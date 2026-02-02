通信制「実務者研修教員講習会」、2026年夏修了の受講生募集を開始～2025年度末の修了生もまだ募集中～
医療・介護・福祉の専門職向け教育サービスを提供する一般社団法人知識環境研究会（所在地：東京都千代田区、代表：神山資将）は、「実務者研修教員講習会」（厚生労働省指定講習会）を2026年度夏期に修了する受講生の募集を2026年2月15日から開始いたします。
2025年度末（2026年3月）の修了を希望する方は、2026年2月14日までにお申込みください。新年度に登壇や申請の予定がある方も、まだ十分間に合います。全国共通の公的な資格として、履歴書や各都道府県への申請書類にも記載することができます。
年度をまたいで学習期間を延長しても、追加の学費はかかりません。全国どこからでも、仕事や生活と両立しながら無理のないペースでキャリアにつながる学習が可能です。
詳細・お申込みは、下記の公式サイトをご参照ください。
https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/
【募集概要】
名称：「実務者研修教員講習会」（厚生労働省指定講習会）
対象：ケアに関する教育方法に関心のある方
受講料：56,000円（郵送コース）または52,920円（デジタルコース）から選択可能
2026年度夏期修了生の申込期間：2026年2月15日～2026年6月6日
申込方法：公式サイト（https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/）より受付
■本件に関するお問合せ先
一般社団法人知識環境研究会「実務者研修教員講習会」事務局
〒101-0044東京都千代田区鍛冶町2-11-22
TEL：03（3252）2472
FAX：03（6779）4703
Email：info@ackk.or.jp
URL：https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/
配信元企業：一般社団法人知識環境研究会
