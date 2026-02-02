2月22日「猫の日」にQ-pot CAFE.とのコラボイベント開催！猫×いちごスイーツ、猫コミックの無料公開も！

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一）が運営する女性向けWebメディア「OZmall(オズモール)」（会員数450万人）では、 2月22日の「猫の日」に合わせ、猫好きが思わず参加したくなる限定コンテンツを展開します。

SNSでも毎年大きな盛り上がりを見せる“猫の日”というモーメントに合わせ、リアルイベントからスイーツ、読みものまで、猫の魅力を存分に楽しめる企画をご用意しました。オズモールは、今後も季節や記念日に合わせた“気分が上がる体験”を通して、日常に小さなときめきを届けていきます。

■詳細はこちら https://www.ozmall.co.jp/strawberry/restaurant/44750/(https://www.ozmall.co.jp/strawberry/restaurant/44750/)

★メディア取材OK★ ＜2/22（日） “猫の日” 開催＞Q-pot CAFE.×猫コミック「深夜3時のくろねこ喫茶」コラボイベント

人気の猫コミック「深夜3時のくろねこ喫茶」と、作りこまれた世界観がフォトジェニックなQ-pot CAFE.のコラボイベントが実現！「深夜3時のくろねこ喫茶」をモチーフにした店内演出や、お話に登場したレシピを再現したスイーツやフードをかわいらしく盛りつけた、この日だけの限定アフタヌーンティーが登場。作品のファン、猫好きはもちろん、写真映えを楽しみたい方にもおすすめのイベントです。

●ドリンク：

・ストロベリーティーラテ

・ティーフリー

●スイーツ：

ねこまきさん描き下ろし 限定いちご柄アクリルスタンド

・カスタードプリン：第3話イメージ

・ラムレーズン入りレアチーズケーキ：第15話イメージ

・キャラメルマキアートマカロン：第9話イメージ

・いちごとピンクレモネードゼリーのグラスデザート

●セイボリー：

・キャベツサンド：第5話イメージ

・ポテトサラダ

・カラフルな野菜テリーヌ

募集開始：2026年2月2日（月）10:00～

開催日時：2026年2月22日（日）11:00～、12:00～、13:00～ 各20名

価格：5,500円（税金・サービス料込）

会場：Q-pot CAFE. 日比谷シャンテ 主催：Q-pot CAFE.／協力：OZmall（スターツ出版）

詳細＆予約はこちら :https://www.ozmall.co.jp/restaurant/10930/plan/713874/

※弊社書籍をご紹介いただく際には、下記クレジット表記をお願いいたします。

クレジット：「深夜3時のくろねこ喫茶」(C)ねこまき（ミューズワーク）／スターツ出版

猫と旬のいちごのどちらも楽しめるレストランプランも予約OK

「猫×旬のいちごスイーツ」のどちらも楽しめるレストランプランをご紹介！猫デザインのアフタヌーンティー、愛猫のイラストを描いてもらえるいちごスイーツプレート、猫パスタとショートケーキ付きランチなど、見て・食べて楽しめる限定プランをオズモールから予約できます。

オールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」／グランド ハイアット 東京（六本木）

ストロベリー＆キャット アフタヌーンティー

猫の形にくり抜いたチョコレートケーキやいちごガナッシュをサンドした猫のマカロン、そして猫の足跡の焼き印付きサンドイッチなど、旬のいちごの魅力と猫のかわいさを同時に楽しめる品々が勢揃い。

提供期間： 2026年2月1日（日）～3月31日（火）

店舗詳細： https://www.ozmall.co.jp/restaurant/1279/

GALLERY＆CAFE CAMELISH（六本木）

いちごモンブラン＋イラスト付きメッセージプレート

六本木に佇む、キュートでユーモアいっぱいのカフェギャラリーでは、いちごモンブランの盛られたデザートプレートが登場。愛猫や推し猫が、驚きのクオリティで描かれるプレートは必見です。

店舗詳細： https://www.ozmall.co.jp/restaurant/3627/

※プランは2月上旬販売予定

古城の国のアリス（池袋）

【ランチコース】チェシャ猫パスタなど+トランプショートケーキ

アリスの世界をイメージした本格フレンチイタリアンで、チェシャ猫に見立てたラグーパスタがセットになったランチコース。食後のデザートにはトランプ柄のいちごショートケーキも登場します。

店舗詳細：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/4260/

その場で気軽に“猫時間”を楽しめる猫コミック・エッセイを無料公開！

オズモール上で猫をテーマにしたコミックやエッセイを無料公開！クスッと笑えて、ちょっと癒される猫との日常を描いた作品を、会員登録なしでもその場で楽しめます。スイーツやイベントと合わせて、猫好きにとって“ご褒美のような時間”を提供します。

（左から）深夜3時のくろねこ喫茶１.２.、夜が明けるとき猫がそばにいれば

深夜3時のくろねこ喫茶１.２.／ねこまき（ミューズワーク）

悩める人間たちが深夜、猫だらけの喫茶店に迷い込み、猫たちとおいしいメニューに癒されるハートフルなオムニバスストーリー。魅力的な喫茶店メニューも登場し、かんたんレシピも掲載。

https://www.ozmall.co.jp/topics/article/42170/

夜が明けるとき猫がそばにいれば／よしのくりこ

ふしぎな猫たちとの日常を描く、まるで大人の絵本のようなぬくもるコミック。「ねぇ、いてくれるだけでいいんだよ」と思わせてくれる猫のよりそう暮らしを季節の移ろいとともにお届け。

https://www.ozmall.co.jp/topics/article/42161/

（左から）猫のにゃ温泉～復讐屋はじめました～、ニャンだかラクになる休み方

猫のにゃ温泉～復讐屋はじめました～/いぬじゅん

心に悲しみや無念を抱えた人だけが訪れる、猫がもてなす温泉宿!? 客は一日につきひとりだけ。店先の看板には「復讐はじめました」と書いてある。太った三毛猫が店主の「にゃ温泉」で汗と過去もお湯に流して、心すっきり。

https://www.ozmall.co.jp/topics/article/44572/

ニャンだかラクになる休み方／著者：Jam、監修：精神科医 名越康文

シリーズ累計40万部突破『多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。』の著者Jamによる最新作！ ワーカホリックで休み下手だった著者による、心を軽やかに＆ラクにする休み方のヒントをお届けします。

https://www.ozmall.co.jp/topics/article/43820/

＜OZmallとは？＞独自の編集力を活かした特集記事や、高級ホテル・レストラン・ヘアサロンなどの贅沢なプランがお得に予約できるプレミアム予約サービスを掲載。ユーザーを“女友達”と考えたサイト展開で、会員450万人の支持を獲得しています。

