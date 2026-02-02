アクシス株式会社

「自立型人材の育成」を軸に、転職支援・キャリア支援事業を展開するアクシス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：末永雄大）は、代表・末永雄大が運営するYouTubeチャンネル「すべらない転職エージェント」にて発信してきたコンテンツが、株式会社プレジデント社（本社：東京都千代田区）の運営するビジネスニュースサイト「プレジデントオンライン」に採用され、転職特集記事として公開されたことをお知らせいたします。

今後も同媒体において、編集部との協議のもと、継続的に知見を寄稿していく予定です。

本件は、同媒体が実施する「転職特集」において、弊社が継続的に発信してきた 「面接官の視点から見た合否判断の本質」 に関する知見が、読者であるビジネスパーソンの課題解決に資する内容であると評価され、プレジデントオンライン編集部より直接オファーをいただき、編集部による構成・執筆を経て記事化が実現したものです。

1. 掲載の背景

今回、プレジデントオンライン編集部より、弊社YouTube動画「転職面接で合否を分けるポイントを転職エージェントが解説！」のテキスト記事化に関するオファーをいただきました。

編集部からは「動画内で語られていた合否判断のポイントは、まさに弊誌読者であるビジネスパーソンが直面している課題である」とのコメントをいただいており、動画コンテンツを起点としながら、より多くの読者に届けるべき知見として選定されました。

従来のYouTube視聴層に加え、管理職・経営層を含む幅広い層へリーチすることを目的に、テキストメディアとして再構成されています。

2. 掲載記事のポイント

本記事では、累計多数の転職支援を行ってきた末永の実務経験に基づくノウハウを、プレジデントオンライン編集部の視点で再整理しています。

１. 動画からテキストメディアへの展開

YouTubeチャンネル「すべらない転職エージェント」で約200万回再生と反響の大きかった「面接時に評価されるポイント」について、編集部独自の構成により、ビジネスパーソンが実務に活かしやすい形で解説しています。

２. 世代・立場を超えた普遍的なテーマ

若手・中堅層だけでなく、プレジデントオンラインの主要読者である管理職・経営層にも共通する

「採用・面接において本質的に見られている視点」を掘り下げ、キャリア形成や人材評価の双方に役立つ内容となっています。

媒体名：PRESIDENT Online（プレジデントオンライン）

掲載記事タイトル：「転職がうまくいかない人」は理解していない…必ず聞かれる「志望動機」で面接官が合否を決めるポイント(https://president.jp/articles/-/108311)

元動画：転職面接で合否を分けるポイントを転職エージェントが解説！(https://www.youtube.com/watch?v=hhEkZxRMIUc)

3. 代表取締役 末永雄大 コメント

「これまでYouTubeを通じて、転職に悩む方々へ『本質的な情報』を届けることに注力してまいりました。

今回、ビジネスリーダー層から厚い信頼を得ているプレジデント社様に、弊社の知見を評価いただき、記事として採用されたことを大変光栄に思います。

動画とテキストという異なるメディアを通じて、より多くのビジネスパーソンの方々が、自らのキャリアを主体的に考えるきっかけとなれば幸いです。」

4. アクシス株式会社について

アクシス株式会社は、「ヒトとITのチカラで働くすべての人を幸せにする」をミッションに掲げ、転職特化メディア、キャリアコーチング事業、転職エージェント事業、成長ベンチャー向けのマネジメント育成支援事業などを展開するWork Tech Companyです。

代表・末永雄大が運営するYouTubeチャンネル「すべらない転職エージェント」は、登録者数8.5万人を超えるキャリア系YouTubeメディアとして、独自の視点からキャリア形成の本質を発信し続けています。

会社概要

会社名：アクシス株式会社

代表取締役：末永雄大

取締役COO：川崎俊介

本社：〒106-0032 東京都港区六本木4丁目1－4 黒崎ビル2階

設立：2012年8月

事業内容：人材紹介事業、キャリアコーチング事業、メディア運営、管理職育成支援事業

URL：https://axxis.co.jp