“将来の働き方に向き合う1日” 女性向けイベント「Woman Bloom Day」開催

株式会社Zealox

女性限定Webデザインスクール「Find me!（ファインドミー）」を運営している株式会社Zealox（本社：東京都港区）は、女性限定イベント「Woman Bloom Day」を2026年1月25日(日)に開催いたしました。

本イベントは、将来の働き方に悩む女性や、新しい一歩を踏み出したい女性に向けて、

“リアルな体験談”と“参加者同士の交流”を通じて、自分らしい選択のヒントを持ち帰っていただくことを目的に開催しました。

■ 開催概要

イベント名 ：「Woman Bloom Day」～未来の私を輝かせる、先輩女性のヒントとは？

開催日時：2026年1月25日（日）

開催場所：Tokyo Innovation Base

開催形式：オフライン開催

参加人数：約70名

主催：株式会社Zealox（女性限定WebデザインスクールFind me!）

内容：第一部／第二部／交流会

■ プログラム第一部aoiさん森 由唯さん岩津加奈さん

Kanon株式会社代表取締役岩津加奈氏・Webデザイナー森由唯氏・ブランドプロデューサー／イラストレーター・デザイナー（PAPERFULL／aoi no studio）aoi氏の3名によるトークセッションを行いました。

「未経験からデザインを仕事にすること」をテーマに“デザインを始めたきっかけ”や“仕事にするまでの壁・苦労”などを語っていただきました。

最後にはこれから新しいことを始めたり、迷いがある方へのメッセージもいただきました。

■aoiさんからのメッセージ

「自分のスキルでお金をいただけるようになることは、大きな自信につながると思っています。

だからこそ、続けるだけで終わらせず、ぜひ“仕事にして稼ぐ”ところまで粘り強く目指してほしいです。

コツコツ続けていれば、必ずどこかでチャンスは巡ってくる。

そのチャンスをつかめる自分でいるためにも、やめずに続けてほしいと思います。」

■森由唯さんからのメッセージ

「今勉強している方の中には、『これがどう仕事につながるのか』をイメージしづらい方も多いと思います。

だからこそ、まずは一日5分でもいいのでPCを開いて、デザインの練習をしたり、案件サイトでリサーチをしてみてほしいです。

どんな仕事があるのか、どんなスキルが求められているのかを知るだけでも、“目指す先”が少しずつ見えてきます。

本当に小さなことでいいので、毎日コツコツ続けること。焦らなくても、続けていれば道は必ず開けていくと思います。」

■岩津加奈さんからのメッセージ

「これまで自分自身の経験や、多くのクリエイターと関わる中で強く感じているのは、“やめないこと”です。

来月から産休に入るメンバーがいるのですが、彼女はもともと保育士で、職業訓練校でデザインを学び、卒業した頃に出会いました。そこから約1年間、私が抱えていたバナー案件を継続してお願いし続け、とても大変だったと思いますが、その努力を重ねて、今ではディレクションからデザイン、実装まで担える存在になっています。

だからこそ、続けることの力を私は信じています。長く続けるほど、確実にできることは増えていく。ご自身が無理なく続けられるペースで、毎日コツコツ積み重ねていくことが大切だと思います。

その姿勢は必ず誰かが見ていて、いつかチャンスを与えてくれる人が現れる。今日ここにいる皆さんにも、ぜひ“やめずに続ける”ことを大切にしてほしいです。」

________________________

第二部

株式会社LIENA 代表取締役 舟山久美子さんをゲストにお迎えし、「ライフステージとキャリアを両立する私らしい生き方」をテーマに語っていただきました。

■舟山久美子さんからのメッセージ

「私自身も、初めて何かに挑戦する時や新しいことを始める時は、驚くほど不安で悩んできました。

それでも振り返ると、“挑戦したこと”を後悔したことは一度もありません。

不安を感じながら踏み出した一歩は、その後の人生を少しずつ明るくしてくれるものだと感じています。

今日この場にいる皆さんにも、“やってみたい”という気持ちがあるなら、この日をきっかけにぜひ一歩踏み出してほしいと思います。」

________________________

交流会



第一部ゲストと参加者の皆さまで交流会を行いました。

自己紹介カードを使いながら一人ひとりが想いや背景を共有したり、SNSを交換したりと、会場のあちこちで会話が生まれ、限られた時間ながらも終始あたたかな雰囲気に包まれていました。

「同じ立場の方と交流できて心強かった」

「いつもオンラインで孤独だけどこういったイベントでリアルに話せると嬉しい」

といった声も寄せられ、“つながり”を体感できる時間となりました。

スペシャルゲスト

■ 登壇者のご紹介株式会社LIENA 代表取締役舟山久美子 (ふなやまくみこ）Herz Founder / Creative Director

1991年生まれ、東京都出身。

16歳で渋谷にてスカウトされモデルデビュー。ファッション誌『Popteen』専属モデルとして6年間活動し、連続表紙17回、通算37回の表紙起用を記録。

現在はスキンケアブランド『Herz skin（ヘルツ スキン）』を立ち上げ、肌悩みやライフステージの変化に寄り添った商品・体験づくりを行う。仕事・育児・自分らしさの両立をテーマに、女性の自己肯定感を育む発信を続けている。

2024年5月、書籍『ちゃんと自分を好きになる。』を出版。

SNS総フォロワー数は約380万人。二児の母。

トークセッションゲスト

Kanon株式会社代表取締役岩津 加奈

新卒でブライダル業界に入り、延べ250組の新郎新婦と向き合った経験から、女性の働き方に課題を感じ起業。その後2022年にWeb制作事業を中心としたKanon株式会社を創業し、現在4期目。約70名のクリエイターと共に、女性向け商材のプランニングからクリエイティブ制作までを一気通貫で手がけている。

Webデザイナー森 由唯

第二子出産を機にWebデザインの勉強をスタート

学び始めて1か月で制作会社へ入社し、事務職からコーディング担当へ。1年の実務経験を経てフリーランスとして独立し2年間Web制作に携わる。現在は上場IT企業でUI/Webデザインを担当しながら、フリーランスとしても活動中。

ブランドプロデューサー／イラストレーター・デザイナーaoi（PAPERFULL／aoi no studio）

青山学院大学を卒業後、カリフォルニア州サンタバーバラへ1年間の語学留学。2019 年4 月に東京デザインプレックス研究所へ入学。卒業後は出版社に勤めながら、フリーランスでグラフィックやイラストの仕事も受ける。文字で伝えるからこそ伝わる想いがあると信じ、カードのカルチャーを広めるべく活動中。個人のオンラインショップにてグリーティングカードの販売も行う。

MC

アナウンサー芦崎愛(Mana Ashizaki)

慶應義塾大学卒業後、法律事務所やプロ野球球団勤務を経てアナウンサーに転身。

プロ野球やサッカー、ゴルフ、競馬などのスポーツ番組、経済・情報番組に携わる。

2024年からは株式会社ユーザベースにジョインし、NewsPicks Brand Designの経営・意思決定層向けコンテンツ「NewsPicks Stage.」の制作、ナビゲーターを務めつつ、これまでのキャリアを活かしアナウンサーとしての仕事も継続している。

■ Woman Bloom Day 当日の様子

■ Find me!について

仕事につながる実践スキルが学べる

好きな時間に好きな場所で学べる本格的なWebデザインスクールです。

マンツーマンなので、完全オーダーメイドで学習を進めることが可能に。

最短で理想のキャリアを叶えられるサポートをさせていただきます。



・Vision

人生の可能性を広げるライフプラットフォームへ

単なるスキル習得の場ではなく、 「自分らしい働き方」「自分らしい生き方」を見つけるための土台となる存在を目指します。 学び・つながり・実践を通じて、誰もが自分の可能性を信じ、 人生を主体的に選び取れる社会をつくっていきます。



このような方におすすめ

・将来に備えてスキルを身につけたいと思っている方

・自分らしく自由に働きたいと思っている方

・Webデザインに興味はあるがどのように始めていいか迷っている方

・すぐに求職活動でアピールできる強みが欲しい方

女性限定WebデザインスクールFind me!

・徹底した寄り添い型スクールで、初心者から実務まで安心なマンツーマンサポート

・学習はもちろん、お仕事探し～準備～受注後の実務～納品まで質問・添削回数無制限

・講師は全て現役フリーランスWebデザイナー

・最短1ヶ月で副業開始、2ヶ月で転職・独立など多数受講生の就業実績あり

・個別のカウンセリングは公式サイト(https://findme-school.com/)よりご予約ください