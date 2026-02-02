【TAC宅建士講座】25歳以下限定！最大＼20,000割引のキャンペーンを実施！
宅建試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）は、2026年（令和8年）の合格を目指す方に向けて、25歳以下の期間限定キャンペーンを2026年2月1日より開始します。
U25応援キャンペーン
■キャンペーン期間
2026年2月1日(日)～2026年7月31日(金)
■対象者
対象コースの申込時点で25歳以下の方
■対象コース
＜\20,000割引＞
総合本科生SPlus/総合本科生S/総合本科生/チャレンジ本科生
＜\10,000割引＞
速修本科生/スマートWeb本科生
■キャンペーンの詳細
https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_camp03.html
■コース・料金一覧
https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_crs_idx.html
無料オンライン体験入学
まずはTACの講義をご自宅で体験！生配信講義でより熱気のある講義をお届けします！
１回のご予約で３名の講師の講義が体験できます！
■テーマ：入門講義（民法等）
■実施日時と講師
（1）2/3(火)19:00～笠松信之 講師
（2）2/4(水)13:30～佐藤信仁 講師
（3）2/8(日)10:00～村田隆尚 講師
■ご予約はこちら
https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_webinar5.html
TAC宅建士講座の合格実績
全国の宅建士受験生に選ばれ、毎年多くの合格者を輩出し続けるTAC。その理由は、長年積み重ねられた受験指導ノウハウに加え、「受講生に合格していただくこと」を徹底的に追求したTAC式合格メソッドを確立していることにあります。
試験は変化し続けるもの。その試験に合わせてTACも常に進化し続け、「最小の努力で最大の効果を発揮する、良質なコンテンツの提供」をお約束いたします。
そしてこれから先も、全国の多くの宅建士受験生からの「期待」と「信頼」に応えられるよう、TACは”受講生の合格”を常に第一に考え続け、そのコンテンツの創造に努めてまいります。
■TAC宅建士講座の合格実績
https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_jisseki.html
■TACの宅建士講座ホームページ
https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken.html
会社概要
会社名：TAC株式会社
代表者：代表取締役社長 多田 敏男
設立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業
本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/
