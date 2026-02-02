記憶と夢想の狭間に揺れる美。セピアトーンを活かす2月新ビジュアルが旭川店から誕生。

有限会社三景スタジオ

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/seijin/

北海道旭川市にある写真工房ぱれっと旭川店から成人のお嬢様に向けて新ビジュアルが誕生いたしました。個性的なスタイルと伝統的な振袖を掛け合わせた最新スタイルです。

新ビジュアル「Sepia Reverie」

今回のテーマは、温かみのあるセピアトーンの中で振袖の存在を柔らかく溶かし込む。

和と洋の境界を曖昧にし、節目を祝うよりは記憶の奥にある感情そのものを写し取ります。

【感情が溶ける余白】

背景は温度の感じる色味で構成された余白のあるミニマルな空間。

テラコッタの色味が時間帯でいうと夕方直前の光を思わせて現実と夢の境目のような曖昧さを作っています。

壁にはあえて情報がなく、人物の影と光のグラデーションだけが空間の表情になっているのが特徴。

斜めに落ちる光によって生まれた影が、「ここがどこなのか」を曖昧にしつつ、同時に時間の流れや感情の揺らぎを背景に滲ませている。

この空間は、

・何かが始まる前

・何かを思い出している途中

・まだ言葉にならない感情

そんな“途中″の状態を受け止めるための、静かな余白として存在している。

コーディネート&ヘアメイク

伝統と現代、可憐さと強さが共存する、静かに感情を宿した和モダンスタイル。

コーディネートは、深みのある濃紺の振袖に帯にはマットな質感のブラックを合わせ、甘さを抑え結び目を前に持ってくることにより強さを加え、個性的な印象に。

ヘアメイクは、細かいウェーブを全体的に施し濡れ感、束間で儚さと抜け感を演出。

チークを濃く入れ、リップをマット目のコーラルオレンジで統一感を持たせます。

成人の前撮り・後撮りは「記念」だけで終わらせない一枚を。

あなたらしさを大切に世界観から作る撮影で今しかない表情と空気感を形に残します。

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

住所: 北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

電話番号: 011-207-4466

写真工房ぱれっと 札幌中央店

住所: 北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F

電話番号: 011-596-8155

写真工房ぱれっと 旭川店

住所: 北海道旭川市永山3条5丁目1-4

電話番号: 0166-73-8485

写真工房ぱれっと 帯広店

住所: 北海道帯広市西17条南3丁目43-15

電話番号: 0155-67-8008

写真工房ぱれっと 函館北斗店

住所: 北海道北斗市七重浜４丁目４４－１ イオン上磯店内

電話番号: 0138-49-5116

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

