【リベロ選手特別ユニフォーム着用のご案内】佐賀トヨペット青春シャウト！！全力応援DAY
SAGA久光スプリングス株式会社
2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第15節（2/8/日/GAME2）にてリベロ選手オリジナルユニフォームの着用が決定いたしました！更に来場者には数量限定でオリジナルキャンディをプレゼントいたします！
［オリジナルキャンディ配布について］
配布開始時間：CLUB SPRINGS会員優先入場 10:00～ ／ 一般入場 10:30～
配布場所：2階入場口
諸 事 項 ：お渡しは当日の観戦チケット1枚につきオリジナルキャンディ2種各1点となります
【ゲームデーパートナー】
佐賀トヨペット 様
https://saga.toyopet-dealer.jp/
【ゲームデータイトル】
佐賀トヨペット青春シャウト！！全力応援DAY
【日程】
2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第15節
GAME2 2026年2月8日（日）14:05～
【対戦カード】
SAGA久光スプリングス vs NECレッドロケッツ川崎
【会場】
SAGAアリーナ（佐賀県佐賀市日の出2-1-10）
【チケット購入】
下記サイトからチケットの購入をよろしくお願いいたします。
https://ticket-v.jp/ticket/?id=32982
以上となります。たくさんのご来場をお待ちしております！