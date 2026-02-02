飲み放題でダンスショーを楽しむ新感覚エンタメ『霓虹奇譚（げいこうきたん）』開催決定！

ダンスショー公演『霓虹奇譚（げいこうきたん）』が2026年1月23日 (金) ～ 2026年2月28日 (土)にネオスナックがおー（東京都 中野区 中野 5-50-9 1F）にて上演されます。


チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。




チケット購入はこちら :
https://www.confetti-web.com/events/13441


公式ホームページ


https://www.gaooshowlounge.com/
Instagram
https://www.instagram.com/neosnackgaoo/



ネオン × 中国幻想 × 都市伝説をテーマにしたダンスショー『霓虹奇譚（げいこうきたん）』を開催！


ダンスショー公演『霓虹奇譚（げいこうきたん）』を中野の「ネオスナックがおー」にて開催いたします。


中国幻想を思わせる妖艶なビジュアル、都市伝説のような不可思議さ、そしてネオスナックという独特な空間が融合し、幻想的かつ神秘的な世界観を全身で体感できる、ショーと飲み放題が融合した新感覚エンターテインメントです。



ショーの様子













公演概要

『霓虹奇譚ショー』


公演期間：2026年1月23日 (金) ～ 2026年2月28日 (土)


会場：ネオスナックがおー（東京都 中野区 中野 5-50-9 1F）



■公演スケジュール
19:00 オープン


20:20 ポールダンスorエアリアルショー


20:30 1st.ショータイム


21:00 1st.終了



■チケット料金
ネオスナックがおー 霓虹奇譚ショー×２時間飲み放題


前売：5,500円（税込）



チケットサイト「カンフェティ」
チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典
https://service.confetti-web.com