海洋用非接着式フレキシブルホースの世界市場2026年、グローバル市場規模（金属系、非金属系）・分析レポートを発表
2026年2月2日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「海洋用非接着式フレキシブルホースの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、海洋用非接着式フレキシブルホースのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
最新の調査によると、世界の海洋用非接着式フレキシブルホース市場規模は2024年に642百万ドルと評価されており、2031年には1025百万ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は7.0%です。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と各国における政策対応を踏まえ、競争環境の構造、地域経済の動向、供給網の強靭性に与える影響を分析しています。海洋資源開発の拡大を背景に、市場は比較的高い成長率で推移しています。
________________________________________
【製品構造および技術の概要】
海洋用非接着式フレキシブルホースは、管本体と継手で構成される重要な海洋機器です。管本体は内側から外側に向かって、骨格層、内張層、耐圧アーマー層、耐摩耗層、引張アーマー層、中間層、外被層など複数の層で構成されています。各層は相互に固定されておらず独立しているため、層間の相対変位が可能であり、曲げ耐性の向上に寄与します。この構造により、過酷な海洋環境下でも高い信頼性を確保できます。
________________________________________
【用途と役割】
非接着型フレキシブルホースは、海洋エンジニアリング分野において極めて重要な設備の一つです。主に洋上浮体設備と海底井戸の間で石油や天然ガスを輸送する用途に使用されます。高い柔軟性と耐久性を備えており、海流や波浪、設備の動きに追従できる点が大きな特長です。これにより、長期間にわたる安定的な資源輸送を可能にします。
________________________________________
【調査内容と分析手法】
本レポートは、世界の海洋用非接着式フレキシブルホース市場について、定量分析と定性分析の両面から包括的に整理しています。メーカー別、地域別、国別、製品種類別、用途別に市場を分析し、競争状況、需給動向、市場需要の変化要因を詳細に検討しています。また、選定された主要企業の企業概要や製品事例、2025年時点における一部企業の市場占有状況の推計も示されています。
________________________________________
【市場規模予測と主要指標】
市場規模および将来予測は、2020年から2031年までを対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から整理されています。これらの指標は地域別および国別に加え、製品種類別、用途別にも示されており、市場の成長性や構造的特徴を多角的に把握できます。
________________________________________
【調査目的】
本調査の目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、海洋用非接着式フレキシブルホースの成長可能性を評価すること、製品種類別および用途別の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。これらの分析は、中長期的な事業戦略立案に活用できます。
________________________________________
【主要企業の動向】
本レポートでは、Technip、NOV (NKT)、GE (Wellstream)、Prysmian Group、Wudi Hizen Flexible Pipe、DeepFlex、Contitech AG、Magma Global、Baker Hughesなどの企業を対象に、企業概要、販売数量、売上高、価格水準、利益構造、製品構成、地域展開、最近の動向を整理しています。各社は高性能材料や製造技術の高度化を通じて競争力を高めています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「海洋用非接着式フレキシブルホースの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、海洋用非接着式フレキシブルホースのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
最新の調査によると、世界の海洋用非接着式フレキシブルホース市場規模は2024年に642百万ドルと評価されており、2031年には1025百万ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は7.0%です。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と各国における政策対応を踏まえ、競争環境の構造、地域経済の動向、供給網の強靭性に与える影響を分析しています。海洋資源開発の拡大を背景に、市場は比較的高い成長率で推移しています。
________________________________________
【製品構造および技術の概要】
海洋用非接着式フレキシブルホースは、管本体と継手で構成される重要な海洋機器です。管本体は内側から外側に向かって、骨格層、内張層、耐圧アーマー層、耐摩耗層、引張アーマー層、中間層、外被層など複数の層で構成されています。各層は相互に固定されておらず独立しているため、層間の相対変位が可能であり、曲げ耐性の向上に寄与します。この構造により、過酷な海洋環境下でも高い信頼性を確保できます。
________________________________________
【用途と役割】
非接着型フレキシブルホースは、海洋エンジニアリング分野において極めて重要な設備の一つです。主に洋上浮体設備と海底井戸の間で石油や天然ガスを輸送する用途に使用されます。高い柔軟性と耐久性を備えており、海流や波浪、設備の動きに追従できる点が大きな特長です。これにより、長期間にわたる安定的な資源輸送を可能にします。
________________________________________
【調査内容と分析手法】
本レポートは、世界の海洋用非接着式フレキシブルホース市場について、定量分析と定性分析の両面から包括的に整理しています。メーカー別、地域別、国別、製品種類別、用途別に市場を分析し、競争状況、需給動向、市場需要の変化要因を詳細に検討しています。また、選定された主要企業の企業概要や製品事例、2025年時点における一部企業の市場占有状況の推計も示されています。
________________________________________
【市場規模予測と主要指標】
市場規模および将来予測は、2020年から2031年までを対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から整理されています。これらの指標は地域別および国別に加え、製品種類別、用途別にも示されており、市場の成長性や構造的特徴を多角的に把握できます。
________________________________________
【調査目的】
本調査の目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、海洋用非接着式フレキシブルホースの成長可能性を評価すること、製品種類別および用途別の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。これらの分析は、中長期的な事業戦略立案に活用できます。
________________________________________
【主要企業の動向】
本レポートでは、Technip、NOV (NKT)、GE (Wellstream)、Prysmian Group、Wudi Hizen Flexible Pipe、DeepFlex、Contitech AG、Magma Global、Baker Hughesなどの企業を対象に、企業概要、販売数量、売上高、価格水準、利益構造、製品構成、地域展開、最近の動向を整理しています。各社は高性能材料や製造技術の高度化を通じて競争力を高めています。