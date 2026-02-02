「私」を卒業する日は、誰より「私」らしく。脱・量産型、トレンドを支配する100着の卒業袴フェア緊急開催

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/factory_info/seijin/470672.html

学生最後の日は、制服ではなく表現を纏う日に。

有限会社三景スタジオ（本社：北海道旭川市）が展開するフォトスタジオ「写真工房ぱれっと」は、2026年3月以降に卒業を迎える学生およびその保護者を対象とした「札幌卒業袴フェア」を、2025年2月の週末・祝日限定で、サッポロファクトリー店および札幌中央店にて開催いたします。

かつて「卒業式の袴」といえば、矢絣（やがすり）や無難な古典柄が主流でした。

しかし、Z世代にとっての卒業式は、単なる式典ではなく、SNSを通じて世界に発信される「自己表現のランウェイ」へと変貌を遂げています。「周りと同じは嫌だ」「写真映えしない衣装は選びたくない」。

そんな現代の卒業生たちの切実な願いに応えるべく、写真工房ぱれっとは従来の貸衣装の枠を超えた、ファッション性と物語性のあるスタイリングを提案します。

脱・原色、没入する「ニュアンスカラー」

従来の鮮やかな赤や紺から一転、今年のトレンドは彩度を落とした「くすみカラー」です。ベージュ、グレー、スモーキーグリーンなど、肌馴染みが良く、ドライフラワーやアンティーク調のスタジオ背景と一体化するような世界観が支持されています。

甘くないお人形。「Dolly Noir（ドーリー・ノワール）」

札幌中央店が提案する新スタイル。黒を基調としたダークトーンに、レースやパール、シルバーの小物を合わせることで、ゴシックかつ現代的な「強さ」と「可愛らしさ」を共存させたスタイルです。量産型のカワイイに飽き足らない学生たちへの、挑戦的な回答です。

「写真館」だからこそ実現できる、式当日の「タイムパフォーマンス」革命

卒業式当日の朝は「戦争」と形容されるほど多忙です。美容室の予約、着付け場所への移動、会場への移動…。多くの家族がこのロジスティクスに疲弊しています。 写真工房ぱれっとが提案する「卒業コミコミプラン」は、この問題を根本から解決します。

ワンストップ・オペレーション

前撮り撮影はもちろん、式当日の衣装レンタル、着付け、ヘアセットまでをトータルでサポート。あちこち予約する手間を省き、安心して式典に向かうことができます。

プロ仕様の「13点フルセット」

「帯板がない」「腰紐が足りない」といった当日のトラブルをゼロに。着付けに必要な小物が全て揃った状態でお貸出しするため、専門知識のないお客様でも安心です。

完全無料の試着＆カウンセリング

何着でも試着可能。プロのスタイリストが、お客様の顔立ちや雰囲気に合わせた「垢抜けコーデ」を提案します。

豪華成約特典

Amazonギフトカード（最大5,000円分）や、人気ブランドのボディミスト（親子来店特典）、さらには66,000円相当の豪華アルバムプレゼントなど、この期間だけの特別なオファーをご用意。

早期予約の優位性

かわいい衣装は早い者勝ち。卒業式の1年前から動くことが、後悔しないための新常識となりつつあります。

札幌卒業袴展示会

私たちの想い

「なりたい」はもっと自由でいい。

私たちのスタジオでは、同世代の女性が今求めているキーワードを常にキャッチアップ 。

「自分に何が似合うかわからない」という不安も、プロのヘアメイクアーティストがカウンセリングを通じて解消し、最新のトレンドを取り入れたスタイル提案で、あなただけの「一番可愛い」を見つけ出します。

もちろん、お気に入りのコスメの持ち込みも大歓迎。

「好き」な振袖、「好き」なメイク、「好き」なアイテムに囲まれて、誰かのためではない自分のための成人記念を残しましょう。

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

住所: 北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

電話番号: 011-207-4466

写真工房ぱれっと 札幌中央店

住所: 北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F

電話番号: 011-596-8155

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp