【業界向け特別展示】(株)ブレイズが、JU愛知オートオークションにて展示商談会を実施！
株式会社ブレイズ(愛知県名古屋市、代表取締役：市川秀幸、以下ブレイズ)は、2026年2月5日（木）にJU愛知で開催される自動車流通イベント「組合設立47周年記念AA」に出展いたします。
本イベントは、愛知県海部郡飛島村のJU愛知会場にて開催される大規模オートオークションで、業界関係者が多数来場する注目イベントです。
■ 出展概要
イベント名：JU愛知「組合設立47周年記念AA」
開催日：2026年2月5日（木）
時間：10:00～17:00
会場：〒490-1443
愛知県海部郡飛島村大字新政成字戌之切932-1
TEL：0567-55-2221
※オートオークション会場のため基本的には、(株)JUグループ様の会員の方のみ入場いただけます。非会員の方は事前にご連絡いただければ、スタッフと同伴入場可能となります。
■ ブレイズ展示内容
今回の展示では、次世代モビリティからライフスタイル提案型モデルまで、計4車種の実機をご覧いただけます。
展示車両一覧
・スタイル e-バイク
洗練されたデザインと快適な走行性能を兼ね備えた電動アシスト自転車。
・スマートEV 特定小型原付モデル
16歳以上なら免許不要で公道走行が可能な注目を集めるまたがるタイプの電動バイク。
・ネクストクルーザー
レジャーから業務用途まで幅広く活用されるユーティリティ電動ミニカー。
・キックボードEV ライトモデル
特定小型原付区分で軽量かつ高機動性で、手軽な移動ツールとして人気の電動キックボード。
特定小型原付を中心とした電動モビリティに加え、幅広い用途で活躍する製品をラインアップ。未来の移動を提案するブレイズの技術とデザインを、直接体感いただけます。
※展示車両につきましては、急遽変更になる可能性がございます。
■ 販売パートナー募集のお知らせ
今回のJU愛知オートオークションでの展示を機に、ブレイズでは共に新しいモビリティ市場を拡大していただける販売パートナー様を募集しています。
電動モビリティや軽キャンピングカーは全国的に需要が伸びており、新たな商材を求める販売店様、EV・小型モビリティ市場に参入したい企業様、地域の移動課題に取り組む事業者様にとって大きなビジネスチャンスとなります。
志を共にできる企業様・販売店様からのご連絡を心よりお待ちしています。
お問い合わせ先はコチラから
https://portal.blaze-inc.co.jp/contact/
■ 商品紹介
【スタイル e-バイク】
極太ファットタイヤと丸みを帯びたフレームが特徴の電動アシスト自転車です。
・ヘルメットは努力義務。
・１回の充電で85km<モード3>走行可能。 (最大126km＜モード1＞)※
・MTBサスペンション搭載で、フロントタイヤが跳ねずに安定走行し、振動や衝撃を吸収。
・バッテリー脱着式。車体から直接充電も可能。
・シマノ製7段変速ギアと３つのアシストモードを搭載。
・夜間の走行も安心な大型のLEDライトを標準装備。
※航続距離は、JISに準拠した測定条件（無風、平滑路、車載質量65kg、環境温度20℃±5℃等）に基づく数値です。モード、路面状況、乗車体重などにより変動します。
スタイル e-バイク公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/style_ebike/
■PRICE：\225,454（税込 \248,000）
【スマートEV 特定原付モデル】
16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車」に対応する電動バイクです。
・ヘルメットは努力義務。
・最短5秒で折りたたみ、室内での保管も可能。
・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（前後輪）
・バッテリー脱着式
・家庭用コンセントで充電可能
・またがるタイプの電動バイクのため、安定性が抜群。
スマートEV 特定原付モデル公式サイト：https://lp.blaze-inc.co.jp/smartev_tokuteikogata
■PRICE：\217,800（税込 \239,580）
【キックボードEV ライトモデル】
16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車（特定原付）」に対応する電動キックボードです。
・ヘルメットは努力義務。
・バッテリー脱着式。取り外して、自宅や職場などの100Vコンセントのある場所で充電可能。
・折りたたんで簡単に持ち運びができ、コンパクトで車載も可能。
・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（後輪）
キックボードEV公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/kickboardev/
■PRICE ライトモデル：\108,000（税込 \118,800）
【ネクストクルーザーEV】
大人の遊び心を詰め込んだ、公道走行が可能な電動ミニカーです。
・街乗りだけでなく、キャンプ場や海沿い、オフロードなど、あらゆる場面で活躍。
・ミニカー登録のため車検・車庫証明・重量税・取得税が不要。
・100％電気エネルギーで走行し、走行中に排気ガスを一切排出しないため、エコで環境に優しい。
・約8時間の充電時間に対し約50Km走行し、一回当たりの電気代は約110円。（※環境により左右されます。）
・脱着式のリチウムイオンバッテリーを搭載し、車体から取り外して家庭用コンセントからの充電が可能。
ネクストクルーザーEV公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/nextcruiser/
■PRICE：\627,000（税込 \689,700）～
※諸費用は別途必要となります。
株式会社 ブレイズ
弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。
代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)
＜名古屋本社＞
〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地
TEL ：052-414-5527
MAIL：center@blaze-inc.co.jp
【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/
【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/
【事業内容】
＜EVカンパニー＞
立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売
折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売
特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売
電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売
EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売
EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売
軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売