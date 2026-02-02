最大30％UP↑高金利3通貨スワップ増額キャンペーン開催のお知らせ

SBI FXトレード株式会社

SBI FXトレード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤田 行生）は、本日よりトルコリラ/円（TRY/JPY）・メキシコペソ/円（MXN/JPY）・南アフリカランド/円（ZAR/JPY）おいて、新規建てしたポジションを対象に受取りスワップポイントに上乗せして、キャッシュバックするキャンペーンを開催いたします。増額率は、南アフリカランド/円で30％、トルコリラ/円で20％、メキシコペソ/円で10％となります。

どれも高金利通貨として知られており、高いスワップポイントが見込まれることからも人気の高い通貨です。ぜひこの機会に、南アフリカランド/円、トルコリラ/円、メキシコペソ/円のお取引をご検討ください。

■キャンペーン概要

キャンペーン期間中に、南アフリカランド/円（ZAR/JPY）・トルコリラ/円（TRY/JPY）・メキシコペソ/円（MXN/JPY）において新規建てしたポジションを対象に、受取りスワップポイントに上乗せして、下表の通りキャッシュバックいたします。増額率は、南アフリカランド/円で30％、トルコリラ/円で20％、メキシコペソ/円で10％となります。

※増額分はキャンペーン期間終了後、2026年4月末頃に対象者のFX口座へ入金いたします。

キャンペーン詳細はこちらをご覧ください。

https://www.sbifxt.co.jp/campaign/swappoint_202602.html

■新規口座開設申込はこちら

https://www.sbifxt.co.jp/fxtaccount/pc/Home/OpenAccountEntry(https://ad.sbifxt-tracking.sbifxt.co.jp/ad/p/r?medium=210&ad=3&creative=19)

当社はSBIグループが掲げる「顧客中心主義」のもと、顧客満足度NO.1企業を目指し、これまで以上にお客さまが真に求めるサービスを追求して参ります。今後ともSBI FXトレードをよろしくお願い申し上げます。

【投資にかかる手数料等およびリスクについて】

全サービスを通して原則、口座開設・維持費および取引手数料は無料です。ただし、当社が提供するその他の付随サービスをご利用いただく場合は、この限りではありません。また、元本および利益が保証されるものではありません。決済方法は反対売買による差金決済での清算となります。お取引を始めるに際しては、「契約締結前交付書面」、「取引約款」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただき、ご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。

≪SBI FXTRADEおよび積立FX＜つみたて外貨＞（店頭外国為替証拠金取引）≫

店頭外国為替証拠金取引は、取引金額（約定代金）に対して少額の取引必要証拠金をもとに取引を行うため、取引必要証拠金に比べ多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。外貨での出金はできません。経済指標の結果によっては価格が急激に変動し、思わぬ損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が預託した証拠金の額を上回ることもあります。取引価格、スワップポイント等は提供するサービスによって異なり、市場・金利情勢の変化等により変動しますので、将来にわたり保証されるものではありません。取引価格は、買値と売値に差があります。決済方法は反対売買による差金決済となります。SBI FXTRADEにおいては、個人のお客さまは取引価格に応じた取引金額の4％以上の証拠金が必要となり、証拠金額の最大25倍までのお取引となります。法人のお客さまは一般社団法人金融先物取引業協会が毎週発表する通貨ペアごとの為替リスク想定比率*を取引金額に乗じて得た証拠金が必要となります。積立FX＜つみたて外貨＞においては、取引価格に応じた取引金額の33.334％以上の証拠金が必要となり、証拠金額の最大3倍までのお取引となります。証拠金の詳細については、当社ホームページの取引ルールをご確認ください。

*為替リスク想定比率は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。

商号等：SBI FXトレード株式会社（金融商品取引業者）

登録番号：関東財務局長（金商）第2635号

加入協会：一般社団法人 金融先物取引業協会

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

SBI FXトレード（株）広報窓口

fxt-pr@sbifxt.co.jp