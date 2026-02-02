ゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』“1ST CARD”を決める！「A.R.B 1ST CARDキャンペーン」スタート！

アイディアファクトリー株式会社

スマートフォン向けゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』にて、2月2日（月）より「A.R.B 1ST CARDキャンペーン」を開始しました。

■A.R.B 1ST CARDキャンペーン

投票期間：2026年2月2日（月）17:00～2026年2月12日（木）16:59

『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』公式サイト内に投票特設ページがオープン！

皆様の投票によって、全18キャラクターの“1ST CARD”が決定！

選ばれた18枚のSSRカードは、特別仕様のカードとしてゲームアプリ内に登場します。

※今回のキャンペーンでは、2025年12月31日までにゲームアプリ内に登場した18キャラクターのSSRカード全てが投票対象となります

▼A.R.B 1ST CARDキャンペーン 特設ページ

https://hypnosismicarb.com/vote/card/

▽投票方法

キャンペーン特設ページのトップより、投票したいカードをキャラクターごとに1枚ずつ選ぶことができます。

最大18キャラクターをまとめて1日1回のみ投票が可能です。

※一部のキャラクターのみに投票することも可能ですが、投票受付は1日1回までとなります

▽特別仕様のSSRカードについて

1位に輝いた18キャラクターの“1ST CARD”は、特別仕様のSSRカードとして新たにゲームアプリ内に登場予定です。

特別仕様のカードは、元のカードとは異なるカードとして扱われ、元のカードとは性能やシチュエーションワードなどが異なります。

結果発表および特別仕様カードのリリースは3月上旬を予定しています。ふるってご投票ください！

【アプリダウンロードURL】

[App Store]

https://apps.apple.com/jp/app/id1498895008/

[Google Play]

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ideafplus.hypnosismicarb

[Amazonアプリストア]

https://www.amazon.co.jp/dp/B085N9PVVK

※各ストア内で検索する場合「ヒプノシスマイク -A.R.B-」と入力してください。

【ゲーム概要】

タイトル：ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-（オルタナティブラップバトル）

対応プラットフォーム：iOS / Android / Amazon Appstore

サービス開始： 2020年3月26日（木）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）

公式サイトURL：https://hypnosismicarb.com/

公式SNS：【ゲーム】ヒプノシスマイク -A.R.B- https://x.com/hypnosismic_arb

配信元/開発運営：株式会社アイディアファクトリープラス

権利表記：(C)IDEA FACTORY / ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-製作委員会

※「ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-」は、音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」を原作とするゲームアプリです。

※「株式会社アイディアファクトリープラス」（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）は、アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）と株式会社オルトプラス（代表取締役CEO：石井 武／本社：東京都豊島区）との合弁会社です。

※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。