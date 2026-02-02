非外科的矯正治療の最新知見を共有第8回日本先進矯正歯科学会学術大会を開催

オカダ医材株式会社

矯正歯科治療におけるデジタル矯正やAI活用をテーマとした「第8回日本先進矯正歯科学会学術大会」が、2026年1月25日（日）、早稲田大学 国際会議場 井深大記念ホールにて開催されました。本学術大会は、矯正歯科医を中心に、診断精度や治療計画の高度化、臨床現場での実用性について議論を深める場として開催されており、オカダ医材株式会社は第1回大会から事務局として運営を支援し、今年で8年目を迎えます。

学会URL: https://www.a-orthod.jp/meeting/(https://www.a-orthod.jp/meeting/)

矯正歯科医療の進化を支える学術大会として8回目の開催

本学術大会では、歯科矯正分野において注目が高まるデジタル矯正やAIを活用した矯正治療について、診断精度の向上や治療計画の最適化、日常診療への具体的な活用をテーマに、学術的な観点から議論が行われました。

当日は、先進的な矯正治療に関心を持つ矯正歯科医・歯科医師を中心に多くの参加者が来場。講演後の質疑応答では、臨床現場に即した具体的な質問が相次ぎ、実践的な学びの場となりました。

i-station開発者・斉宮康寛氏が非外科的矯正治療について講演

本大会では、矯正治療支援システム「i-station」の開発者である斉宮康寛先生（いつき やすひろ／神宮前矯正歯科 院長）が登壇し、非外科的矯正治療をテーマに講演を行いました。

講演では、外科的矯正治療を避けたいと希望する患者が多いという臨床現場の実情を踏まえ、医学的見地から最適な治療法を提示したうえで、患者の意思を尊重しながら非外科的矯正治療の可能性を追求してきた取り組みが紹介されました。その結果、斉宮先生のクリニックでは、

過去8年間にわたり年間の外科矯正率0％を継続していることが示されました。

こうした治療方針を支える技術として紹介されたのが、斉宮先生自身が開発を手がけた歯科矯正用アンカースクリューシステム

「i-station」です。デジタルデータを活用した診断と治療計画により、矯正歯科医にとっては治療精度の向上につながり、矯正治療を検討する患者にとっても、治療内容を理解しやすい環境づくりに寄与する点が注目されました。

学術交流と意見交換の場としての価値

講演後には、参加者同士による意見交換が行われ、非外科的矯正治療の適応やデジタル矯正技術の今後の可能性について、臨床視点での議論が深まりました。

参加した矯正歯科医からは、「非外科的矯正治療について、理論だけでなく実際の臨床経験に基づいた話を聞くことができ、大変参考になりました。日常診療の中で患者さんにどのように説明し、治療方針を考えていくかのヒントが得られました」といった声が聞かれ、臨床現場に直結する学びの場として高い評価が寄せられました。

デジタル矯正は、矯正歯科と患者双方の安心につながる

本学術大会を通じて、矯正歯科領域におけるデジタル矯正やAI活用への関心の高さが改めて示されました。これらの取り組みは、専門家にとっての診療精度向上だけでなく、矯正治療を検討している人が安心して治療を選択するための重要な要素にもなっています。

オカダ医材株式会社は、今後も学会事務局としての役割を通じ、矯正歯科医療の発展と、信頼される矯正治療環境づくりに貢献してまいります。

【i-stationとは】

i-station（アイ・ステーション）は、斉宮医師とオカダ医材が共同開発した次世代型歯科矯正装置です。口蓋に2本（最大4本）のスクリューを埋めて安定した土台を作り、上部のパーツを自由に組み合わせることで歯を3次元的に動かすことができ、矯正に必要なすべてのメカニクスを実現します。これにより、従来は外科手術でしか治せなかった多くの症例で歯科矯正だけでの治療が可能になり、患者への負担も大幅に軽減されました。開発には20年もの歳月をかけ、試作品を100回以上作り直し、サイズと強度のバランスを追求して完成しました。

i-station a紹介ページ:i-station α | 株式会社 JM Ortho(https://www.jmortho.co.jp/product_note/i_station_alpha)

【登壇医師プロフィール】

斉宮 康寛（いつき やすひろ）先生

神宮前矯正歯科 院長／歯学博士

矯正治療支援システム「i-station」開発者

日本矯正歯科学会 認定医・臨床指導医、日本歯科専門医機構 専門医。

臨床経験に基づいた非外科的矯正治療とデジタル矯正を専門とする。

神宮前矯正歯科URL: 神宮前矯正歯科｜渋谷・表参道・原宿の舌側矯正・裏側矯正専門(https://yoiha.jp/)

【イベント概要】

名称：第8回日本先進矯正歯科学会学術大会

開催日時：2026年1月25日（日）

開催場所：早稲田大学 国際会議場 井深大記念ホール

【オカダ医材株式会社について】

オカダ医材株式会社は、昭和41年7月の設立以来、医療衛生用具、医療材料、医療機器および病院諸設備機器の製造・販売を通じて、日本の医療現場を支えてきた医療専門商社です。大学病院や公立病院、専門クリニックなど、幅広い医療機関への供給実績を有しています。

創業以来のロングラン製品として、陰圧式固定具「マジック・ベッド」があり、術中・術後の体位保持や安静確保を目的に、長年多くの医療現場で使用されています。近年は歯科・矯正歯科領域における学術活動の支援にも注力しており、本学術大会においても第1回から事務局を務め、学会運営を継続的に支えています。

【会社概要】

会社名：オカダ医材株式会社

代表者：代表取締役社長 松川 祐二

所在地：東京都文京区湯島2-17-5

設立：昭和41年7月

事業内容：医療機器・医療用品の製造、販売、修理

URL：https://okdms.co.jp