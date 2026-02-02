【petit main(プティマイン)】から2027年度ご入学用ランドセルが登場！

デザイナーズランドセル SHIFFONから、【petit main(プティマイン)】の2027年度ご入学者向けランドセルが発売されます。上品なカラー・デザインと機能性を兼ね備えたランドセルは、お子さまの特別な学校生活を彩ります。




お子さまの新たな門出にふさわしい特別なランドセルを、ぜひ「petit main」でお選びください。



<女児向けランドセル＞

パステルカラーやくすみカラーを基調とし、宝石のようにきらめくジュエル鋲や、ハート・チェリーのモチーフがアクセントとなる上品な可愛らしいデザインを展開。全3型12カラーからお選びいただけます。



『フリルチェリー』ランドセル












品名：『フリルチェリー』ランドセル


価格：\79,200(税込)


カラー：ライトパープル／ネイルピンク／サックス／グレージュ


主素材：人工皮革(タフガード(R)ライト)


重量　：約1300ｇ


サイズ ：A4フラットファイルサイズ・キューブ型


内寸　：幅約23ｃｍ×高さ31ｃｍ（最高部）大マチ　12.5ｃｍ


背カン：タフウイングメタル　


錠前　：左右両回し式ワンタッチロック錠前


反射素材：持ち手/前締めベルト/肩ベルトに搭載


付属品：なし




『パステルブルーム』ランドセル












品名：『パステルブルーム』ランドセル


価格：\79,200(税込)


カラー：サックス／アイボリー／ネイルピンク／ライラック


主素材：人工皮革(タフガード(R)ライト)


重量　：約1260ｇ


サイズ ：A4フラットファイルサイズ・キューブ型


内寸　：幅約23ｃｍ×高さ31ｃｍ（最高部）大マチ　12.5ｃｍ


背カン：タフウイングメタル


錠前　：回転錠前


反射素材：持ち手/前締めベルト/肩ベルトに搭載


付属品：ハートチャーム




『ポルカドリーム』ランドセル












品名：『ポルカドリーム』ランドセル


価格：\79,200(税込)


カラー：アイボリーグレージュ／アイボリーピンク／アイボリーパープル／アイボリーサックス


主素材：人工皮革(タフガード(R)ライト)


重量　：約1260ｇ


サイズ ：A4フラットファイルサイズ・キューブ型


内寸　：幅約23ｃｍ×高さ31ｃｍ（最高部）大マチ　12.5ｃｍ


背カン：タフウイングメタル


錠前　：FIDLOCK(R)錠前


反射素材：持ち手/前締めベルト/肩ベルトに搭載


付属品：チェリーチャーム




＜男児向けランドセル＞

男の子向けモデルは、クラフト感が息づく装いでレザーステッチの品格を添えたデザインが魅力。マットで上質な皮革の質感が相まって、クラフト感あふれる仕上がりです。


性別を問わず使える万能グレージュカラーもご用意しています。




『アルト』ランドセル











品名：『アルト』ランドセル


価格：\79,200(税込)


カラー：ブラック／ホワイト／グレージュ


主素材：人工皮革(タフガード(R)ライト)


重量　：約1340ｇ


サイズ ：A4フラットファイルサイズ・キューブ型


内寸　：幅約23ｃｍ×高さ31ｃｍ（最高部）大マチ　12.5ｃｍ


背カン：タフウイングメタル


錠前　：左右両回し式ワンタッチロック錠前


反射素材：前締めベルト/肩ベルトに搭載


付属品：キーチャーム




■ ブランドについて



「petit main（プティマイン）」


トレンドファッションに子どもらしさをプラスした、デイリープライスで楽しめるガールズ＆ボーイズブランド。ママをはじめ活動的な女性に向けた「リアン」とリンクコーディネートを楽しめます。





【2027年度ご入学者向け 無料カタログ請求に関して】


2027年度ご入学者向け無料カタログをご希望の方は、下記のサイトでお申込みが可能です。


URL：https://www.shop.shiffon-randoseru.jp/ENQ/enquete.cgi?PAGE=6




【販売に関するご案内】


■ 販売開始時期


デザイナーズランドセル SHIFFON では、2026年2月2日（月）18:00より予約販売を開始いたします。また、2026年4月中旬より、全国取扱店（※）にて販売を開始いたします。


※取扱店の詳細は、下記オンラインサイトにてご案内しております。




【デザイナーズランドセル SHIFFON】販売詳細


デザイナーズランドセル SHIFFON 公式サイト


https://www.shiffon-randoseru.jp


※ランドセル取扱店の詳細も、上記公式サイトにてご案内しております。




■ お渡し時期


2026年9月上旬～2027年3月上旬頃、順次お渡し予定


※ご注文時期により、お渡しのタイミングが異なります。


※受注数量には限りがございます。なくなり次第、受付を終了いたしますのでご了承ください。




■ 公式Instagram


最新情報は公式Instagramでもご案内しております。


＠shiffon.randoseru　https://www.instagram.com/shiffon.randoseru/






【デザイナーズランドセル SHIFFON】　


デザインも色も大好きなランドセルを買ってもらったら、そのランドセルはただの教材入れではありません。子供にとっては宝ものです。お気に入りの服を着るように、袖を通すたびにうれしくて、あふれる笑顔がとまらない。だからSHIFFONは、品質が確かで、デザインとカラーが豊富に揃ったブランドから、いいランドセルを提供します。充実の機能で、子供も親も安心して使えるランドセルです。