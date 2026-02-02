観光庁「観光DX」成果報告会”Next Tourism Summit 2026” -地域一体で進める観光DX- を開催のお知らせ

NTTドコモビジネス株式会社

観光庁では、観光分野におけるDX推進の一環として、令和７年度は「観光DX推進による地域活性化モデル実証事業」の取組を進めています。

「観光DX推進による地域活性化モデル実証事業」では、DXの推進を通じて全国的に「稼げる地域・稼げる産業」を創出することで各地に観光の恩恵を行きわたらせ、地域一体での持続可能な観光地域づくりを達成するため、１.地域活性化の好循環モデル(観光地・観光産業のいずれかを中心に、データを活用し地域全体の消費拡大や 地域活性化の好循環を図る取組)、２.生成AI活用モデル(生成 AI の技術の活用による観光地・観光産業の 業務効率化・経営高度化を図る取組)、３.オープンデータ推進モデル(オープンデータ化の推進を通じて観光地経営 の高度化を図る取組)の構築に取り組む実証事業を行いました。実証事業を進めるにあたり事業者が直面した課題や工夫した点、取組結果の分析や得られた成果についての報告を行います。



※「観光DX推進による地域活性化モデル実証事業」の概要は、観光DX事業公式Webサイトをご参照ください。

https://kanko-dx.go.jp/case-study/category/2025/ (https://kanko-dx.go.jp/case-study/category/2025/)



＜開催概要＞

【イベント名】

Next Tourism Summit 2026 -地域一体で進める観光DX-

【開催日時】

令和8年3月4日(水) 13時00分～18時15分

【会場】

本イベントはハイブリッド形式(オンライン/オフライン併用)で開催いたします。会場では、今年度の実証事業者との交流スペースや、ご登壇される実証事業者ごとのブースを設置予定です。ご興味のある方は、ぜひご来場ください。

オフライン開催：NTTドコモビジネス株式会社 共創ワークプレイス「OPEN HUB Park」(東京都千代田区大手町2-3-1 大手町プレイスウエストタワー 29階)

※お申込みが定員（80名）を超えた場合は、抽選となります。また、システムの都合上、会場参加をご希望された方にも、イベント視聴ページのリンクが送付されます。予めご了承ください。

オンライン開催：YouTube Liveによる配信

【参加費】

無料

【申込方法】https://next-tourism-summit-2026.peatix.com

上記URLよりお申込ください。

※言語：日本語

【対象者】

本イベントは以下の方を対象者として想定しておりますが、観光DXについてご関心をお持ちの方ならどなたでもご参加いただけます。

・地域の観光戦略を策定する立場にある方（地方公共団体・DMO・観光協会等）

・観光地でデジタルツールを導入・活用する立場にある方（DMO・観光事業者等）

・デジタルツール導入を設計・支援する立場にある方（IT事業者等）



【プログラム】

13:00～ ⒈ 開会挨拶/観光庁

13:05～ ⒉ R7年度DX実証事業の概要紹介/事務局

⒊ 実証地域からの成果発表１.地域活性化の好循環モデル

13:15～ (1)佐渡観光DXマーケティング推進コンソーシアム

13:55～ (2)若狭エリアマネジメントコンソーシアム

14:35～ ＜休憩＞

14:45～ (3)観光マーケティング地産地消推進ラボ

15:25～ (4)石垣市観光DX推進コンソーシアム

16:05～ ＜休憩＞

⒋実証地域からの成果発表２.生成AI活用モデル３.オープンデータ推進モデル

16:15～ (1)箱根スマートAI宿コンソーシアム/生成AI活用モデル

16:40～ (2)姫路観光活性化コンソーシアム/生成AI活用モデル

17:05～ (3)志賀高原観光DX推進コンソーシアム/生成AI活用モデル

17:30～ (4)東川町観光DXコンソーシアム/オープンデータ推進モデル



17:55～ ⒌閉会/事務局

18:00～ 周知連絡/観光庁

※プログラムの内容・順番・記載の時刻は予告なく変更となる場合がござ

います。予めご了承ください。

【お問合せ先】

観光DX推進プロジェクト事務局

jta-dx2025-jimu@ml.ntt.com