社はデジタルとセールスで次世代を担うすべての企業の成長を加速する存在でありたいと考えております。

多くの成長企業の方々と仕事をさせていただく中で、DXとセールス領域で該当人材が不足しており、便利なサービスや技術を企業成長に結び付けることができない企業が増えています。

そんな業界構造の改革を前提として、私達は高い専門性と技術を活かし、事業成長を前提とした「デジタル＆セールスの民主化」を実現し、社会に還元していくことで社会をよりよくできると信じています。

Salesforceを中心としたSaaSシステムの構築・運用、DXコンサルティング、BtoBセールスコンサルティング、BPO、インターネット広告、幅広いソリューションを通して、持続的経営を目指してまいります。

■会社概要

会社名 ：株式会社エンミッシュ

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南3丁目1番1号 いちご恵比寿グリーングラス7F

設立 ：2022年4月1日

代表取締役：河原 義平

事業内容 ：Salesforceコンサルティング事業/BtoBセールスコンサルティング事業/インターネット広告事業

