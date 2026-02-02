【petit main(プティマイン)】から2027年度ご入学用ランドセルが登場！

株式会社SHIFFON

デザイナーズランドセル SHIFFONから、【petit main(プティマイン)】の2027年度ご入学者向けランドセルが発売されます。上品なカラー・デザインと機能性を兼ね備えたランドセルは、お子さまの特別な学校生活を彩ります。

お子さまの新たな門出にふさわしい特別なランドセルを、ぜひ「petit main」でお選びください。

<女児向けランドセル＞

パステルカラーやくすみカラーを基調とし、宝石のようにきらめくジュエル鋲や、ハート・チェリーのモチーフがアクセントとなる上品な可愛らしいデザインを展開。全3型12カラーからお選びいただけます。

『フリルチェリー』ランドセル

品名：『フリルチェリー』ランドセル

価格：\79,200(税込)

カラー：ライトパープル／ネイルピンク／サックス／グレージュ

主素材：人工皮革(タフガード(R)ライト)

重量 ：約1300ｇ

サイズ ：A4フラットファイルサイズ・キューブ型

内寸 ：幅約23ｃｍ×高さ31ｃｍ（最高部）大マチ 12.5ｃｍ

背カン：タフウイングメタル

錠前 ：左右両回し式ワンタッチロック錠前

反射素材：持ち手/前締めベルト/肩ベルトに搭載

付属品：なし

『パステルブルーム』ランドセル

品名：『パステルブルーム』ランドセル

価格：\79,200(税込)

カラー：サックス／アイボリー／ネイルピンク／ライラック

主素材：人工皮革(タフガード(R)ライト)

重量 ：約1260ｇ

サイズ ：A4フラットファイルサイズ・キューブ型

内寸 ：幅約23ｃｍ×高さ31ｃｍ（最高部）大マチ 12.5ｃｍ

背カン：タフウイングメタル

錠前 ：回転錠前

反射素材：持ち手/前締めベルト/肩ベルトに搭載

付属品：ハートチャーム

『ポルカドリーム』ランドセル

品名：『ポルカドリーム』ランドセル

価格：\79,200(税込)

カラー：アイボリーグレージュ／アイボリーピンク／アイボリーパープル／アイボリーサックス

主素材：人工皮革(タフガード(R)ライト)

重量 ：約1260ｇ

サイズ ：A4フラットファイルサイズ・キューブ型

内寸 ：幅約23ｃｍ×高さ31ｃｍ（最高部）大マチ 12.5ｃｍ

背カン：タフウイングメタル

錠前 ：FIDLOCK(R)錠前

反射素材：持ち手/前締めベルト/肩ベルトに搭載

付属品：チェリーチャーム

＜男児向けランドセル＞

男の子向けモデルは、クラフト感が息づく装いでレザーステッチの品格を添えたデザインが魅力。マットで上質な皮革の質感が相まって、クラフト感あふれる仕上がりです。

性別を問わず使える万能グレージュカラーもご用意しています。

『アルト』ランドセル

品名：『アルト』ランドセル

価格：\79,200(税込)

カラー：ブラック／ホワイト／グレージュ

主素材：人工皮革(タフガード(R)ライト)

重量 ：約1340ｇ

サイズ ：A4フラットファイルサイズ・キューブ型

内寸 ：幅約23ｃｍ×高さ31ｃｍ（最高部）大マチ 12.5ｃｍ

背カン：タフウイングメタル

錠前 ：左右両回し式ワンタッチロック錠前

反射素材：前締めベルト/肩ベルトに搭載

付属品：キーチャーム

■ ブランドについて

「petit main（プティマイン）」

トレンドファッションに子どもらしさをプラスした、デイリープライスで楽しめるガールズ＆ボーイズブランド。ママをはじめ活動的な女性に向けた「リアン」とリンクコーディネートを楽しめます。

【2027年度ご入学者向け 無料カタログ請求に関して】

2027年度ご入学者向け無料カタログをご希望の方は、下記のサイトでお申込みが可能です。

URL：https://www.shop.shiffon-randoseru.jp/ENQ/enquete.cgi?PAGE=6

【販売に関するご案内】

■ 販売開始時期

デザイナーズランドセル SHIFFON では、2026年2月2日（月）18:00より予約販売を開始いたします。また、2026年4月中旬より、全国取扱店（※）にて販売を開始いたします。

※取扱店の詳細は、下記オンラインサイトにてご案内しております。

【デザイナーズランドセル SHIFFON】販売詳細

デザイナーズランドセル SHIFFON 公式サイト

https://www.shiffon-randoseru.jp

※ランドセル取扱店の詳細も、上記公式サイトにてご案内しております。

■ お渡し時期

2026年9月上旬～2027年3月上旬頃、順次お渡し予定

※ご注文時期により、お渡しのタイミングが異なります。

※受注数量には限りがございます。なくなり次第、受付を終了いたしますのでご了承ください。

■ 公式Instagram

最新情報は公式Instagramでもご案内しております。

＠shiffon.randoseru https://www.instagram.com/shiffon.randoseru/

【デザイナーズランドセル SHIFFON】

デザインも色も大好きなランドセルを買ってもらったら、そのランドセルはただの教材入れではありません。子供にとっては宝ものです。お気に入りの服を着るように、袖を通すたびにうれしくて、あふれる笑顔がとまらない。だからSHIFFONは、品質が確かで、デザインとカラーが豊富に揃ったブランドから、いいランドセルを提供します。充実の機能で、子供も親も安心して使えるランドセルです。