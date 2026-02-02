【歓迎会・送別会プランのお知らせ】大切な方への感謝と新たな絆！煌めく夜景を望む完全個室で特別なひとときを。

積水ハウス梅田オペレーション株式会社

都会の煌めきを眼下に望む洗練された空間で、心に残る歓迎会・送別会を。

梅田スカイビルでは、特別な人の門出と新たな出会いを上質に彩る歓送迎会プランをご用意しています。語らいが自然と深まる落ち着いた雰囲気の中、感謝と期待が交差する特別なひとときをお過ごしいただけます。洗練されたサービスとともに、記憶に残る上質な一夜をお楽しみください。

梅田スカイビル／タワーイースト36F＜スカイルーム１＞

＜ 120分飲み放題付き ／ 和洋折衷 8,000円プラン ＞

五感で楽しめる本格和食と、目にも美しい逸品が揃う洋食を一度に楽しめるコース。



メインにはイベリコ豚の濃厚な旨みを堪能できる贅沢な一皿を。

トマトの爽やかな酸味とハーブの香りが広がるカチャトーラ風煮込みは、

じっくり煮込むことで肉は柔らかくジューシーに。

白ワインやオリーブの風味が加わり、奥深い味わいをお楽しみいただけます。

【 前菜 】

鴨のロースト ベリーソース

鰤と北寄貝のタルタル 柚子の香り

【 魚料理 】

鰆の青唐味噌焼き

【 肉料理 】

イベリコ豚のトマト煮込み カチャトーラ風

【 お食事 】

浅利と山菜のおこわ

お味噌汁

【 甘味 】

ケーキ

コーヒー

8,000円プランのご予約はコチラ :https://r.gnavi.co.jp/plan/r18urk1m0000/plan-reserve/plan/plan_list/:c32#course-select-seat

（リクエスト予約となります。会場の空き状況など、担当者よりご連絡をさせていただきます。）

＜ 販売期間 ＞

2026年3月1日（日）～5月31日（日）

＜ ご利用時間 ＞

18:00 ～ 22:00の間の2時間

＜ 120分飲み放題付き ／ 和洋折衷 10,000円プラン ＞

厳選された食材が織り成す和洋折衷コースのハイライトは、

メインとして提供する“神戸牛の赤ワイン煮込み”。

上質な神戸牛を贅沢に用い、芳醇な赤ワインでじっくりと煮込むことで生まれる、

滑らかでとろけるような口当たりが魅力です。

深いコクと気品ある香りをまとったソースが、肉本来の旨味を一層引き立てます。

季節のエッセンスを散りばめた前菜や、上品に仕立てた逸品の数々とともにお楽しみください。

【 前菜 】

鴨のロースト ベリーソース

鰤と北寄貝のタルタル 柚子の香り

帆立と大葉のジェノベーゼ和え

【 椀物 】

桜鯛と蛤のお吸い物

【 魚料理 】

鰆の青唐味噌焼き

【 肉料理 】

神戸牛の赤ワイン煮込み

【 お食事 】

浅利と山菜のおこわ

お味噌汁

【 甘味 】

ケーキ

コーヒー

10,000円プランのご予約はコチラ :https://r.gnavi.co.jp/plan/r18urk1m0000/plan-reserve/plan/plan_list/:c17#course-select-seat

（リクエスト予約となります。会場の空き状況など、担当者よりご連絡をさせていただきます。）

＜ 販売期間 ＞

2026年3月1日（日）～5月31日（日）

＜ ご利用時間 ＞

18:00 ～ 22:00の間の2時間

＜フリードリンクメニュー＞

ビール（中瓶）

ウイスキー

焼酎（芋／麦）

ワイン（赤／白）

日本酒

ジントニック

ファジーネーブル

カシスオレンジ

烏龍茶

オレンジジュース

コーラ

ジンジャーエール

［ 料金に含まれるもの ］

お料理・お飲み物・税金・音響使用料・マイク2本・司会台

梅田スカイビル／タワーイースト36F＜スカイルーム２＞梅田スカイビル／タワーウエスト22F＜D ROOM＞

20名様～150名様まで、大小さまざまなタイプの完全個室をご用意しております。

＜ ご予約・お問い合わせ ＞

TEL 06-6440-3905（受付時間／10:00～17:00）

※20名様より承ります。

※ご利用の7日前までにご予約をお願いいたします。

※ご宴席は18:00～22:00の間の2時間までとさせていただきます。

18:00以前のスタート、22:00を超えてのご利用は、

別途追加料金を頂戴いたします。

＜キャンセルポリシー＞

※ご予約をキャンセル、変更（人数の減少やコースの取りやめなど）する場合は、以下の通り料金を頂戴いたします。

3日前17:00迄 無料

3日前17:00～2日前17:00迄 30%

2日前17:00～前日17:00迄 50%

前日17:00～当日 100%

梅田スカイビル

梅田スカイビル

梅田スカイビルは、2棟のビルを屋上を含む上層部「空中庭園」で繋げる独特のフォルムをした世界初の連結超高層建築。

梅田スカイビル/空中エスカレーター

都会と自然が共生し、四季折々の風景に出合えるランドスケープの中にそびえたつ梅田スカイビルは、2008年、サグラダ・ファミリアやパルテノン神殿など歴史的建造物と並び、世界の建築トップ20にランクイン。英紙『THE TIMES』に掲載されたことから海外でも話題に。

梅田スカイビル/空中庭園展望台屋上展望フロアからの夕景空中庭園展望台屋内展望フロア/ルミ・スカイ・ウォーク

地上173ｍ、風を感じられる開放的な空中庭園展望台からは360度のダイナミックな景色を望むことができ、明石海峡大橋に沈む夕陽や煌めく高層ビル群の夜景など、時間帯ごとに異なる情景が楽しめるのも魅力です。

梅田スカイビル 空中庭園展望台

◆営業時間／9:30～22:30（最終入場22:00）

◆料金／大人2,000円・4歳～小学生500円

前日までのご予約がお得！チケットはこちら :https://www.asoview.com/channel/tickets/J1uJNuIbLa/?utm_source=ticket_direct