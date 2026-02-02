業務用加工食品卸のジーエフシー株式会社、2月の新商品ラインナップを公開

ジーエフシー株式会社

業務用加工食品の企画・開発・卸販売を手がけるジーエフシー株式会社（本社：岐阜県羽島郡笠松町、代表取締役社長：西村公一）は、2026年2月の新製品ラインナップを公開いたしました。

ジーエフシーは和食から洋食、デザートまで幅広いジャンルの新商品を取り揃え、飲食業界の皆様のメニュー提案を強力にサポートします。

■高菜砧巻［２cmカット］

調理イメージ国産原料を使用 カット済でロス無く使える彩り良い酢の物

高菜に刻んだ日向夏の皮を混ぜ、色味のアクセントに三色の芯を丁寧に大根で巻きました。

日向夏の香りが良く、色鮮やかな見た目の酢の物に仕上げております。解凍してそのまま盛り付けられるよう２cm幅にカットしてあるため、手間なくご使用いただけます。

■もろみみそ昆布

調理イメージおにぎり具材の進化系佃煮もろみ味噌と昆布佃煮の奇跡の融合

炊き上げた昆布ともろみ味噌を加えた調味液を、独自の配合で混ぜ合わせました。昆布佃煮ともろみ味噌を別々に調味することで、もろみの風味が生きたまろやかな味わいに仕上げています。特にお米との相性が良く、おにぎりの具材など、コクのある旨味を楽しめます。

■笹貝柱飯

調理イメージ温めるだけで料亭の一品

必要な分だけ取り出して使用できる利便性の良い商品です。一つ一つ笹に包んであり、高級感のあるお凌ぎとしてご使用できます。面倒な炊き込みご飯を作る手間が省け、ロスもありません。

■チンゲン菜のナムル

調理イメージ献立を支える定番の副菜

チンゲン菜と人参をごま油の香りを利かせたシンプルな味付けに仕上げました。朝食ビュッフェや仕出し弁当、お惣菜などどのようなメニューでも通年でご使用いただけます。500gの小規格でロスなく使い切りやすい仕立てです。

この他にも数多くの商品を取り揃えました。

詳しくは当社ホームページをご確認ください。

https://gfc-jp.com/document

ジーエフシー株式会社について

当社は、『「おいしい出会い」を創りたい おいしい笑顔を世界に広げたい』をビジョンとして掲げております。創業以来、業務用加工食品の企画・開発・販売を通じて、日本の食文化の素晴らしさを全国に、そして世界へと発信してまいりました。約3万点の商品アイテムと1,000社を超える協力会社との連携により、高品質で安全な商品の安定供給を実現しています。また、野菜の皮むきや魚の切り身などの下ごしらえの手間を省いた商品は、調理場の作業効率を大幅に向上させます。日本の三大珍味や世界の希少な食材など、付加価値の高い商品も取り揃えており、高級レストランや専門店からも高い評価をいただいております。さらに、高齢化社会に対応し、医療や介護の現場で求められる食べやすさや栄養価を考慮した機能性食品の開発にも力を入れています。当社はこれからも「食」の創造者として、お客様の笑顔と世界の食文化の発展に貢献してまいります。