フェスごはん：飲食出店大募集！一般応募受付開始！ 「FUJI ROCK FESTIVAL’26」

2026年7月24日（金）、25日（土）、26日（日）の3日間、新潟県湯沢町苗場スキー場で開催される、自然と音楽の共生を目指す日本最大級の野外ロックフェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL’26」。毎年「フジロックといえばフェスごはん」と語られるほど、注目を集める飲食店ブース。今年も、そのフードエリアを共につくり上げる一般飲食店の募集がスタートしました。

来場者の体験価値を支える重要な要素のひとつが、心と身体を満たす「フェスごはん」。世界各国の料理やオリジナリティあふれるメニューなど、多様な価値観とカルチャーが交差するフジロックだからこそ、自由で豊かな表現が求められるフードエリア。味へのこだわりや独自のスタイルに自信をお持ちの飲食出店者の皆様にとって、フジロックは多くの来場者と直接つながり、ブランドの魅力を発信できる特別な舞台。音楽と自然、そして食が一体となる唯一無二の空間で、新たな価値と感動を届けてみませんか。多数のご応募お待ちしております。

■『フェスごはん』出店募集要項

・出店期間：2026年 7月23日(木) ～ 7月27日(月)

※出店エリアによって7月24日(金)～7月26日(日)の出店となる場合があります

※出店エリアによって営業時間は異なります

・出店場所：新潟県苗場スキー場 FUJI ROCK FESTIVAL'26 事務局指定場所

・応募期間：2026年 1月31日(土) ～ 3月20日(金)

■ 応募にあたって

・募集店舗は「飲食出店」のみです。

・飲食出店と合わせて物品販売を行うことは一切出来ません。

・ドリンクのみの販売店舗は募集しておりません。

・出店場所は指定できません。事務局側にて決めさせていただきます。

・出店エントリー送信後、ご申請いただいたメニュー内容および売価の変更はできません。

・出店形態は「テント出店」もしくは「スペース出店」の2タイプです。

・初出店の方は「テント出店」に限らせていただきます。

■ 応募条件

・期間中有効な食品営業許可証(飲食店営業or移動販売営業許可)を持ち、かつ飲食店orケータリングカーを営業中の方。

・本イベント開催中、食品衛生責任者の資格を有する人員が2名以上店舗に常駐できる方。

・運営事務局が定めた出店に関する全ての規約を遵守できる方。

・運営事務局が定めた基準を満たすPL保険及び施設賠償保険に加入している方。

■応募方法

オフィシャルサイトの募集要項をご確認の上、オフィシャルサイト上の応募フォームからご応募ください。お電話でのお問い合わせには対応しておりません。

https://fujirockfestival.com/fesgohan/

FUJI ROCK FESTIVAL’26出店管理本部

LAF Entertainment 株式会社

【FUJI ROCK FESTIVAL’26】開催概要

■期間 2026年7月24（金）、25日（土）、26日（日）

■場所 新潟県 湯沢町 苗場スキー場

■オフィシャルサイト https://fujirockfestival.com