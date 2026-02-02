『デサント』トライアスロン国内主要2大会への協賛決定 「DESCENTE TRIATHLON CLUB」も結成

株式会社デサント

株式会社デサントは、『デサント』ブランドにおいて「スキー」「ゴルフ」「トライアスロン」の3つをコアスポーツとして設定し、各競技カテゴリーの強化に取り組んでいます。

「トライアスロン」カテゴリー強化の一環として、国内屈指の歴史と人気を誇る「全日本トライアスロン宮古島大会」および「伊勢志摩・里海トライアスロン大会」にオフィシャルスポンサーとして協賛いたします。また、ファンとの接点強化を目的に、トライアスロンコミュニティ「DESCENTE TRIATHLON CLUB（デサントトライアスロンクラブ）」を結成いたします。

『デサント』は、スイストライアスロンチームをはじめとする世界のトップアスリートを、ウェアサプライを通じて長年サポートしてきました。トライアスロンは、過酷な環境下でウェアやギアの機能性が重要となる競技です。『デサント』は、細部に至るまで機能を研ぎ澄ませ、「機能美」を追求し続けてきました。限界に挑むトライアスリートの精神は、『デサント』がモノづくりにおいて貫いてきた思想と深く共鳴します。

本大会への協賛を通し、挑戦者たちの熱量に寄り添いながら、本格スポーツブランドとしての価値を共に創造していきます。

また、新たに立ち上げるトライアスロンコミュニティを通じて、アスリートの皆様とともにこの競技をさらに盛り上げてまいります。

■ 協賛大会概要

1. 第40回 全日本トライアスロン宮古島大会

大会公式サイト：https://tri-miyako.com/

トライアスリートの「聖地」とも称される国内最大級の大会です。

目的： 国内外から注目が集まる本大会でのロゴ掲出、およびアスリートへのサポートを通じ、『デサント』ブランドのプレゼンスを高めていきます。

2. 伊勢志摩・里海トライアスロン大会2026

大会公式サイト：https://shima-tri.com/

豊かな自然を舞台にした、ホスピタリティ溢れる人気大会です。

目的： メインスポンサーとして大会運営を強力にバックアップするとともに、後述する「DESCENTE TRIATHLON CLUB」のメインイベントとして位置づけ、参加者とのダイレクトな接点を創出します。

伊勢志摩・里海トライアスロン大会2026 大会ロゴ

■ 新コミュニティ「DESCENTE TRIATHLON CLUB」の発足

単なるウェア提供に留まらず、挑戦する人々をサポートするコミュニティを始動します。

活動内容： メンバー募集を行い、大会完走を目指した事前練習会や、プロコーチによるレッスンなどの開催を予定しています。

詳細は2月下旬を目途にブランドサイトでお知らせいたします。