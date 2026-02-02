ふじみ野市シティプロモーション動画が全国へ
ふじみ野市役所
ロングバージョンのサムネイル
ショートバージョンのサムネイル
動画
動画公開URL
動画の概要
市の紹介
令和８年度全国広報コンクール映像部門に埼玉県代表としてふじみ野市の動画の出展が決まりました
ふじみ野市シティプロモーション動画「大好き ふじみ野市」
【四季編ロングパージョン】
https://www.youtube.com/watch?v=AI8f4Q0MWCU
【四季編ショートバージョン】
https://www.youtube.com/watch?v=bNXnicb9eAI
【メイキング動画】
https://www.youtube.com/shorts/GVVMaCJ_5pc
【放映中の様子の動画】
https://www.youtube.com/shorts/0cahIbV5iA4
この動画では、ふじみ野市の四季折々で変化する自然や風景、季節ごとのイベントを紹介し、1年を通して感じられる市の魅力を描いています。
また、伝統文化や地域資源、市民の暮らし、産業といったふじみ野市の歴史や郷土愛を伝える内容になっています。
ふじみ野市は、人口約11万人で、東西7.5キロメートル、南北6キロメートルというコンパクトな市です。首都圏の一部であり、都心から30キロメートルほどの距離に位置しているため、都内に通勤する人々が多く暮らすベッドタウンとなっています。