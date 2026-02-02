津島市

楽しむ・繋がる・元気になる「津島市高齢者活動・交流センター」オープン！

高齢者の生きがいと健康づくり活動のため、集いの場、交流の促進、活動団体の情報提供、レクリエーション等を提供する「津島市高齢者活動・交流センター」を、令和８年２月３日（火）津島市総合保健福祉センター内にオープンします。

高齢者の間で話題のeスポーツが楽しめる！

センターには、ビデオゲームを楽しめる「ｅスポーツ室」や「レクリエーション室」を備えており、eスポーツや趣味の活動を通した新たな交流ができます。

初めてビデオゲームに触れる方でも安心して楽しんでいただけるよう、スタッフが操作のサポートを行います。

ご家族や友人との活用も可能！

センターの利用は市内在住の60歳以上の方を対象としていますが、同伴者については年齢制限を設けていませんので、ご家族や知人と一緒にご利用いただけます。

仲間づくりや新しい趣味の発見、健康維持のきっかけとして、ぜひお気軽にご利用ください。

利用案内

【場 所】 津島市総合保健福祉センター１階（愛知県津島市上之町１丁目60番地）

【対象者】 市内在住の60歳以上の方（同伴者は何歳でも可）

【利用時間】午前９時から午後４時まで

【休館日】 日曜日、月曜日、祝日（月曜日が祝日の場合は翌日も休館）、年末年始

【利用料】 無料

【利用方法】利用希望日の５日前までに、下記問い合わせ先へ申し込みください。

【問い合わせ先】津島市高齢者活動・交流センター 電話番号 0567-43-2260