PLS社「UDE 2026」発表：AUTOSAR/RTOS解析を強化、Python自動化デバッガ搭載、AURIX TC4Dxなど対応拡大
2026年2月2日、東京都渋谷区 - ポジティブワン株式会社（本社：東京都渋谷区、ドイツ・ラウタに本社にもつPLSプログラマブルロジックアンドシステム社日本総代理店）は、PLS社の統合デバッグ環境「UDE(R) 2026」における新機能（トレース解析、AUTOSAR/RTOSのランタイム可視化、Pythonによるデバッグ自動化）と、対応マイコン／組込みプロセッサの拡充に関する情報を公開しました。
◆サマリー
ポジティブワン株式会社は、PLS Programmierbare Logik & Systemeが発表した統合デバッグ/トレース解析ツール「UDE 2026（Universal Debug Engine）」の主要アップデート内容を、日本の組込み開発者向けに紹介します。
UDE 2026は、AUTOSAR/RTOSを含む複雑なマイコンアプリケーションのデバッグ、トレーシング、テストを効率化する新機能を搭載します。特に、トレース非搭載MCUでもCPU使用率（CPU utilization）を評価できる仕組みや、AUTOSARの詳細な実行可視化、Pythonによる自動化支援が強化されます。また、AURIXTM TC4Dxをはじめとする特定デバイス向け最適化に加え、Arm Cortex系やRISC-V系など対応アーキテクチャ/デバイス群が拡大します。PLS社は、UDE 2026の本格提供開始を2026年5月上旬に予定しています。
◆主要ポイント
・ RTOS/AUTOSARベースのランタイム解析で、CPU使用率算出機能を拡張（トレース由来データに加え、デバッグIFのサンプリングでも算出可能）
・ AUTOSAR Runtime Interfaces（ARTI）で定義された追加OSフックにより、タスク/割込みに加えてサービスコールやスピンロックも実行シーケンス上で可視化
・ 統合Pythonコンソール内にスクリプトデバッガを搭載し、ブレークポイント/ステップ実行/変数ウォッチを提供（デバッグ作業・テスト自動化の効率化を支援）
・ Infineon Technologies AURIXTM TC4Dx向けに、仮想化アプリ（TC4xハードウェアハイパーバイザ管理VM）の実行状況をトレース記録で可視化
・ いわゆる“production devices（標準MCU）”でもトレース機能をサポートし、開発（エミュレーションデバイス）からフィールド（標準MCU）までのトレース収集を支援
・ AURIXTM TC3xxベースのTTControl制御ユニット（TTC 2300 / TTC 2030）向けに、ECU固有設定を不要にする事前設定済みターゲット構成を提供
・ Arm Cortex系、RISC-V系など、対応アーキテクチャ/デバイス群を拡大（車載/産業用途の高性能MCUを中心に追加）
◆背景
車載・産業用途の組込みソフトウェアは、マルチコア化、AUTOSAR/RTOSの普及、仮想化などにより複雑性が増しています。その結果、単なる停止点デバッグだけでなく、トレースに基づく実行解析や、テスト自動化（Python等）を含む開発効率の改善が重要性を増しています。また、トレース機能を持たないMCUでも、CPU負荷の定量評価やボトルネック特定を行いたいというニーズが高まっています。
◆製品/ソリューション概要
UDE（Universal Debug Engine）は、マイクロコントローラおよび組込みプロセッサ上の組込みソフトウェアに対して、デバッグ、トレーシング、テストを一体で支援する開発環境です。UDE2026では、ランタイム解析の可視化粒度を高めるとともに、トレース有無に依存しないCPU使用率評価の選択肢を拡充し、より幅広いターゲットでの解析を支援します。さらに、Pythonによる自動化を“作って終わり”にしないためのスクリプトデバッグ機能を統合し、デバッグ手順の自動化や回帰テストの効率化を後押しします。
