ゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』“1ST CARD”を決める！「A.R.B 1ST CARDキャンペーン」スタート！

写真拡大 (全3枚)

株式会社オルトプラス


スマートフォン向けゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』にて、2月2日（月）より「A.R.B 1ST CARDキャンペーン」を開始しました。



■A.R.B 1ST CARDキャンペーン


『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』公式サイト内に投票特設ページがオープン！


皆様の投票によって、全18キャラクターの“1ST CARD”が決定！


選ばれた18枚のSSRカードは、特別仕様のカードとしてゲームアプリ内に登場します。


※今回のキャンペーンでは、2025年12月31日までにゲームアプリ内に登場した18キャラクターのSSRカード全てが投票対象となります




【「A.R.B 1ST CARDキャンペーン」概要】


▼イベント開催期間


2026年2月2日（月）17時00分～2026年2月12日（木）16時59分




▼A.R.B 1ST CARDキャンペーン　特設ページ


https://hypnosismicarb.com/vote/card/





▽投票方法


キャンペーン特設ページのトップより、投票したいカードをキャラクターごとに1枚ずつ選ぶことができます。


最大18キャラクターをまとめて1日1回のみ投票が可能です。


※一部のキャラクターのみに投票することも可能ですが、投票受付は1日1回までとなります



▽特別仕様のSSRカードについて


1位に輝いた18キャラクターの“1ST CARD”は、特別仕様のSSRカードとして新たにゲームアプリ内に登場予定です。


特別仕様のカードは、元のカードとは異なるカードとして扱われ、元のカードとは性能やシチュエーションワードなどが異なります。


結果発表および特別仕様カードのリリースは3月上旬を予定しています。ふるってご投票ください！





【タイトル概要】




【タイトル】ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-（オルタナティブラップバトル）


【対応プラットフォーム】iOS / Android / Amazon Appstore


【サービス開始】2020年3月26日（木）


【価格】基本プレイ無料（アイテム課金型）




【App Store】https://apps.apple.com/jp/app/id1498895008/


【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ideafplus.hypnosismicarb


【Amazon アプリストア】https://www.amazon.co.jp/dp/B085N9PVVK




【公式サイト】https://hypnosismicarb.com/


【公式SNS】https://x.com/hypnosismic_arb


【配信元/開発運営】株式会社アイディアファクトリープラス


【共同開発】アイディアファクトリー株式会社、株式会社オルトプラス


【権利表記】(C)IDEA FACTORY / ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-製作委員会



株式会社オルトプラス　会社概要


【会社名】株式会社オルトプラス


　東京証券取引所スタンダード市場上場(証券コード:3672)


【代表】代表取締役　石井 武


【所在地】東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60 45F


【設立】2010年5月6日


【URL】https://www.altplus.co.jp/




株式会社アイディアファクトリープラス　会社概要


【会社名】株式会社アイディアファクトリープラス


【代表】代表取締役　佐藤 嘉晃


【所在地】東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60 45F


【設立】2020年1月10日


【URL】https://ideafplus.co.jp/




アイディアファクトリー株式会社　会社概要


【会社名】アイディアファクトリー株式会社


【代表】代表取締役　佐藤 嘉晃


【所在地】東京都豊島区東池袋3‐1‐4　サンシャインシティ文化会館6F


【設立】1994年10月27日


【URL】https://www.ideaf.co.jp/