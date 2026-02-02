【早割3/25】複眼の視点でユニークな海外発のエッセーを書こう！グローバルライター講座『初級コース』（4月、7月）～協力隊から途上国好きまで～

特定非営利活動法人 開発メディア

「途上国にせっかく行くのなら、他人と違うユニークな現地発のエッセーを書きたい！」

「（ブログやnoteなどを）いざ書こうと思っても手が止まってしまう。ネタの生み出し方を知りたい！」

「文章がうまく書けなくて将来が不安。まずは書くことを楽しめるようになりたい！」

「自分が書いたエッセーで盛り上がりたい。プロからもコメントがほしい！」

こういった願望や悩みを抱えている学生・社会人はとても多いです。

こうした方たちを対象にした“わいわい楽しく学べるライティングプログラム”を、途上国を専門とするNPOメディア「ganas」は4月と7月にオンライン（Zoom）で開講します。

プログラムの名称は「複眼の視点でユニークな海外発のエッセーを書こう！グローバルライター講座『初級コース』」（全4回）。今回は18期生と19期生の募集です。

『初級コース』の目指すところは、書くって楽しい！／考えるって楽しい！（書くことは考えること）／こう考えたら書けるのか！／書くことを通してこんな発見や気づきがあるのか！／テーマはこうやって掘ったり、広げたりしていくのか！――といった「書くことで得られるメリット」を、とくに“書くのが苦手な方”に知っていただくこと（やり方のコツをつかんでいただくこと）。

とりわけganasがお伝えしたいのは、「複眼の視点」で物事をとらえる面白さ。物事は、表層的に見るよりも、たくさんの視点から考える（深掘りする）ほうが発見・気づきがあるため、エッセーの中身もユニークになるし、自分ならではの文章が書けます。

書くコツをつかんで、書くことが楽しくなれば、あとはご自身で書き続けるだけ。好きこそ物の上手なれ、ですよね！

このため『初級コース』は、通常（全8回）のグローバルライター講座（5月13日にスタートする予定）の内容とは大きく異なります。伝わる書き方（文章そのものの書き方）を体系的に学びたい／書く力（アウトプットする力）を短期間でつけたい／記事を実際に書いて、それに対する具体的（技術的）なフィードバックを講師（ganas編集長）から毎週もらいたいという方は、毎年春と秋に開講するグローバルライター講座（全8回）にお申し込みください（次のグローバルライター講座は5月13日～7月1日に開講する予定です）。

『初級コース』は、伝わる書き方／文章そのものではなく、書き始める前の作業である「何をどう書くかのアイデア（ネタや切り口など）の生み出し方＆考え方」にフォーカスするというのが特徴です。また、受講者の皆さまが書いたエッセーには講師（ganas編集長）からユニークなフィードバックをもらえます（エッセーにエッセーで返します！ 盛り上がります！）。

ganasは2012年の創刊から、さまざまなライティングプログラムを通して、累計で千数百人の方たち（高校生から60代のベテランまで。バックグラウンドも居住国もさまざま）に伝わる書き方を教えてきました。これまでに蓄積したエッセンスを抽出し、ハードさよりも「楽しさ」を意識したうえで内容を組み立てたのがこの『初級コース』。何をどう書いたらいいのかわからないとお悩みの方（学生・社会人）、書くことが好きになりたい方に特におススメです。

『初級コース』はこれまでに17回開講してきました。おかげさまで大好評です（下の「過去の参加者の声」をご覧ください）。お値段もお手ごろですし、各種割引もご用意しました。また、Zoomを使いますので、世界のどこからでも受講していただけます。

日時

１.4月（18期）：4月8日、15日、22日、29日（すべて水曜日。全4回）。時間は夜8～10時（2時間）です。

２.7月（19期）：7月3日、10日、17日、24日（すべて金曜日。全4回）。時間は夜8～10時（2時間）です。

＊上の2つのうち、どちらかを選んでください。

＊内容はどちらも同じです。

＊終了時間が少しオーバーする場合もあります。

場所

ご自宅（Zoomを使います）。海外在住者歓迎。

日程

・第1回：4月8日（水）20:00～22:00／7月3日（金）20:00～22:00

「似ているところ」と「違うところ」を探そう。物事には、似ているようでよく考えると違うもの、違うようでよく考えると似ているものがあります。観察力＆気づきこそが、ユニークなネタの源泉。ネタ探しの基本は比較です。「きみのエッセー、ユニークだね！」と言われたくありませんか？

・第2回：4月15日（水）20:00～22:00／7月10日（金）20:00～22:00

「ビフォーアフター」と「その間」を埋めよう。ビフォーとアフターを書け、とはよく言われます。ですが、「その間」に面白いストーリーが詰まっています。ストーリー重視の文章は深みが出ます。説明チックにならないので、読み手をぐいぐい引き込む文章が書けます！

・第3回：4月22日（水）20:00～22:00／7月17日（金）20:00～22:00

絵が描けるように文章を書こう。読み手がイメージできる（頭の中で絵を描ける）文章を書かないと、本当の意味で読み手に伝わったとは言えません。受講者同士がペアを組み、インタビューしあうワークをします。知る／深掘りする／読み手がイメージできる内容を引き出す面白さを体験しましょう！ またどんな質問をすれば、どんな答えが返ってきやすくなるのか、といった質問のコツも学びます。

・第4回：4月29日（水）20:00～22:00／7月24日（金）20:00～22:00

「視点のもち方」について学ぼう。物事は何かと何かを掛け合わせて考えたり、異なる角度（視点、切り口）でとらえたりしたほうが、よりユニークな見方ができます。これをganasでは「複眼の視点」と呼んでいます。複眼の視点をもてれば、文章に厚みが出ます。「ほー、なるほど」と読み手を唸らせる文章を書くのは快感。複眼の視点のもち方をグループワークで学びます。

＊内容は変わる可能性があります。

＊やむなく欠席される場合はその回の録画を視聴できます。

＊詳細は受講が確定した方にご連絡します。

＊ご希望があれば、オフ会を首都圏で開きます。

初級コースの4大メリット

１.書くのが楽しくなる！

「書くこと＝苦しい」から「書くこと＝楽しい」に変わります。書く作業の根底にあるのは想像・空想・妄想を膨らませること（楽しくないわけがありませんよね？）。それをグループワークで体験してもらいます。書くことが好きになれば、人生も楽しくなります（人生は書くことだらけ）！ 自分ならではの考えや見方、意見、思いをもてて、またそれを発信するのは楽しい！

２.何を書けばいいのか悩まなくなる！

書くのが苦手な方の悩みの大半は、そもそも何を書いたらいいのかわからないこと。自由に書けばいいんだ、と言われても困りますよね？ 初級コースでは、書く内容（ネタ、切り口）を見つけるための方法とコツを具体的＆体系的に学びます。ネタにもう困らない！

３.「複眼の視点」で物事をとらえるコツが身につく！

物事は、さまざまな視点（角度、立場）でとらえたほうが多角的・多層的に見られます。イエスかノーか（善か悪か）で一元的に決めつけるのは浅すぎませんか（たとえば途上国は貧しいとか貧しくないとか、外国人は良いとか悪いとか、古着を送るのは良いとかダメとか）？ 複眼の視点でとらえると、思考が深まります。世界が広がります。凝り固まった固定観念を崩し、新たに見えたことを書けば、「それ、面白い！」と周りから一目置かれます。

４.途上国好きの仲間と知り合える！

ganasが開講するプログラムには、途上国・国際協力に関心をおもちの方（学生からJICA海外協力隊員、国連職員まで／10代から60代まで）がたくさん集まります。こうしたライティング系プログラムはほかにありません。アジアやアフリカ、ラテンアメリカなどのトークで盛り上がるのはもちろん、グループワークを通じて仲良くなれるのも嬉しいですよね。首都圏などでオフ会も開く予定です。同じ関心をもつ人たちとの出会いは人生を楽しくさせてくれます。

受講料

・一般＆学生：1万5000円⇒早割1万4000円

・JICA海外協力隊員／派遣待ちの候補生：1万4000円⇒早割1万3000円

・「ganasサポーターズクラブ」のパートナー／サポーター：1万3000円⇒早割1万2000円

＊3月25日（水）までのお申し込みは「早割」として1000円割引（受講料のご入金が完了していること）。

＊ganasサポーターズクラブに入ると「ganasのマガジン」にエッセーを掲載できます（この講座のお申し込みとの同時入会でも、パートナー／サポーターの受講料で受講できます）。

＊受講者の都合により入金後に辞退されても返金はいたしません。ご了承ください。

＊2026年8～9月に開講する予定の海外取材プログラムGlobal Media Campに「特別割引」として5000円引きで参加できます（早割との併用可。大変お得です）。詳細はお待ちください。

締め切り

１.4月期（18期）：4月5日（日）

２.7月期（19期）：6月30日（火）

＊先着順。ただし定員に達し次第、締め切ります。

＊3月25日（水）までのお申し込みは「早割」として1000円割引（受講料のご入金が完了していること）。

＊お申し込みは受講料のご入金をもって完了いたします。

定員

各回8人程度（先着順）

申し込み方法

https://forms.gle/PvU3ua9q38QFpLDY7

＊上のリンク（グーグルフォーム）をクリックして、申込書にご記入ください。完了されましたら、その旨をメール（devmedia.ganas@gmail.com）でもお知らせいただくと確実です（お申し込みの際にメールアドレスを誤って記入されますと、こちらからメールをお送りできません）。

＊受講料の振込先を追って案内させていただきます。

＊「迷惑メール」のボックスも必ずご確認ください。

＊お申し込みはご入金をもって完了します。

過去の参加者の声（抜粋）

「ワークショップが盛り上がって、すごく楽しかった」

「私が提出したエッセーに対する講師のコメント（エッセーで返します）が面白かった」

「4回はちょっと少ない！と思えるほど楽しい内容だった」

「エッセーを書きたい人に勧めたい。このプログラムを受ければ、書き方のコツをつかめる」

「想像すること、切り口をたくさん考えることが楽しかった」

「特に学びになったのは、アングル（視点）をみんなで考え、言いあうグループワーク。視点を変えると、見える景色がこんなに変わるのか、と衝撃を受けた」

「最近は何を見ても聞いても『複眼の視点』を意識するようになった。（話が少し変わるけれど）職場でトラブルが起きたときも、自分、相手、同僚、上司の視点から見られるようになった」

「他の受講者と一緒にアイデアを出しあう中で、これまで気づかなかった視点を見つけたときは嬉しかった」

「途上国が好きな人とつながれる。JICA海外協力隊にこれから行く人にもぴったり」

「たくさんの人の意見を聞きながら考えが深まっていく過程や、講師（ganas編集長）の掘り下げ方が面白かった」

「『ビフォーアフターとその間』のワークが面白かった。このやり方でエッセーをもっと書いてみたい！」

「とくに学びになったのは、2人1組でインタビューしあうワーク。5W1Hを落とさないこと、whyを使わないでwhyを聞くこと、どストレートに聞いても本音が出づらいことを実感した」

「エッセーに数字を意識して入れてみたら具体的になった。あと、まじめに考えすぎないほうがアイデアは生まれるなと思った」

「途上国に住んでいる／いた方も多く参加していたため、異なる視点に触れられるのも良かった」

「自分の価値観や考えを整理するためにも、書くことを生活に取り入れたいと思うようになった」

「書くことに苦手意識をもつ人におススメ。自由に発言できるところ、アフリカの話なども楽しかった」

「このプログラムで習った方法を使えば、長い文章が書けると実感した。視点のもち方も大変勉強になった」

「（グループワークの中で）みんなでアイデアを出し合い、そこに講師（ganas編集長）がコメントを添えることで、視野が広がっていくのが楽しかった」

こんな社会人＆学生におススメ

・途上国に行ったら、現地発のユニークなエッセーを発信したい

・面白いこと（他人とちょっと違うこと）が書けるようになりたい

・何を書いていいのかわからない悩みをなくしたい

・文章がうまく書けなくて／自分の文章がつまらなくて将来に不安を感じている

・「何を言いたい文章なのかわからない」と言われる

・自分の思考を整理したい

・途上国を「複眼の視点」でとらえる方法を学びたい（他人と違う視点をもちたい）

・書くことを通して、自分がかかわっている国についてもっと深く知りたい

・自分が書いたエッセーにプロからコメントがほしい

・通常（全8回）のグローバルライター講座や77日記者研修に興味があるが、まずは『初級コース』を試してみたい

・就活のエントリーシート（ES）の書き方対策をしておきたい

・メディア／ライター志望

・NGOや学生団体でエッセーを書くことがある

・途上国や国際協力などについてSNSで発信したい／している

・同じ関心（途上国好きが集まります）をもつ人とつながりたい

講師

長光大慈（特定非営利活動法人開発メディア代表理事、ganas編集長）

上智大学法学部を卒業後、アジア最大の日本語媒体であるNNA（現在は共同通信グループ）のタイ支局とフィリピン支局を立ち上げる。電気新聞記者、フリーライター、デベックス・ジャパン・メディア部門責任者などを経て現職。合計10年以上の海外在住経験（米国、タイ、フィリピン、インドネシア、ベネズエラ）、50カ国以上の渡航経験をもつ。青年海外協力隊のOBでもある。ハンモックのコレクター。メディアの仕事を始めて30年超。

