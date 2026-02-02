【エンポリオ アルマーニ】ジュニアラインから、卒園式や入園式のセレモニーにふさわしいウェアが登場

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社

エンポリオ アルマーニ ジュニア（EMPORIO ARMANI JUNIOR）は、卒園式や入園式など春のセレモニーシーズンに向けた新コレクションを発売いたします。本コレクションは、ブランドの洗練された美学を踏襲しつつ、お子さまの快適性と動きやすさを重視して設計されたフォーマルウェアを中心に展開。男児向けのテーラードセットアップやシャツとのタイドアップスタイル、女児向けのパフスリープワンピースやリブディテールカーディガンのほか、式典に適したシューズなどアクセサリーも豊富に揃えました。上質な素材使いと控えめなロゴディテールが晴れの日を上品に彩る、特別な日のためのラインナップです。全国の取扱店舗および公式オンラインストアにて順次販売いたします。

特設サイト：

https://www.armani.com/ja-jp/emporio-armani/experience/kids-formalwear/

【エンポリオ アルマーニ（ジュニアライン）】

エンポリオ アルマーニのジュニアラインとして展開しているエンポリオ アルマーニ（ジュニア）は、

ニューボーン（1か月～12か月）からベビー(6ヶ月～36か月)、ボーイズ＆ガールズ（4歳～16歳）のアイテムを展開。展開されるアイテムはお洋服や小物まで、多岐に渡ります。ブランドの誕生は1981年。エンポリオ アルマーニの都会的で洗練された雰囲気をそのままに、着心地に配慮し、子供たちが快適にファッションを楽しめるようなアイテムが登場します。デイリーウェアとして活躍するＴシャツやデニム、スウェット、ダウンジャケットやスニーカーなどのカジュアルウェアから、スーツやフォーマルワンピース、レザーシューズなどのオケージョンアイテムまで、子供たちの成長過程に寄りそう上質なアイテムを展開しています。



