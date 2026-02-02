『MUFGのiDeCo』に「スリムコース」を新設

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（代表取締役社長 亀澤 宏規、以下 MUFG）は、連結子会社である株式会社三菱UFJ銀行（取締役頭取執行役員 半沢 淳一、以下 三菱UFJ銀行）にて、個人型確定拠出年金（愛称：iDeCo）における、『MUFGのiDeCo』の新コース「スリムコース」を2026年3月5日にリリースします。

本コースは、三菱UFJ銀行と三菱UFJ信託銀行株式会社（取締役社長 窪田 博、以下三菱UFJ信託銀行）が共同で運営し、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社[1]（取締役社長 小林 真、以下 三菱UFJモルガン・スタンレー証券）、三菱UFJeスマート証券株式会社[1]（代表取締役社長 飛松 一樹、以下 三菱UFJeスマート証券）を加えたグループ4社で取り扱いを開始します。

iDeCoは、掛け金が全額所得控除、運用益も非課税、給付を受け取る際にも税制優遇措置があるほか、転職・退職しても継続して加入できるなどのメリットがあり、より豊かな老後生活に向けた資産形成が可能になる制度です。「資産運用立国」構想や、家計金融資産の形成促進策により、自助努力型年金制度の重要性は今後一層高まることが予想され、加入手続きの簡素化も進む中、加入者は年々増加傾向にあります。さらに2027年1月には、加入対象の拡大や掛け金上限の引き上げなど、iDeCo制度の利便性向上が予定されており、資産形成への関心が一層高まることが見込まれています。

このような制度の拡大に合わせてリリースする新コースは、運営管理機関手数料が0円で、国内トップクラスの純資産規模を誇り、業界最低水準の運用コストをめざすeMAXIS Slimを中心に、多様な資産クラスを網羅した長期の資産形成を後押しする商品ラインアップをご用意しています。厳選された運用商品の中から、ご自身のライフプランや投資方針に合わせてお選びいただけます。さらに、D‑Canvasアプリを通じて、資産状況の把握や配分の見直し、運用推移の確認をスマートフォンで簡単かつ分かりやすく行うことができますので、全てのお客さまに分かりやすく、生涯にわたって豊かな人生の実現をサポートする「エムット[2]」の理念を具現化するサービスとなっております。

MUFGは、中期経営計画における「成長をつかむ」ための主要戦略の一つとして「資産運用立国実現への貢献」に取り組んでいます。国内最大級の金融グループならではの信頼と安心をお届けするとともに、今後も、さらなるサービスの拡充に向けた検討を進め、お客さまの「豊かな生活を実現するチカラ」になることをめざしてまいりますので、是非ご期待ください。

なお、詳細は上記MUFGグループ4社のHPに掲載いたしますので、2026年3月5日以降に ご確認くださいますようお願い申し上げます。

[1]三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJeスマート証券は、監督官庁へ届出次第、

取り扱い開始予定です。

[2]「エムット」はMUFG各社の多様なサービスを統合し、“人生にかかわるお金のすべてを「まるっと」サポートする”金融サービスブランドです。「エムット」では「三菱UFJ銀行アプリ」（インターネットバンキングアプリ）を中心にクレジットカードやスマホ決済などのお金を「つかう」機能、ポイントなどが「たまる」機能、資産運用などのお金を「ふやす」機能、相続などのお金を「つなぐ」機能をシームレスに繋ぎ、各種サービスにワンストップでアクセス可能にすることでユーザーがお金の管理をわかりやすく簡単にできる、シンプルかつ直感的なサービスを提供します。

以 上