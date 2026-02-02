【全国391店舗】コインランドリー「ブルースカイランドリー」 2026年2月 6店舗を新規オープン

株式会社ジーアイビー

株式会社ジーアイビー（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役：鈴木 衛）は、コインランドリー「ブルースカイランドリー」を2026年2月に全国で6店舗新規オープンいたします。

今回の出店により、ブルースカイランドリーの累計店舗数は全国391店舗となりました。

ブルースカイランドリーは、「コインランドリーのあるライフスタイル」を提案し、日常の洗濯をより快適に、効率よく行える場として、地域の暮らしに寄り添った店舗づくりを進めています。大型洗濯・乾燥機による時短家事の実現に加え、清潔で安心して利用できる空間づくりを大切にしながら、日常に寄り添うランドリーとして全国に展開しています。

■2026年2月 新規オープン店舗一覧

【2月4日オープン】

・ブルースカイランドリー フォルテさくら氏家店

栃木県さくら市氏家3485-1

営業時間：7:00～23:00

【2月6日オープン】

・ブルースカイランドリー コメリハード＆グリーン喜多方松山店

福島県喜多方市松山町鳥見山字上天神7-2

営業時間：24時間営業

・ブルースカイランドリー サンデー八戸長苗代店

青森県八戸市大字長苗代字前田61-1

営業時間：24時間営業

【2月13日オープン】

・ブルースカイランドリー 大和深見店

神奈川県大和市深見3869-1

営業時間：24時間営業

※本店舗は災害対応型ランドリーではありません。

【2月27日オープン】

・ブルースカイランドリー JAファーマーズあがつま店

群馬県吾妻郡東吾妻町原町5132

営業時間：24時間営業

・ブルースカイランドリー ツルハドラッグ亘理逢隈店

宮城県亘理郡亘理町逢隈鹿島字西鹿島7-1

営業時間：24時間営業

■地域に寄り添う取り組み

ブルースカイランドリーでは、日常の利便性に加え、地域とのつながりを大切にした取り組みを進めています。

全国391店舗のうち、279店舗が災害対応型ランドリーとして、災害時に炊き出しや簡易的な電力供給が可能な設備を備えています。また、192店舗では子ども服リユース活動を実施し、不要になった子ども服を必要とする家庭へつなぐことで、子育て世帯の支援と資源循環の促進に取り組んでいます。

さらに、一部店舗では高温スチームによって布団などをケアできる「リフレッシュスチーマー」を導入し、清潔で快適な暮らしをサポートしています。

ブルースカイランドリーは今後も、コインランドリーという日常に身近な場所を通じて、暮らしを支えるサービスの提供を続けてまいります。