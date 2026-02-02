【２月限定】脱毛サロンストラッシュは「バレンタインキャンペーン」を開催！

株式会社クリア

株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝沼 潤）が運営する脱毛サロンストラッシュは、2026年2月1日（日）から2026年2月28日（土）までの期間中、「バレンタインキャンペーン」を開催いたします。

│自宅で簡単！脱毛ケアで理想の肌へ

脱毛実績314万回*¹以上を誇る脱毛サロン「ストラッシュ」監修の家庭用脱毛器「 HOME STLASSH PRO （ホームストラッシュプロ）」をご購入いただいた方限定！

今だけ「HADA TERASU（ハダテラス）グロウリペアセラム」と「RADIANT (ラディアント) バブルエッセンス」のいずれかを特別価格でご購入いただけます。

2月は空気の乾燥により、肌のバリア機能が低下しトラブルが表に出やすい季節。

そこで、高い保湿力で肌のバリア機能をサポートするストラッシュでも人気の高い2種類の美容液を、自宅での脱毛ケアのセットとしてこの時期にうれしいお得な価格でご用意しました。

自分をいたわる美容のご褒美に、サロン品質のケアを自宅でも取り入れてみませんか。

*¹2025年1月時点の累計実績

｜バレンタインキャンペーン概要

■キャンペーン内容

大人気「HOME STLASSH PRO(家庭用脱毛器)」をご購入いただくと

オリジナルコスメシリーズ「HADA TERASU（ハダテラス）」「RADIANT (ラディアント) 」シリーズから保湿成分に特化した美容液を期間限定のセット価格でお選びいただけます。

■商品情報

[会員価格]

55,425円(税込)

[キャンペーン内容]

HOME STLASSH PRO (家庭用脱毛器)

・BUBBLE ESSENCE（発泡美容液）

・GLOW REPAIR SERUM（美容液）

■実施期間

2026年2月1日（日）～2月28日（土）

※セットの数には限りがあり、無くなり次第終了です。

■購入方法

店舗にご来店いただき、スタッフに購入する旨をお伝えいただくことで、キャンペーンをご利用いただけます。

※脱毛サロンストラッシュ会員様限定のキャンペーンです。

│商品詳細

HOME STLASSH PRO（家庭用光脱毛器）

脱毛サロン「ストラッシュ」が、自宅でも簡単かつ安全に使えるよう設計した、次世代型の家庭用光脱毛器です。

最新のIPL（光脱毛）技術を搭載し、ムダ毛に効率的にアプローチ。 毛周期を気にせず使用できるため、短期間でツルすべ肌を目指すことができます。

さらに、回転ヘッドを搭載しており、背中やデリケートゾーンなどの全身ケアをご自身で簡単に行えるのも魅力です。 忙しい毎日でも、自分のペースで快適にお手入れができる「HOME STLASSH PRO」をご体感ください。

バブルエッセンス (発泡美容液)

「HADA TERASU RADIANT (ハダテラス ラディアント) 」シリーの発泡美容液。

肌に均一にのばして数分待つだけで、マイクロ泡へと変化する新感覚エッセンス。

微細泡が、角質層までうるおいを届け、透明感*²あふれるハリ肌へ導きます。肌に吸いつくようなもっちり感で、手応えのある浸透*³を実感。乾燥やくすみ*⁴が気になる方にもおすすめの集中ケア美容液です。

*²うるおいによる

*³角質層まで

*⁴乾燥によるくすみ

GLOW REPAIR SERUM（グロウリペアセラム）

「HADA TERASU (ハダテラス)」シリーズの超高濃度「生」美容液。

グロースファクターを配合しており、気になる部分を集中保湿することで乾燥による小じわが目立たない肌へ導きます。

外部の刺激により衰えがちな、肌のハリと弾力をフリーズドライ（凍結乾燥）で純度100％を実現した美容液で集中ケアです。美容液に求める期待値が高い方に自信を持ってオススメできる商品になっています。

｜【女性脱毛サロンGoogle口コミ件数No1*⁵】脱毛サロン「STLASSH（ストラッシュ）」

ストラッシュは、2015年の創業以来、東京・大阪・名古屋など主要都市を中心に全国へ店舗展開を進め、現在では62店舗を構える女性専用の脱毛サロンです。これまでに 累計314万回*¹を超える施術実績を重ね、総会員数は33万人*¹を突破しました。

“通いやすさ”と“肌へのやさしさ”にこだわったサービスが特長で、脱毛が初めての方から、日頃から美容ケアに関心の高い方まで、幅広いお客様にご利用いただいております。

中でも注目されているのが、「針を刺さないポテンツァ*⁶」とも呼ばれる独自の『エレポレ脱毛（エレクトロポレーション脱毛）』。

特殊な電気パルスを使用して、ジェルに含まれる『羊膜エキス』『CICA』『グルタチオン』などの保湿成分を角層まで届けるスキンケア施術とムダ毛ケアを同時に行うことができ、「脱毛しながら美肌ケアができる新感覚の施術」と多くのお客様から評価をいただいています。

さらに、サロン品質にこだわって開発したスキンケアシリーズ『HADATERASU（ハダテラス）』も展開。脱毛とスキンケアの両面から“つるもち肌”をサポートする体制を整えています。

ストラッシュは今後も、より多くのお客様の“自分らしい美しさ”に寄り添いながら、美容をもっと身近に感じていただけるサービスづくりを追求してまいります。

*⁵全国を対象に、店舗数50店舗以上の女性脱毛サロン4社（ストラッシュ ／ラココ／エステティックTBC／ジェイエステティック ）を調査。2025年10月16日時点で、Googleマップ上に表示される各サロン全店舗の口コミ数を合計し、弊社にて比較した結果に基づく。

*⁶「針を刺さないポテンツァ」は、美容機器によるスキンケア施術をわかりやすく表現した名称であり、医療施術「ポテンツァ」とは異なります。

｜「STLASSH（ストラッシュ）」の脱毛が選ばれる理由

【 1 】独自開発した脱毛機「STRIKE（ストライク）」

IPL（熱破壊式）×SHR（蓄熱式）のハイブリッド脱毛機を使用しています。肌を冷却しながら脱毛できるため痛みを感じにくいことが特徴です。また、毛包にアプローチするので、毛周期に関係なく通うことが可能であり、うぶ毛や日焼け肌でも施術できます。10秒間で約1,000本のムダ毛に光を当てることができるため、全身の脱毛が最短60分で完了します。

【 2 】脱毛と同時に美肌ケア「エレクトロポレーション」を可能に

肌の弾力に不可欠なヒアルロン酸やコラーゲンを脱毛ジェルに配合。エレクトロポレーションを通じて、自宅のスキンケアでは難しい肌の角質層へ美容成分を届けることが可能です。

◇エレクトロポレーションの効果◇

肌のトーンアップ・小じわ改善・シミ、そばかす予防・エイジングケア*⁷・毛穴の引き締め

*⁷年齢に応じた肌のお手入れ

【 3 】毛周期に関係なく通えるので効果の実感が早い

美容脱毛はダウンタイムが少ないので、最短2週間の間隔で施術を受けることができます。

成長期の毛を逃さず効率的に脱毛することができるので、大幅な脱毛期間の短縮が可能です

全身脱毛サロン ストラッシュ :https://stlassh.com/

■会社概要

株式会社クリア

本社： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー34F

代表： 代表取締役社長 勝沼 潤

設立： 2015年

TEL ： 03-6625-7935

公式HP ： https://stlassh.com/

店舗一覧： https://salons.stlassh.com/

Instagram： https://www.instagram.com/stlassh/

Facebook ： https://www.facebook.com/stlassh/(https://www.facebook.com/stlassh/)

Twitter ： https://twitter.com/stlassh

TikTok ： https://www.tiktok.com/@stlassh00