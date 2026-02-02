東京×小豆島、オリーブの恵みに満たされる美容ウェルネス体験「OLIVE WELLNESS RITUAL」を六本木で期間限定開催

小豆島ヘルシーランド株式会社

香川県の小豆島でオリーブの栽培・研究開発・製造・販売を手掛ける小豆島ヘルシーランド株式会社（本社：香川県小豆郡、代表取締役社長：柳生敏宏）が運営する、オリーブで心と体をととのえるウェルネスガーデン「千年オリーブテラス for your wellness」は、2026年3月、オリーブのハーバルスチームサウナとメディテーションルームをそなえた新しい客室「Oliviere（オリヴェール）」をオープンいたします。

これを記念して、2月5日(木)～3月8日(日)、東京・六本木にある、肌、髪、心、からだを美しく「整える」女性のためのトリートメントサウナ「SteaMs.」にて、オリーブと美容とウェルネスをテーマにした期間限定コラボキャンペーン「OLIVE WELLNESS RITUAL -小豆島- 」を開催いたします。

■ 背景

情報や刺激に溢れ、知らず知らずのうちに“過剰な状態”に置かれている現代。

いま求められているのは、何かを足すことではなく、余分なものを手放し、本質的な豊かさへと還る時間なのかもしれません。

都心での非日常を提供する「SteaMs.」は、我慢をしない、ただ心地よさの中で「整う」ことをテーマに、湿度100％のスチームに満たされた空間で自律神経を整え、深いリラクゼーションへと導きます。蒸気の中で行うセルフメンテナンスを通して、心身ともに美しく蘇らせるリチュアルを提案しています。一方、「千年オリーブテラス for your wellness」では、小豆島ならではのオリーブと自然を軸に、日常から離れた非日常のリトリート体験を提供しています。

都心で“過剰を手放す”スチームリチュアルと、島時間の中で本来の自分に還るオリーブリトリート。

異なる場所にありながらも、「心身をニュートラルな状態へ導く」という共通の想いを持つ「SteaMs.」と「千年オリーブテラス for your wellness」が、大人の女性に向けた新しいウェルネス体験「OLIVE WELLNESS RITUAL」を提案いたします。

蒸気で潤し、オリーブで満たす。静けさの中で、素肌が目を覚ます。

「SteaMs.」で体験できる「OLIVE WELLNESS RITUAL」

「千年オリーブテラス for your wellness」の世界観をそのままに、オリーブの恵みを美容とウェルネスのために最大限に活かした、特別なスチームリチュアルです。温かく芳醇なスチームに全身を委ねながら、蒸気・香り・温度・呼吸・休息を重ね、オリーブを通じて五感と肌へ深くアプローチします。

「OLIVE WELLNESS RITUAL」で使用するのは、当社が展開するオリーブのスキンケア商品「ジ・オリーヴオイルシリーズ」。抗酸化成分と豊かな潤いを、スチームによってやわらかく開いた肌へと効率よく届け、乾燥やくすみ、日常の緊張による肌ストレスをやさしく解きほぐします。

不要なものを削ぎ落とし、本当に必要なものだけを丁寧に取り入れることで、肌本来の透明感としなやかさを呼び覚まします。

瀬戸内海の凪のように、心と体、そして肌までも静かにととのえていく--。

まるで全身をオリーブに包まれるような、深く満たされる時間。内側から潤いと輝きを感じていただける、濃密で静かなひととき。過剰を手放し、“シンプル＝本質的な豊かさ”へ立ち戻るためのきっかけとなる 「OLIVE WELLNESS RITUAL」をご体感ください。

■OLIVE WELLNESS RITUALの主な流れ

１. スチームサウナ《RETOX》にて、オリーブの花の香りに包まれながら顔・体・髪を洗い

オリーブ浄化

２.《RETOX》を出たら、ジ・オリーヴオイル1滴を、その天然の芳香とともに肌へ。自律神経をやさしく緩ませながら肌を潤し、リラクシングエリア《NEST》へ。

３. ハーバルスチームサウナ《TERRA》にて、「樹齢千年のオリーヴ大樹」の生体音からつくられたオリジナルのサウンドメディテーションを。

４.《TERRA》を出たら、再び ジ・オリーヴオイル1滴 とジ・エッセンスウォーター1プッシュで心身ともに潤し、リラクシングエリア《NEST》でゆっくり過ごす。 ＜2nd＞

５. スチームサウナ《RETOX》での仕上げは、オリーブの豊かな潤いトリートメントでスチームヘアパック。

６. 洗い流した最後に、10秒間のプチ頭身浴で頭頂から仙骨へ軸を通し、流れの滞りをリセット。

７. パウダールームにて、「ジ・オリーヴオイルシリーズ」のオリーブスキンケアに包まれ、内側の時間が静かに生まれ変わる。肌だけでなく呼吸の質まで変わったことを感じられる。

※リラクシングエリア《NEST》では、有機栽培の小豆島産オリーブ葉を使用したオリーブリーフティをお召し上がりいただけます

テーマは「過剰を手放す」

「SteaMs.」RETOX「SteaMs.」TERRA

「千年オリーブテラス for your wellness」が大切にしているのは、必要なものだけを選ぶこと。

「ジ・オリーヴオイルシリーズ」のデザインコンセプトは、飾らない上質。

絶え間なく流れ込む情報と刺激に、私たちの神経は休む隙を失い、いつの間にか“受け取りすぎた状態”になっています。

私たちは“感じる前に処理する”ことに慣れてしまいました。

香り、熱、蒸気、呼吸。

「SteaMs.」とのリチュアルは、思考を止め、感覚を静め、「本当に心地いい状態」を体に思い出させる時間です。

削ぎ落とすことで、満たされる。

足すのではなく、還る。

それが、「OLIVE WELLNESS RITUAL」 に込めたメッセージです。

オリーブのスキンケア「ジ・オリーヴオイルシリーズ」とは

(左) ジ・オリーヴオイル S (小豆島産) \11,880、(中央) ジ・オリーヴオイル \9,680 、(右) ジ・オリーヴオイル R (小豆島産) \11,880

何千年もの間愛されてきたオリーブの良さをそのままお届けしたい。余計なものを加えず、何も引くこともなく、天然オリーブの恵みをまるごと活かした自然派スキンケア・ボディケアブランドが「ジ・オリーヴオイル」シリーズです。

乳酸微発酵という当社の独自技術でつくられた美容オリーブオイル「ジ・オリーヴオイル」は、無香料、無着色、防腐剤無添加、成分はオリーブ果実油のみ。やさしく甘い香りは副交感神経を優位に。自社で栽培から搾油・製造まで一貫して管理し、高い品質を維持しています。

オリーブとともに、深く還るための場所。

「千年オリーブテラス」にリトリートルーム「Oliviere（オリヴェール）」が誕生

■「OLIVE WELLNESS RITUAL」 での使用および販売商品- ジ・オリーヴオイル(小豆島産) \9,680 (税込) *オリーブ果実油のみ- ジ・オリーヴオイルR (小豆島産) \11,880 (税込) *オリーブ果実油、ブドウ果皮エキス、ムラサキ根エキス- ジ・オリーヴオイルS (小豆島産) \11,880 (税込) *オリーブ果実油、オリーブ葉エキス- ジ・エッセンスウォーター \6,930 (税込)- ザ・フェイスマスク \1,100 (税込)- ザ・クリームソープ \2,640 (税込)- ザ・ボディソープ \2,900 (税込)- ザ・シャンプー \3,150 (税込)- ザ・トリートメント \3,630 (税込)- ザ・UVプロテクター(ホワイトベージュ・オークル) \4,840 (税込)- ザ・ハンドエッセンス \2,900 (税込)- オリーブアロマルームスプレー \1,980(税込)- オリーブ甘酒180ml \540 (税込)- レモンオリーヴオイル（100％小豆島産オリーヴ果実油）\2,700 (税込)お部屋にあるメディテーションルームお部屋から眺める月の道

「千年オリーブテラス for your wellness」にある、瀬戸内海を望む特別な空間「Olivere（オリヴェール）」は、心と体を本来のリズムへととのえるための、リトリートルーム。窓の向こうに広がる静かな海を眺めながら自分自身と向き合うメディテーションルーム、そして同じく瀬戸内海を一望しながら、オリーブ葉の恵みに包まれるハーバルスチームサウナを屋外テラスにご用意しました。

オリーブ葉を用いたスチームサウナでは、ここでしかできない特別な美容ウェルネス体験「OLIVE WELLNESS RITUAL」をお楽しみいただけます。

小豆島の自然が育んだオリーブの香りと、やさしい蒸気に身を委ねる時間は、知らず知らずのうちに抱えていた緊張や思考を、そっと手放してくれます。

情報も物も溢れる日常から一歩離れ、”シンプルであること＝本質的な豊かさ” に立ち戻るひととき。自然と呼吸が深まり、心が澄んでいく感覚を、ぜひこの場所でご体感ください。

「シンプルであることが、いちばん贅沢。」

そんな気づきをもたらす、唯一無二のウェルネスステイです。

「OLIVE WELLNESS RITUAL -小豆島-」コラボキャンペーン概要

開催期間：2026年2月5日（木）～3月8日（日）

場所：トリートメントサウナ「SteaMs.」（東京都港区赤坂）

予約方法：「SteaMs.」公式WEBサイトより

公式サイト: https://steams-tokyo.com

SteaMs. × 千年オリーブテラス for your wellness コラボ特典

都会の喧騒から離れ、蒸気に身を委ねる時間。

そして、島の静けさの中で本来の自分へと還るひととき。

「SteaMs.」と「千年オリーブテラス for your wellness」が出会い、期間限定のコラボレーションが実現しました。この特別な体験を、今だけの特典とともにお届けします。

１. 「SteaMs.」オリーブ・ディープリトリート チケット

コラボ期間限定で、特典付き・特別価格の限定チケットをご用意しました。

オリーブの恵みを取り入れたスチーム空間で、過剰を手放し、”シンプルであること＝本質的な豊かさ” に立ち戻るひとときをご体感いただけます。

【チケット内容】

・トリートメントサウナ 1回

・施設利用時間：通常120分＋30分（計150分）

・スチーム後には、下記いずれかをお楽しみいただけます。

・Gelato MinNa バニラジェラート

レモンオリーヴオイル(https://www.healthyolive.com/products/detail/1346)(100%小豆島産オリーブ果実)がけ

・オリーブ甘酒(https://www.healthyolive.com/products/detail/1259)（180ml）

【価格】5,500円（税込）※通常価格 7,200円相当

【予約方法】公式サイト(https://www.steams-tokyo.com)より

２. 「千年オリーブテラス for your wellness」宿泊施設 全室20％OFF 特別キャンペーン

本イベントにご来場いただいた方限定で、公式予約サイトからのご予約が全室20％OFFとなる特別キャンペーンをご用意しました。瀬戸内海を望む静かな場所で、 オリーブと自然に包まれながら

「シンプルであることが、いちばん贅沢。」

そんな気づきをもたらす、特別なウェルネスステイをお過ごしください。

【対象予約期間】2/5～5/31

【対象宿泊期間】2/7～10/31

【除外日】4/28～5/6（GW期間）

千年オリーブテラス for your wellness「The STAY」Missionのお部屋千年オリーブテラス for your wellness内にあるメディテーションサウナヴィラ「tou」



■「SteaMs.」とは

SteaMs.は、東京・六本木にあるスチームリチュアル施設です。

蒸気を軸に、温めること、巡らせること、休むことをひとつの流れとして捉え、

心と体をととのえるための時間を提供しています。

湿度・香り・呼吸・余白を大切にしたスチーム環境の中で、

感覚をひらき、内側から静かに整っていく体験が特徴です。

忙しい日常の中で、過剰になりがちな情報や刺激から一度離れ、

自分自身のリズムを取り戻すための場所。

SteaMs.は、“ととのう”を一過性の体験ではなく、

日常に根づく習慣として育てていくことを提案しています。

【施設概要】

施設名：トリートメントサウナSteaMs.(女性専用）

電話：03-6721-1552

住所：東京都港区赤坂9-5-12 パークサイドシックスB1-D

営業時間：10:00～22:00

定休日：水曜日

利用料金：１回チケット\6,600（税込・ 施設利用時間120分）

その他回数券、サブスクプランなどあり

HP：https://www.steams-tokyo.com

Instagram：https://www.instagram.com/steams_tokyo

■「千年オリーブテラス for your wellness」とは

”千年生きるオリーブのすごい力を取り入れる”をコンセプトとした、宿泊・滞在型のウェルネス施設です。「樹齢千年のオリーヴ大樹」をシンボルツリーに、コミュニケーションラウンジ「The GATE LOUNGE」、プランツメディテーションを体験するテラス「The TERRACE」、瀬戸内の穏やかな海を一望できるスモールヴィラ「The STAY」、メディテーションサウナヴィラ「tou」、メディテーションルームを備えたオリーブリトリートスパ「The SPA」、で構成されています。

photo Takumi Otaメディテーションサウナヴィラtouからの眺め

【施設概要】

施設名：千年オリーブテラス for your wellness

電話 : 0879-62-8989

住所：〒761-4100 香川県小豆郡土庄町甲2473

アクセス： 土庄港から車で約8分（駐車場あり）

営業時間 ： 9:00～17:00（季節変動あり）

定休日 ：毎週水曜日、木曜日

HP：https://1000olive-terrace.com

Instagram：https://www.instagram.com/1000olive_terrace

■小豆島ヘルシーランド株式会社について

瀬戸内・小豆島で”生命の樹”オリーブをまるごと活かし、心と体を健やかにする商品の研究開発・製造・販売を行っています。

【会社概要】

社名：小豆島ヘルシーランド株式会社

本社所在地：香川県小豆郡土庄町甲2721-1

代表取締役社長：柳生敏宏

設立：1985年

千年オリーブテラス for your wellnessのシンボルツリー「樹齢千年のオリーヴ大樹」