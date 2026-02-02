【2月17日（火）｜カンファレンスのお知らせ】「BtoC Marketing Funnel NEXT Conference ～効果が出る導線設計できていますか？数字で証明するKPIの改善事例14選～」
TechSuite株式会社（テックスイート／代表取締役: 畠山夏輝）は、2026年2月17日（火）に株式会社ジーニーが主催するオンラインカンファレンス「BtoC Marketing Funnel NEXT Conference 効果が出る導線設計できていますか？数字で証明するKPIの改善事例14選」に登壇します。
参加のお申し込みはこちらから(https://cx.geniee.co.jp/event/260217_techsuite/)
開催背景
広告運用やLP改善などの個別施策を実施しても、申込みや購入といった主要なKPIが伸び悩むケースは少なくありません。特にコンバージョンがLPや申込みページに集約されるBtoCビジネスにおいては、認知から行動、ファン化に至るユーザーの流れを「線」で捉え、シームレスに設計できるかが成果を分けます。
本カンファレンスでは、成果を出した企業が取り組んだ「導線改善のリアル」を事例ベースで紐解きます。CVR、UU数、LTVといった入口から出口戦略に関する各KPIを改善し、売れる仕組みづくりを実現するための実践的なヒントをお届けします。
バクヤスAI 記事代行 登壇概要
バクヤスAI 記事代行は、第3部「CV創出」セッション（13:15 - 13:40）にて「AI検索時代のオウンドメディア戦略 ～マルチチャネル運用とROI最適化～」と題して登壇します。
本セッションでは、AI検索の登場以降、その在り方やROIの評価方法が問われている「オウンドメディア」について解説します。取り巻く環境変化を踏まえたコンテンツ戦略の描き方や、マルチチャネル運用、AI活用を含めた具体的なオペレーションについて、実践的なノウハウをご紹介します。
登壇者プロフィール
TechSuite株式会社 バクヤスAI 事業部 COO 倉田 真太郎
同志社大学経済学部在学中よりWEBディレクターとして実務経験を開始。コニカミノルタ株式会社を経て当社に参画。生成AI活用型SEO記事代行事業を立ち上げ、同カテゴリ内で市場シェアNo.1（※）を獲得。30,000記事超のAIライティング実績と、立ち上げ1年で月商1億規模のメディアグロース経験を有し、現在はAIアプリ開発からSEO運用のシステム化まで幅広く手掛ける。
※調査方法：「フィールド調査。調査概要：2024年10月時点 /対象企業へのフィールド調査。調査機関：日本ナンバーワン調査総研」にて生成AIを活用したSEO記事制作代行サービスでNo.1を獲得
イベント開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/118298/table/101_1_a2360f87fe245f23a8d911de684e5485.jpg?v=202602020751 ]
■ タイムテーブル
第1部｜マーケティングトレンド
10:10 - 10:35：株式会社電通コンサルティング
10:35 - 11:00：株式会社ネオマーケティング
11:00 - 11:25：ブランディングテクノロジー株式会社
第2部｜認知・集客
11:30 - 11:55：株式会社 PLAN-B
11:55 - 12:20：ブルースクレイ・ジャパン株式会社
12:20 - 12:45：株式会社DEECH
12:45 - 13:10：ソウルドアウト株式会社
第3部｜CV創出
13:15 - 13:40：TechSuite株式会社
13:40 - 14:05：株式会社サイバーエース
14:05 - 14:30：株式会社ジーニー
14:30 - 14:55：株式会社visumo
第4部｜リピート/ファン化・AI活用
15:00 - 15:25：M-Force株式会社
15:25 - 15:50：株式会社 UNCOVER TRUTH
15:50 - 16:15：株式会社mtc.
「バクヤスAI 記事代行」とは
「バクヤスAI 記事代行」には、下記の3つの特徴がございます。
１.弊社コンサルタントが記事の企画からメディア運用を支援
担当のコンサルタントがキーワードとタイトルを提案し企画から支援
150社以上のご支援、30,000記事以上作成の実績から培った運用ノウハウを活かし、貴社KPIを考慮した伴走支援
内部リンクやCTAの挿入などを提案し、成果にコミットしたサポートの提供
２.人間・専門家による徹底的な品質管理
お客様の業種やご要望に応じてチェックの体制を変更
人間・専門家の目で校正・校閲を実施
HTMLタグ付きで、SEO/LLMO対策実施済みの記事をご納品
３.業界No.1(※)の導入実績を活かした独自開発のシステム
最先端の生成AIを複合的に組み合わせた独自開発の執筆ツール
お客様からのフィードバックをもとにプロンプトやAIモデル、ワークフローの最適化
30,000記事を超える記事作成を通して得た全社ナレッジを活かし、洗練されたマスタープロンプトを作成
※調査方法：フィールド調査。調査概要：2024年10月時点 /対象企業へのフィールド調査。調査機関：日本ナンバーワン調査総研。
代表的な事例（導入実績より抜粋）
株式会社ヤマダデンキ様（家電専門メディア）
自社ECサイト「ヤマダウェブコム」のオウンドメディア強化を実現。EC全般のコンサルティングから記事制作まで、包括的なメディア支援を提供中。
インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/case-101/
株式会社葬儀のこすもす様（葬儀業界メディア）
AIによる量産執筆と人間のファクトチェックを組み合わせ、葬儀業界特有のニッチな情報戦略に対応。SEO効果の向上、認知度アップ、サイト滞在時間の向上に貢献。
インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/case-98/
ビッグローブ株式会社様（総合メディア）
AIによる迅速かつ大量な記事作成により、コンテンツ制作にかかる工数の大幅な削減。担当者のリソースを別の業務に割り当てることでメディア運用が加速。
インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/biglobe/
TechSuite株式会社とは?
TechSuite株式会社は「生成AIとヒトの力を融合し、ビジネスの未来を創造する」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。生成AIを活用したコンテンツSEO対策サービス「バクヤスAI 記事代行」や企業の採用活動を支援する「AIスカウトくん」などのサービスをご提供しております。
「バクヤスAI 記事代行」紹介ページ: https://bakuyasu.techsuite.co.jp/
「AIスカウトくん」紹介ページ: https://techsuite.co.jp/ai-scout
会社ウェブサイト: https://techsuite.co.jp/