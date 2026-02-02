Lov me Touch 公式サイト限定で新作「リップ美容液グロス」を発売― うるおいとツヤ感を両立した唇用美容液を1月28日より展開 ―

株式会社NIKULov me Touch「リップ美容液グロス」

本商品は、唇のコンディションに配慮したリップ用美容液として、ケア発想とメイクの楽しさを両立することを目指して開発されました。日常使いしやすい使用感と、自然なツヤ感を演出する仕上がりが特長です。

■ Lov me Touchが提案する、新しいリップケア

今回発売した「リップ美容液グロス」は、すでに展開している唇用美容液「ラブミーリップス」に続く新たなリップアイテムです。

唇本来の色を美しく見せる色味と、さりげないラメ感を取り入れ、さらに皮むけ防止ケアを意識した設計に加え、美容成分を30種配合するなど、ケアとメイク性を両立した点が特長となっています。

また、日中のメイクシーンだけでなく、ナイトケアや素の唇を整えたいタイミングなど、ライフスタイルに合わせて幅広く使える設計となっています。

なお今回は新商品の発売にあわせて「ラブミーリップス」との限定セットも用意し、Dr.Beautopia公式サイト限定で展開しています。

■ドクターズコスメブランドとして大切にしている開発姿勢

ブランド「Lov me Touch」「reveiller」

株式会社NIKUの化粧品ブランド「Lov me Touch」「reveiller」は、美容外科医・上原恵理の臨床経験をもとに、日々のお客様の声から生まれたブランドです。

「どんなに可愛いリップでも、荒れてしまうと自信を持って笑えない」

――そんな女性たちのリアルな悩みに向き合い、唇も肌と同じように毎日ケアできる存在でありたいという想いから、新商品「リップ美容液グロス」は開発されました。

リップを塗る何気ない時間が、自分をいたわるひとときになることを目指しています。

■ 商品概要

リップ美容液グロス

目指したのは、美しい仕上がり、つけるたびに唇が健康になる、皮むけしないを兼ね備えた、見惚れる仕上がりと健やかさを一体化したリップ美容液グロス。

「美しい仕上がり」は、色と光と屈折率を緻密に制御することで、生まれたての粘膜のような自然な透明感とハリ感を叶えます。さらに、独自のテクスチャー制御技術と“ぷにぷにアプリケーター”で、唇にわずかな摩擦ストレスも感じさせない、スムースな塗り心地を実現しました。スッとほどける軽やかさと、薄い保湿ヴェールの密着感の両立をご体験ください。

商品：Lov me Touch リップ美容液グロス

価格：\1,999（税込）

※Dr.Beautopia公式サイトでの限定販売です

》Dr.BEAUTOPIAで見る(https://dr-beautopia.com/products/20094-071/)

商品：【限定セット】リップ美容液グロス + ラブミーリップス

価格：15％OFF、送料無料 \4,970（税込）

※Dr.Beautopia公式サイトでの限定販売です

》限定セットを見る(https://dr-beautopia.com/products/20094-071-set/)

■ブランド紹介：Lov me Touch（ラブミータッチ）

Lov me Touch

Lov me Touchは、楽天市場「ショップ・オブ・ザ・イヤー2024」新人賞を受賞したスキンケアブランドです。

ブランド名はミラーメッセージになっており、逆さまに読むと「Touch me...not」となります。官能的で魅惑的な女性像に、毅然と自立し自己決定力を持つ女性というイメージを重ね、周囲を惑わす美しさと強さを併せ持つ存在をコンセプトとしています。

https://ni-ku.jp/lovmetouch/

■オンラインストア紹介：Dr.BEAUTOPIA

Dr.BEAUTOPIA

エビデンスのある確かなドクターズ製品を通して一瞬の美ではない、継続的な美をご提供するオンラインストアです。

美を願うすべての人の健やかな毎日を応援します。

Dr.BEAUTOPIAでは、自社ブランドである「Lov me Touch（ラブミータッチ）」「reveiller（レヴェイエ）」を展開しています。

》オンラインサイト「Dr.BEAUTOPIA」：https://dr-beautopia.com/

》The BEAUTOPIA楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/the-beautopia/

》Instagram：https://www.instagram.com/dr.beautopia/

》X：https://x.com/DrBeatopia

■運営会社：株式会社NIKUについて

株式会社NIKU

株式会社NIKUは「一瞬の美ではない、持続可能な美しさを」というPurposeのもと集った少数精鋭の仲間（社員）が高いモチベーションをもってVision, Mission, Valueを実現することを目的としたベンチャー企業です。形成外科医かつ美容専門家と化粧品を専門分野とする工学博士がタッグを組み、医療と化学の融合すること、また、SNSコミュニケーションを得意とする弊社は、「ユーザー様の声」を聞き、対話しながら開発するスタイルを得意としているため、ユニークでありながら高い品質の製品を開発することを得意としています。

【本件に関する報道関係者さまからのお問い合わせ先】

株式会社NIKU マーケティング部

お問い合わせはこちらのフォームから https://ni-ku.jp/contact_media/