和心 新宿TheIchiがリニューアルオープン

株式会社和心

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンのもと、簪（かんざし）や和傘・和柄傘、箸等の和小物を全国で複数展開する株式会社和心（東京都渋谷区、代表取締役社長：森 智宏、東証グロース：9271）は、新宿TheIchiを、リニューアルオープンいたしました。

新宿TheIchiは、日本随一の簪（かんざし）専門店『かんざし屋wargo』と、モダンな和柄を傘全面に施した和柄傘ブランド『北斎グラフィック』を取り扱う、高感度な和のセレクトショップです。

日本の伝統美を現代的な感性で楽しめる空間として、国内外から訪れる多くの来店客に親しまれています。

■改装のポイント

● かんざし全店最大級の「とんぼ玉タワー」が登場

今回のリニューアル最大の見どころは、全店舗最大規模となる「とんぼ玉タワー」の設置です。

色や柄の異なるとんぼ玉かんざしを立体的に陳列し、迫力と視認性を兼ね備えた売り場を実現しました。

● 玉かんざしタワーを従来の約2倍にパワーアップ

既存の玉かんざしタワーも改装し、陳列可能数を従来の倍に拡張。

より多彩な玉かんざしを一度に見比べながら選べるようになりました。

● かんざし棚を増設し、選びやすさを向上

店内のかんざし棚を増設することで、商品点数の拡充とともに、ゆとりある売り場レイアウトを実現。

初めてかんざしを手に取る方から、こだわりの一本を探す方まで、じっくり選べる空間となっています。

■店舗概要

店舗名：新宿TheIchi

所在地：東京都新宿区新宿3-1-26新宿マルイアネックス１F

営業時間：【平日】11：00～20：00／【土日・祝日】10：30～20：00

『かんざし屋wargo』について

日本の文化である伝統工芸と現代デザインを融合させた簪（かんざし）を取り扱う、日本随一の手作りかんざし専門店です。企画・デザイン・生産店作り（webデザイン）・販売のすべての工程を自社で行う「製造元直販」を行うことで、誇りを持ったモノ作りを実践しています。

HP：https://wargo.jp/collections/kanzashi

X：https://x.com/kanzashiyawargo

Instagram：https://www.instagram.com/kanzashiya.theichi/

『北斎グラフィック』について

『北斎グラフィック』は、日本伝統の和柄や、大柄なモチーフを大胆にデザインした傘ブランドです。いつの時代も新鮮で、世界中を魅了した先人「葛飾北斎」に倣い、傘をデザインしご提案し続けています。創作したデザインはすべて、普段使いの粋な長傘や折りたたみ傘、伝統的な和傘に落とし込み、店舗・ECサイトで販売しています。

HP：https://wargo.jp/collections/hokusai-graphic

X：https://x.com/hokusaigraphic/

Instagram：https://www.instagram.com/hokusaigraphic/

■株式会社和心について

日本文化を取り入れたライフスタイル提案を通じて、国内外の人々が日本に触れる機会の創出と、伝統文化・技術の継承の課題解決に寄与するべく、『北斎グラフィック』『かんざし屋wargo』『箸や万作』『かすう工房』『musumusu』の和小物やアクセサリー、浴衣、サウナ・スパグッズ等のオリジナルブランドの企画・デザイン・製造・販売やECサイト「The Ichi」の運営を中心に、他社製品のOEM事業や子会社の宿泊事業も含めて幅広く事業を展開しています。

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンを大切に、日本で育まれたモノやコトを日本国内に再提案するだけでなく、世界に発信していくことを目指しています。

会社概要

会 社 名： 株式会社和心

証券コード： 9271（東証グロース）

代 表 者： 代表取締役社長 森 智宏

設 立 年： 2003年2月

従 業 員 数： 182名（非正規社員を含む）

資 本 金： 1,036,686,564円（資本準備金を含む）

事 業 内 容： 商品企画・デザイン・製造、店舗設計・運営、Webデザイン・ECサイト運営・コンサルティング事業

子 会 社： マイグレ株式会社

U R L ： https://www.wagokoro.co.jp/

ブランド情報：https://wargo.jp/blogs/shop-list/index