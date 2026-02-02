ゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』“1ST CARD”を決める！「A.R.B 1ST CARDキャンペーン」スタート！
スマートフォン向けゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』にて、2月2日（月）より「A.R.B 1ST CARDキャンペーン」を開始しました。
■A.R.B 1ST CARDキャンペーン
『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』公式サイト内に投票特設ページがオープン！
皆様の投票によって、全18キャラクターの“1ST CARD”が決定！
選ばれた18枚のSSRカードは、特別仕様のカードとしてゲームアプリ内に登場します。
※今回のキャンペーンでは、2025年12月31日までにゲームアプリ内に登場した18キャラクターのSSRカード全てが投票対象となります
【「A.R.B 1ST CARDキャンペーン」概要】
▼イベント開催期間
2026年2月2日（月）17時00分～2026年2月12日（木）16時59分
▼A.R.B 1ST CARDキャンペーン 特設ページ
https://hypnosismicarb.com/vote/card/
▽投票方法
キャンペーン特設ページのトップより、投票したいカードをキャラクターごとに1枚ずつ選ぶことができます。
最大18キャラクターをまとめて1日1回のみ投票が可能です。
※一部のキャラクターのみに投票することも可能ですが、投票受付は1日1回までとなります
▽特別仕様のSSRカードについて
1位に輝いた18キャラクターの“1ST CARD”は、特別仕様のSSRカードとして新たにゲームアプリ内に登場予定です。
特別仕様のカードは、元のカードとは異なるカードとして扱われ、元のカードとは性能やシチュエーションワードなどが異なります。
結果発表および特別仕様カードのリリースは3月上旬を予定しています。ふるってご投票ください！
【タイトル概要】
【タイトル】ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-（オルタナティブラップバトル）
【対応プラットフォーム】iOS / Android / Amazon Appstore
【サービス開始】2020年3月26日（木）
【価格】基本プレイ無料（アイテム課金型）
【App Store】https://apps.apple.com/jp/app/id1498895008/
【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ideafplus.hypnosismicarb
【Amazon アプリストア】https://www.amazon.co.jp/dp/B085N9PVVK
【公式サイト】https://hypnosismicarb.com/
【公式SNS】https://x.com/hypnosismic_arb
【配信元/開発運営】株式会社アイディアファクトリープラス
【共同開発】アイディアファクトリー株式会社、株式会社オルトプラス
【権利表記】(C)IDEA FACTORY / ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-製作委員会
株式会社オルトプラス 会社概要
【会社名】株式会社オルトプラス
東京証券取引所スタンダード市場上場(証券コード:3672)
【代表】代表取締役 石井 武
【所在地】東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60 45F
【設立】2010年5月6日
【URL】https://www.altplus.co.jp/
株式会社アイディアファクトリープラス 会社概要
【会社名】株式会社アイディアファクトリープラス
【代表】代表取締役 佐藤 嘉晃
【所在地】東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60 45F
【設立】2020年1月10日
【URL】https://ideafplus.co.jp/
アイディアファクトリー株式会社 会社概要
【会社名】アイディアファクトリー株式会社
【代表】代表取締役 佐藤 嘉晃
【所在地】東京都豊島区東池袋3‐1‐4 サンシャインシティ文化会館6F
【設立】1994年10月27日
【URL】https://www.ideaf.co.jp/