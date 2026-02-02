MISAMO　JAPAN 1st ALBUM『PLAY』発売記念ラッキードローを一部アニメイトで2月4日より開催!!　通販では、抽選でトレカ全部セットのプレゼントも！

株式会社アニメイトホールディングス△左：初回限定版A、中央：初回限定版B、右：通常版商品の詳細はこちら！ :https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3319616/

株式会社アニメイトは、2026年2月4日よりK-POPアイドルのCDやグッズを販売するショップ「animate Import Shop（アニメイトインポートショップ）」をはじめとしたアニメイト一部店舗とアニメイト通販にて、「MISAMO JAPAN 1st ALBUM『PLAY』」の発売を記念してラッキードローを実施いたします。

期間中、アニメイトの一部店舗にて、「MISAMO JAPAN 1st ALBUM『PLAY』」の対象商品を1枚購入ごとに、トレカ（全12種）を1枚プレゼントいたします。また、アニメイト通販で注文いただいた方を対象に、抽選で10名様にトレカ12種セットをプレゼント！

■イベント情報

△左：初回限定版A、中央：初回限定版B、右：通常版

■「MISAMO JAPAN 1st ALBUM『PLAY』」発売記念ラッキードロー

＜ラッキードロープレゼント＞

開催期間：2026年2月4日～特典終了まで

開催場所：animate Import Shop池袋・animate Import Shop大阪・アニメイト池袋本店・仙台・渋谷・新宿・横浜ビブレ・梅田・名古屋・アバンティ京都・広島、福岡パルコ

開催内容：対象の商品を1枚購入につき、トレカ（全12種）を1枚プレゼント。

特典内容：トレカ（全12種）

※特典はお選びいただけません。

対象商品：

初回限定盤A 価格：\5,500（税込）

初回限定盤B 価格：\4,150（税込）

通常盤 価格：\3,520（税込）

MINA盤 価格：\3,520（税込）

SANA盤 価格：\3,520（税込）

MOMO盤 価格：\3,520（税込）

＜抽選プレゼント＞

開催期間：開催中～2月15日23：59まで

開催場所：アニメイト通販

開催内容：既にご予約済みの方を含め、開催期間中に対象の商品を注文された方の中から、抽選で10名様にトレカ12種セットをプレゼント。

特典内容：トレカ12種セット

対象商品：

初回限定盤A 価格：\5,500（税込）

初回限定盤B 価格：\4,150（税込）

通常盤 価格：\3,520（税込）

MINA盤 価格：\3,520（税込）

SANA盤 価格：\3,520（税込）

MOMO盤 価格：\3,520（税込）

ONCE JAPAN限定盤 価格：\4,217（税込）

※当選に関しては発送をもってかえさせていただきます。なお商品とは別送になります。

※発送は2月下旬以降を予定しております。

※全ての商品と特典は数に限りがございます。売り切れの際はご了承ください。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■関連URL

「MISAMO JAPAN 1st ALBUM『PLAY』」通常版アニメイト通販ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3319616/)

『TWICE』 OFFICIAL SITE(https://www.twicejapan.com/)

■『MISAMO』とは

世界的人気ガールズグループ『TWICE』の日本人メンバーであるMINA、SANA、MOMOの3人によるグループ内初のユニット。2023年より活動を開始し2024年には初のドームツアーを開催するなど、国内外から注目を集めています。