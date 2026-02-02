【petit main(プティマイン)】から2027年度ご入学用ランドセルが登場！
デザイナーズランドセル SHIFFONから、【petit main(プティマイン)】の2027年度ご入学者向けランドセルが発売されます。上品なカラー・デザインと機能性を兼ね備えたランドセルは、お子さまの特別な学校生活を彩ります。
お子さまの新たな門出にふさわしい特別なランドセルを、ぜひ「petit main」でお選びください。
<女児向けランドセル＞
パステルカラーやくすみカラーを基調とし、宝石のようにきらめくジュエル鋲や、ハート・チェリーのモチーフがアクセントとなる上品な可愛らしいデザインを展開。全3型12カラーからお選びいただけます。
『フリルチェリー』ランドセル
品名：『フリルチェリー』ランドセル
価格：\79,200(税込)
カラー：ライトパープル／ネイルピンク／サックス／グレージュ
主素材：人工皮革(タフガード(R)ライト)
重量 ：約1300ｇ
サイズ ：A4フラットファイルサイズ・キューブ型
内寸 ：幅約23ｃｍ×高さ31ｃｍ（最高部）大マチ 12.5ｃｍ
背カン：タフウイングメタル
錠前 ：左右両回し式ワンタッチロック錠前
反射素材：持ち手/前締めベルト/肩ベルトに搭載
付属品：なし
『パステルブルーム』ランドセル
品名：『パステルブルーム』ランドセル
価格：\79,200(税込)
カラー：サックス／アイボリー／ネイルピンク／ライラック
主素材：人工皮革(タフガード(R)ライト)
重量 ：約1260ｇ
サイズ ：A4フラットファイルサイズ・キューブ型
内寸 ：幅約23ｃｍ×高さ31ｃｍ（最高部）大マチ 12.5ｃｍ
背カン：タフウイングメタル
錠前 ：回転錠前
反射素材：持ち手/前締めベルト/肩ベルトに搭載
付属品：ハートチャーム
『ポルカドリーム』ランドセル
品名：『ポルカドリーム』ランドセル
価格：\79,200(税込)
カラー：アイボリーグレージュ／アイボリーピンク／アイボリーパープル／アイボリーサックス
主素材：人工皮革(タフガード(R)ライト)
重量 ：約1260ｇ
サイズ ：A4フラットファイルサイズ・キューブ型
内寸 ：幅約23ｃｍ×高さ31ｃｍ（最高部）大マチ 12.5ｃｍ
背カン：タフウイングメタル
錠前 ：FIDLOCK(R)錠前
反射素材：持ち手/前締めベルト/肩ベルトに搭載
付属品：チェリーチャーム
＜男児向けランドセル＞
男の子向けモデルは、クラフト感が息づく装いでレザーステッチの品格を添えたデザインが魅力。マットで上質な皮革の質感が相まって、クラフト感あふれる仕上がりです。
性別を問わず使える万能グレージュカラーもご用意しています。
『アルト』ランドセル
品名：『アルト』ランドセル
価格：\79,200(税込)
カラー：ブラック／ホワイト／グレージュ
主素材：人工皮革(タフガード(R)ライト)
重量 ：約1340ｇ
サイズ ：A4フラットファイルサイズ・キューブ型
内寸 ：幅約23ｃｍ×高さ31ｃｍ（最高部）大マチ 12.5ｃｍ
背カン：タフウイングメタル
錠前 ：左右両回し式ワンタッチロック錠前
反射素材：前締めベルト/肩ベルトに搭載
付属品：キーチャーム
■ ブランドについて
「petit main（プティマイン）」
トレンドファッションに子どもらしさをプラスした、デイリープライスで楽しめるガールズ＆ボーイズブランド。ママをはじめ活動的な女性に向けた「リアン」とリンクコーディネートを楽しめます。
【2027年度ご入学者向け 無料カタログ請求に関して】
2027年度ご入学者向け無料カタログをご希望の方は、下記のサイトでお申込みが可能です。
URL：https://www.shop.shiffon-randoseru.jp/ENQ/enquete.cgi?PAGE=6
【販売に関するご案内】
■ 販売開始時期
デザイナーズランドセル SHIFFON では、2026年2月2日（月）18:00より予約販売を開始いたします。また、2026年4月中旬より、全国取扱店（※）にて販売を開始いたします。
※取扱店の詳細は、下記オンラインサイトにてご案内しております。
【デザイナーズランドセル SHIFFON】販売詳細
デザイナーズランドセル SHIFFON 公式サイト
https://www.shiffon-randoseru.jp
※ランドセル取扱店の詳細も、上記公式サイトにてご案内しております。
■ お渡し時期
2026年9月上旬～2027年3月上旬頃、順次お渡し予定
※ご注文時期により、お渡しのタイミングが異なります。
※受注数量には限りがございます。なくなり次第、受付を終了いたしますのでご了承ください。
■ 公式Instagram
最新情報は公式Instagramでもご案内しております。
＠shiffon.randoseru https://www.instagram.com/shiffon.randoseru/
【デザイナーズランドセル SHIFFON】
デザインも色も大好きなランドセルを買ってもらったら、そのランドセルはただの教材入れではありません。子供にとっては宝ものです。お気に入りの服を着るように、袖を通すたびにうれしくて、あふれる笑顔がとまらない。だからSHIFFONは、品質が確かで、デザインとカラーが豊富に揃ったブランドから、いいランドセルを提供します。充実の機能で、子供も親も安心して使えるランドセルです。