ヒートウェーブ株式会社の「脅威インテリジェンス育成コース」、経済産業省「第四次産業革命スキル習得講座」に認定されました。

ヒートウェーブ株式会社

ヒートウェーブ株式会社（本社：東京都、代表取締役：林田かおる）は、同社が提供する「脅威インテリジェンス育成コース」が、経済産業省の「第四次産業革命スキル習得講座」に認定されたことをお知らせいたします。本認定により、本コースは専門実践教育訓練給付金制度の対象となり、受講者は 受講料の最大80％の給付 を受けることが可能となります。

本コースは、1年間で脅威インテリジェンスの基礎から応用・実践までを体系的に修得し、 サイバー空間における脅威を調査・分析し、SOC／CSIRTや経営層に向けたレポートまで作成できる、現場で活躍できる“即戦力アナリスト”を育成するプログラムです。

ランサムウェア、サプライチェーン攻撃、国家支援型サイバー攻撃――。サイバー攻撃が「起きてから」対応するだけでは守りきれない時代になりました。脅威インテリジェンス育成コースでは、OSINTと有償TIツール、AIを組み合わせて、攻撃の兆候を読み取り、先手を打つための分析・判断力を1年間で実務レベルまで高めます。

https://www.heatwavenet.co.jp/secujuku/course/Threat_Intelligence/

■ 国策として進む「能動的サイバー防御」と人材育成の必要性

政府は、サイバー攻撃を未然に防ぐ「能動的サイバー防御」を国家安全保障上の重要政策と位置付けています。一方で、その実現を支える脅威インテリジェンス人材は依然として不足しており、企業・公共分野の双方で育成が急務となっています。

特に、SOC／CSIRTを中核とした自社内での分析・判断体制（内製化）を担える人材の不足が、企業の大きな課題となっています。

■ Recorded Future社との連携による実践的インテリジェンス教育

ヒートウェーブ株式会社は、世界的な脅威インテリジェンスプラットフォームを提供する Recorded Future社 とトレーニングパートナー契約を締結しています。本コースの受講生は、実務で多くの企業や組織が利用している Recorded Futureの有償ツール を用いて、最新のサイバー脅威情報の収集・分析を学ぶことができます。

これにより、理論や一般的な事例学習にとどまらず、SOC／CSIRTの現場で実際に使われているツールと同じ環境で、分析・判断・レポーティングを行う実践的な学習 が可能となっています。

■ 企業研修としての活用価値

多くの企業では、SOCやCSIRTの内製化、セキュリティ体制の高度化が求められる一方、ツールを使いこなし、脅威情報を意思決定につなげられる人材が不足しています。本コースは、SOC／CSIRT要員やセキュリティ担当者を対象とした企業研修としても活用でき、外部ベンダー依存からの脱却や、内製体制の段階的構築を支援します。

■ 個人のスキルアップ・就職・転職にも有利

Recorded Futureを用いた脅威インテリジェンス分析の実務経験は、セキュリティ分野において高い専門性として評価されます。本コースは、社会人のスキルアップやキャリアチェンジを目指す個人にとっても、SOCアナリスト、CSIRT要員、脅威インテリジェンスアナリストといった職種で評価されやすい実践的スキルの習得を支援する内容 となっています。

■ 給付金活用で学びを現実的な選択肢に

経済産業省認定講座である本コースは、専門実践教育訓練給付金制度の対象です。これにより、企業研修としての導入、個人でのスキルアップや転職準備のいずれにおいても、費用負担を大幅に抑えた受講が可能となります。

ヒートウェーブ株式会社は今後も、国の政策、企業ニーズ、そして個人のキャリア形成をつなぐ教育を通じて、サイバーセキュリティ人材不足の解消と社会全体の安全性向上に貢献してまいります。

■ 講座概要

講座名：脅威インテリジェンス育成コース

認 定：経済産業省「第四次産業革命スキル習得講座」

特 徴：Recorded Future有償ツールを用いた実践演習

活用対象：法人向け企業研修／個人のスキルアップ・転職

給付制度：専門実践教育訓練給付金（最大80％給付）

公式サイト：

■ ヒートウェーブ株式会社について

ヒートウェーブ株式会社（本社：東京都新宿区、1992年創業）

1992年創業。官公庁・大手企業向けにICT教育を提供し、30,000人以上のエンジニアを育成。2017年からは「ホワイトハッカー育成コース」を提供し、1000名以上のセキュリティ人材を業界に輩出。

経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」認定事業者。

https://www.heatwavenet.co.jp/reskilling/

・ホームページ：https://www.heatwavenet.co.jp

・セキュ塾：https://www.heatwavenet.co.jp/secujuku/

・ブログ：https://hwdream.com/