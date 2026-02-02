Edition別注〈THE RERACS（ザ・リラクス）〉PERTEX Shieldで再構築したモッズコート＆ラップスカート発売
〈THE RERACS（ザ・リラクス）〉別注
エディション 各店にて〈THE RERACS（ザ・リラクス）〉の別注アイテムを発売中です。モッズコートは、本体と一体型になったフードとラグランスリーブ仕様でコンパクトなサイズ感。裾幅はダイナミックな寸法でAラインを強調するシルエットに。
スカートは、薄い素材でも安定したクオリティが出せるよう丁寧な折伏せ始末で縫製。 PERTEX・THE RERACSのロゴプリントをフラップ後ろに配置し、ワンポイントアクセントに。
附属は、従来のエディション別注アイテム同様にオリジナルファスナー、コードエンドを使用。ドットボタンも色味を合わせるためオリジナルメッキをかけており、重厚感と統一感を持たせています。
この機会にぜひご覧ください。
SHORT MODS COAT for Pertex ESP
SHORT MODS COAT for Pertex ESP
37-08-62-08003 / \59,950 (tax in)
SIZE: 2
COLOR: Black
FLAP SKIRT for Pertex ESP
37-05-62-05020 / \36,850 (tax in)
SIZE: 2,3
COLOR: Black
SHORT MODS COAT for Pertex ESP
37-08-62-08003 / \59,950 (tax in)
SIZE: 2
COLOR: White
FLAP SKIRT for Pertex ESP
37-05-62-05020 / \36,850 (tax in)
SIZE: 2,3
COLOR: White
■オンライン発売日
2月12日（木）正午予定
■取り扱い店舗
エディション 表参道ヒルズ店
エディション ルミネ新宿店
エディション グランフロント大阪店
エディション 名古屋ラシック店
エディション 京都BAL店
エディション 神戸BAL店
キャバン 福岡店
