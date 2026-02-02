【西武秋田店】平岡優也 バレンタインLIVE in 西武秋田店

株式会社そごう・西武

■開催日時：2月14日（土）第1部：午後1時～／第2部：午後5時～

（各回約90分、受付は各回開始60分前より）

■開催会場：3階＝特設会場

■出演者：平岡優也・TOMI

平岡優也

秋田県出身のシンガーソングライター・平岡優也さんによるLIVEを開催いたします。

（平岡優也 公式HP：https://www.yuyahiraoka.com/）

平岡さんは19歳で音楽を志し上京。20歳からピアノを始め、全国各地で弾き語りのストリートライブを行ってきました。その様子を収めた動画がYouTubeにアップされると、そのうちの一つが瞬く間に900万回再生を突破し、平岡さんの透き通る歌声が大きな話題となりました。その反響から地上波などのメディア出演オファーも寄せられ、現在注目を集める若手シンガーの一人となっています。

昨年は、7月26日（土）・27日（日）に秋田県男鹿市で開催された「男鹿ナマハゲロックフェスティバル」にてオープニングアクトを務めました。今回のLIVEでは盟友・TOMIさんを迎え、午後1時と午後5時の2回公演を行います。両公演に参加される方も楽しめる選曲を予定しておりますので、どうぞご期待ください。

また、西武秋田店公式インスタグラムでは、平岡さんからのメッセージ動画を公開しています。

ぜひご覧ください。

【西武秋田店公式インスタグラム】https://www.instagram.com/seibuakita_official/

下記の条件を満たす方に、LIVEチケットを進呈いたしております。平岡優也さんとTOMIさんの歌声でバレンタインの午後をお楽しみください。

■チケット進呈期間：2月14日（土）午後4時まで

■地階＝チケット進呈場所（地階=特設 抽選会場とおなじ場所）

チケット進呈期間中に、下記のいずれかの条件を満たす方にLIVE参加チケットをプレゼントしております。

１. チョコレートパラダイス2026にて税込5,000円以上お買いあげのうえ、LIVE観覧ご希望の 方

２. クラブ・オンカードに新規ご入会いただいたうえ、LIVE観覧ご希望の方

西武秋田店公式HP：https://www.sogo-seibu.jp/akita/topics/valentine-2026

◆お問合せ◆

西武秋田店 018（832）5111