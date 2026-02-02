『衆院選特番 選挙Junction』TOKYO MXの衆院選は物価高の現場スーパー「アキダイ」からLiveで伝える！2月8日（日）19:59～放送決定！

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（東京エリア：地上波9ch）は、衆議院議員選挙の特別番組として、『衆院選特番 選挙Junction』を2026年2月8日（日）19:59～21:00（TOKYO MX1）、21:00～23:00（TOKYO MX2）の二部構成で放送します。

衆院選・東京都では30選挙区に154人の候補が議席を争う中、今回の選挙特番では、日本一テレビに出ているスーパーとして認知されている「アキダイ」を舞台に秋葉弘道社長と共に、選挙情勢や生活者が求める政策について“考える選挙特番”をお届けします。

また21時からはコメンテーターに、東京エリアの新聞社の視点から東京新聞 論説主幹の豊田洋一さん、ネットの視点から 選挙情報を集約するポータルサイト・選挙ドットコム編集長の鈴木邦和さん、そして経済ジャーナリストの荻原博子さんをお招きします。各メディア視点からのデータ分析や、注目選挙区の情勢などをより詳しくお伝えします。また政党幹部と中継を結び、堀潤が直接質問を実施。いま求められる“日本のビジョン”について迫ります。

なお、番組は楽天グループの無料動画配信サービス「Rチャンネル（19:59～21:00の時間帯のみ配信）」と、TOKYO MX公式YouTubeで同時生配信します。

『衆院選特番 選挙Junction』は、東京に密着した選挙報道を展開し、都民が知りたい情報、都民に届けたい情報をどこよりも詳しくお伝えします。ぜひご覧ください。

◆アキダイ 秋葉弘道社長コメント

「選挙特番は どこの局も力を入れているが今回の番組は新しい。 『現場からお伝えします』と聞いたときに鳥肌が立った。 私は生産者とお客さんと向き合っている立場なので現場から発信する。よそにないものをお届けできるような番組になると思う。」

◆キャスター・堀潤さんコメント

「今回の衆院選は候補者も有権者も“何を選ぶための選挙なのか”が曖昧になっている。息を吸って吐くうちに終わってしまう選挙になりそうで、落ち着いて考え、一票を託す環境ができていない。選挙特番では今後の民主主義の改善に繋がるような時間にしたい。」

◆【第2部】コメンテーター

豊田 洋一

（東京新聞 論説主幹）

鈴木 邦和

（選挙ドットコム編集長）

荻原 博子

（経済ジャーナリスト）

◆番組概要

【タイトル】衆院選特番 選挙Junction

【放送日時】2月8日（日）【第1部】19:59～21:00＜TOKYO MX1＞

【第2部】21:00～23:00＜TOKYO MX2＞

【YouTube配信】https://s.mxtv.jp/redirect/26shuinsen_live

※TOKYO MX公式YouTubeで、番組を同時生配信します。

【ホームページ】https://s.mxtv.jp/26shuinsen/

【出演】

■19:59～21:00（TOKYO MX1）

＜キャスター＞

堀 潤（ジャーナリスト）、豊崎 由里絵（フリーアナウンサー）、田中 陽南（TOKYO MX）

■21:00～23:00（TOKYO MX2）

＜キャスター＞

堀 潤（ジャーナリスト）、豊崎 由里絵（フリーアナウンサー）

＜コメンテーター＞

豊田 洋一（東京新聞 論説主幹）、鈴木 邦和（選挙ドットコム編集長）、荻原 博子（経済ジャーナリスト）