なぜこの家は安心なのか？建築中だから分かる“構造のすべて”を公開｜木造2階建て構造見学会

ou2株式会社※写真は見学イメージ

クレバリーホーム城東店・新宿店の運営を行うou2株式会社(所在地：東京都江東区、代表：長張 隆史)は、木造2階建て構造見学会を２０２６年２月７日(土)、８日(日)に開催いたします。

完成後には見ることのできない柱・梁・耐力壁など、住まいの安全性を支える「構造部分」を直接確認できる、家づくりをご検討中の方にとって貴重な機会です。

本見学会では、クレバリーホームの独自のプレミアム・ハイブリッド構法（※下記参照）により賃貸住宅として計画された木造2階建て＋屋上（ルーフバルコニー）の住宅をご覧いただけます。

敷地条件を最大限に活かした設計に加え、崖下という立地特性を踏まえた防護壁一体型の建物構造も大きな見どころの一つです。

※プレミアム・ハイブリッド構法イメージプレミアム・ハイブリッド構法

独自に開発した２つの構造を組み合わせるプレミアム・ハイブリット構法を標準採用、地震などの災害に強く安心の家づくりを実現。

独自の設計基準に沿った設計を行い、安定した強度の構造躯体を実現。お客さまの要望にきめ細かく応える自由設計でありながら、高い耐震性を両立させた住まいです。

【見どころ】

■ 敷地条件を活かした、縦空間設計の賃貸住宅

本物件は、賃貸用1LDKを2戸備えた木造2階建て住宅です。

各住戸ともLDKを13.3帖確保し、2階にはロフトと屋上（ルーフバルコニー）を設けることで、限られた敷地の中でも開放感のある住空間を実現しています。

隣地との高低差による、防護壁(※1）と建物を一体化させた安全設計や、完成後には見えなくなる構造躯体など、図面だけでは分かりにくい工夫を、現地で実際にご確認いただけます。

また、外壁にはクレバリーホームならではの高級感あるタイル外壁を採用予定。

構造だけでなく、耐久性とデザイン性を兼ね備えた住まいづくりもご体感いただけます。

（※1 建築基準法ではがけ崩れの恐れがある土地の建築物に対し、擁壁の設置を義務付けています。₎

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97390/table/15_1_b66ff95bc6bdf56bd0622badb69baead.jpg?v=202602020551 ]

【こんな方におすすめ】

- これから新築・建替えを検討している方- 安心・安全な構造を重視した家づくりをしたい方- 賃貸住宅・土地活用を検討しているオーナー様- 狭小地・特殊立地での建築事例を見たい方

この機会に、実際のお客様の建築中住宅を見学し、

理想の住まいづくり・投資用賃貸計画の参考としてぜひご活用ください。

参加方法

- 予約方法：公式サイトよりイベント申込フォームまたは総合受付窓口電話にて予約受付- 参加定員：１名様より可能- 参加締切日：当日予約可（※開催３日前以降の方はお電話にてご予約ください）- 受付・問い合わせ総合窓口TEL：0120-214-202

※ご予約・詳細は下記の公式サイトをご覧ください。

クレバリーホーム城東店・新宿店公式サイト :https://cleverlyhome.tokyo/クレバリーホームの詳しい内容やモデルハウス見学予約に関してはこちら公式Instagram :https://www.instagram.com/cleverly_home_tokyo/最新ニュースやイベント情報をいち早くお届け公式LINE登録 :https://page.line.me/908fcqik

【クレバリーホーム城東・新宿】とは

構法、構造に縛られず、都心の限りある土地を最大限に有効活用することを得意とする「クレバリーホーム城東店・新宿店」では、東京に特化した「10cmも無駄にしない家づくり(R)」を掲げており、

土地探しのお手伝いから狭小地・変形地のお悩みを解決し、お客様一人ひとりの生活スタイルに寄り添った家づくりをサポートしています。

■ ou2株式会社とは

ou2（オーツー）株式会社は、主に東京２３区近郊・沖縄県本土を中心に総合住宅サービス事業を展開しています。

都内でも可能な「木造4階建て」をはじめとし、木造注文住宅（クレバリーホーム城東店・新宿店/OU2HAUS）鉄骨・RC造注文住宅（ M-LINE）、リフォーム（アールツーホーム/アールツーリノベーション）、不動産・リノベーション（D-LINE）など設計やデザイン、施工まで幅広いサービスを提供しています。

【M-LINE】とは

コンクリート・鉄骨建築の狭小地を得意とし、独自の建築技術で東京に特化した「１０cmも無駄にしない(R)」土地活用を掲げている建築ブランドである。

土地探しのお手伝いから狭小地・変形地のお悩みを解決し、都心の限りある土地の有効活用をサポートしています。

M-LINE 公式サイト :https://m-line.tokyo/鉄骨・RC造のお問合せはこちら

公式Instagram ： https://www.instagram.com/mline_tokyo/

■会社概要

商号 ： ou2株式会社

代表者 ： 代表取締役 長張 隆史

所在地 ： 〒135-0047 東京都江東区富岡1-5-5

設立 ： 2000年5月8日

事業内容 ： 新築住宅/建替住宅/リフォーム設計 設計、デザイン、施工、不動産取引

資本金 ： 6,720万円

URL ： https://www.ou2.net/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

クレバリーホーム城東店・新宿店 お客様総合窓口

TEL：0120-214-202

お問い合せフォーム：https://cleverlyhome.tokyo

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

ou2 株式会社 新築事業部 広報課

担当：諏訪・中島

TEL：0120-214-202

MAIL：shinchiku_pr@ou2.net