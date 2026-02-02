Edition別注〈THE RERACS（ザ・リラクス）〉PERTEX Shieldで再構築したモッズコート＆ラップスカート発売

株式会社 トゥモローランド〈THE RERACS（ザ・リラクス）〉別注

エディション 各店にて〈THE RERACS（ザ・リラクス）〉の別注アイテムを発売中です。



ザ・リラクスのアイコンであるショートモッズコートと、過去の定番であったフラップ付きラップスカートを、PERTEX素材を使用してアップデートさせた2型のアイテムをご用意。





モッズコートは、本体と一体型になったフードとラグランスリーブ仕様でコンパクトなサイズ感。裾幅はダイナミックな寸法でAラインを強調するシルエットに。スカートは、薄い素材でも安定したクオリティが出せるよう丁寧な折伏せ始末で縫製。 PERTEX・THE RERACSのロゴプリントをフラップ後ろに配置し、ワンポイントアクセントに。附属は、従来のエディション別注アイテム同様にオリジナルファスナー、コードエンドを使用。ドットボタンも色味を合わせるためオリジナルメッキをかけており、重厚感と統一感を持たせています。この機会にぜひご覧ください。

〈THE RERACS（ザ・リラクス）〉別注

SHORT MODS COAT for Pertex ESP

37-08-62-08003 / \59,950 (tax in)

SIZE: 2

COLOR: Black



FLAP SKIRT for Pertex ESP

37-05-62-05020 / \36,850 (tax in)

SIZE: 2,3

COLOR: Black

〈THE RERACS（ザ・リラクス）〉別注

SHORT MODS COAT for Pertex ESP

37-08-62-08003 / \59,950 (tax in)

SIZE: 2

COLOR: White



FLAP SKIRT for Pertex ESP

37-05-62-05020 / \36,850 (tax in)

SIZE: 2,3

COLOR: White

〈THE RERACS（ザ・リラクス）〉別注

■オンライン発売日

2月12日（木）正午予定



■取り扱い店舗

エディション 表参道ヒルズ店

エディション ルミネ新宿店

エディション グランフロント大阪店

エディション 名古屋ラシック店

エディション 京都BAL店

エディション 神戸BAL店

キャバン 福岡店

※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。