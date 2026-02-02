通販利用者約3人に1人が購入を断念「使いたかった支払い方法がない」支払い方法は“便利さ”ではなく購入判断の分かれ目に

株式会社システムリサーチ

株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営する「創作品モールあるる」（以下、あるるモール）は全国のネット通販利用者350人を対象に「ネット通販での支払い方法と購入行動の関係」を把握するため、アンケート調査を実施しました。

調査の結果、約3人に1人が「使いたかった支払い方法が使えず」購入をやめた経験があることが判明しました。

調査結果(https://alulu.com/media/tips_payment/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=survey)

■ 約3人に1人が支払い方法を理由に購入を断念

通販において、「使いたい支払い方法が使えず、購入をやめたことがあるか」を尋ねたところ、

31.4％が「ある」と回答しました。

「ない」と回答した人は68.6％となり、

支払い方法が合わないことによる購入断念は、一定数発生している行動であることがうかがえます。

■ 購入をやめた最大の理由は「いつも使っている決済方法が使えなかった」

購入を断念した経験がある方に、理由を尋ねたところ、

いつも使っている決済方法が使えなかった：54.6％

と、半数以上を占めました。

次いで、

新しく情報を入力するのが不安・面倒だった：26.4％

クレジットカードを使いたくなかった：15.5％

が続き、価格や商品内容以前に「慣れた支払い方法で支払えるか」は購入判断に影響していることが分かります。

■ 約7割が支払い方法の選択肢が多いネットショップに好印象

支払い方法の選択肢が多いネットショップに対する印象については、

便利だと感じる：55.4％

安心感が増す：11.7％

と、約7割がポジティブな評価を示しました。

■ 支払い方法は「決済手段」ではなく購入の“最後の判断材料”

今回の調査結果から、ネット通販における支払い方法は、

単なる利便性の問題ではなく、「買うか、やめるか」を分ける最後の判断材料になっている実態が見えてきました。

特に、

いつも使っている方法で支払えるか

新たな情報入力をせずに済むか

といった点が購入を後押しする一方で、

対応していない場合には静かな離脱につながっている可能性があります。

また、支払い方法の選択肢が多いことは不安よりも「便利・安心」と受け止められており

支払い方法は商品や価格と同様に、購入体験を左右する重要な要素として設計される段階に入っていると言えそうです。

※データの引用・転載時のお願い

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、引用元として「創作品モールあるる」の公式サイトURL（ https://alulu.com/(https://alulu.com/)）へのリンク設置をお願いいたします。

調査結果の詳細はこちら：https://alulu.com/media/tips_payment/(https://alulu.com/media/tips_payment/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=survey)

【調査概要】

調査対象： 20代～65代の男女

調査期間： 2026年1月28日

調査機関： クラウドソーシングサイト

調査方法：各質問項目の回答割合を算出

有効回答数： 350名

【創作品モールあるるについて】

「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人の人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。

■あるるモール(https://alulu.com/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=questionnaire)

https://alulu.com/(https://alulu.com/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=questionnaire)

■お問い合わせ(https://alulu.com/contact/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=%20questionnaire)

https://alulu.com/contact/(https://alulu.com/contact/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=%20questionnaire)

【会社概要】

社名：株式会社システムリサーチ

本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

代表取締役社長：平山 宏

会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/