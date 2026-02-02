【TGIフライデーズ】愛も、料理も、アメリカンサイズ。TGIフライデーズが贈るアメリカンバレンタイン『Forever Valentine』。世代を問わず楽しめるバレンタイン限定コースが登場！

ワタミ株式会社

TGI Fridays Japan（本社：東京都大田区／以下：TGI フライデーズ）が、運営する、世界41か国で450店舗以上を展開するグローバルブランドのアメリカンカジュアルダイニングチェーン 「TGI フライデーズ」 は、2026年2月2日（月）から2月15日（日）までの期間限定で、バレンタインスペシャルメニュー 「Forever Valentine」 を全国13店舗にて販売いたします。

TGI FRIDAYS 『Forever Valentine』

本メニューは、恋人同士はもちろん、ご夫婦、ご友人、親子など、どんな世代の “ふたり” でも楽しめる TGIフライデーズならではのアメリカンスタイルのシェアコース Forever Valentine “MENU for Two” です。

アペタイザーからメイン、デザートまで人気メニューを組み合わせ、楽しさとボリューム、そして “特別感” を詰め込んだ期間限定のスペシャルプランです。

“Forever Valentine（永遠のバレンタイン）” の名の通り、大切な人と過ごす時間そのものが思い出になるような、心ときめくダイニング体験を提案します。

TGI FRIDAYS Forever Valentine

Share the Love（アペタイザー：1品選択）

みんなでシェアして盛り上がれる、フライデーズらしい定番人気メニューからお好きな1品をチョイス。

・チポトレ ユカタン チキンサラダ（ハーフサイズ）

・フライド モッツァレラ

・スタックドチリチーズフライ

・トラディショナル バッファローウィング

・チキン ケサディア

・テーブルサイド ガカモレ

お酒との相性も抜群なラインナップが、食事のスタートを華やかに彩ります。

TABLESIDE GUACAMOLE

TRADITIONAL BUFFALO WINGS

Eat Your Heart Out（メイン：2品選択）

ボリューム満点のメイン料理から、お好きな2品をセレクト。

アメリカンサイズの満足感とセレクトする楽しさを味わえます。

・チキン＆シュリンプ ディアブロ

・グリルドチキン メキシボウル

・ブラッケンシュリンプタコス

・バーベキュービーフサンドウィッチ

・フライデーズ シグネチャー グレイズド リブ（ハーフサイズ）

・バーベキューバーガー

肉料理からシーフード、バーガーまで揃うバラエティ豊かな構成で、何度でも楽しみたくなる内容です。

CHICKEN & SHRIMP DIABLO

BLACKENED SHRIMP TACOS

Sweet Temptation（デザート）

コースの締めくくりは、フライデーズの名物デザート

「ブラウニー オブセッション」

温かいブラウニーに冷たいアイスクリーム、チョコレートソースが重なり合う一皿は、シェアして盛り上がるバレンタインにぴったりの “甘いクライマックス” です。

BROWNIE OBSESSION

世代も関係性も問わず、“大切な人との時間”を楽しむあらゆるシーンでご利用いただけます。

期間中は、フライデーズの名物デザート 「フライデーズサンデー」をデザインしたフォトポップが登場！記念撮影を楽しんだり、SNSでシェアしたりと、大切な人との時間を “思い出として残せる“ 仕掛けをご用意しました。料理だけでなく、楽しいひとときそのものが特別な思い出になるバレンタインを演出します。

FRIDAYS SUNDAE

【メニュー概要】

Forever Valentine “MENU for two”

販売期間：2026年2月2日（月）～2月15日（日）

販売店舗：TGIフライデーズ 全13店舗

内容：アペタイザー1品 ＋ メイン2品 ＋ デザート

※神奈川芸術劇場店は、アペタイザー チポトレ ユカタン チキンサラダ（ハーフサイズ）が、コブサラダ（ハーフサイズ）に変わります。

価格：\5,390（税込 \5,929）for two

TGI FRIDAYSの歴史

1965年 アメリカ ニューヨークに、「In Here, It’s Always Friday（ここではいつも金曜日）」 という時代を超越した約束と共に、アラン・スティルマンが、TGI フライデーズの一号店をオープンしました。バーナム＆ベイリーサーカスにインスピレーションを受け「地上最大のショー」を上演するという野望のもと、赤と白のストライプ模様が生まれました。流れるようなカクテルメイキングとカリスマ的なバーテンダーと共に、フライデーズは瞬く間に「独身者 (Singles) のための出会いの場」となりました。

TGI FRIDAYSTGI FRIDAYSTGI FRIDAYSTGI FRIDAYS

TGI フライデーズとは

『T.G.I.F（Thank Goodness It’s Friday）=やった！今日は金曜日だ！』を意味するTGI フライデーズは、1965 年にニューヨークで生まれ、1999 年に東京・渋谷に日本初上陸。現在では全国で 13店舗を含め、世界 41カ国で450 店舗以上を展開する世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン。アメリカそのもののテイスト＆ボリュームが魅力の料理、ダイナミックなバーテンダーのパフォーマンスなど、楽しさいっぱいの食事が楽しめる空間として、老若男女問わず人気を博しています。

【公式 HP】 https://www.tgifridays.co.jp/

TGI フライデーズ 全13店舗

■渋谷神南店

東京都渋谷区神南1-19-3 ハイマンテン神南ビル2F

050-3204-0455

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/shibuya/

■原宿店

東京都渋谷区神宮前6-3-2

050-3173-8906

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/harajuku/

■池袋店

東京都豊島区東池袋1-21-13 aune池袋2階

050-3188-6064

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ikebukuro/

■上野中央通り店

東京都台東区上野4-9-6 ナガフジビル本館2F

050-3605-5444

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ueno/

■町田店

東京都町田市原町田6-9-18 TNスクエア2F

050-3199-4227

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/machida/

■東京ドームシティ店

東京都文京区後楽1-3-61 後楽園ホールビル1F

050-3647-1602

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/tokyodome/

■お台場アクアシティ店

東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場6F

050-3196-3586

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/odaiba-aqua-city/

■有明ガーデン店

東京都江東区有明2-1-8 住友不動産ショッピングシティ有明ガーデン5F

050-3188-9600

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ariake/

■イクスピアリ店

千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ4F シェフス・ロウ

050-3198-7135

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ikspiari/

■横浜西口店

神奈川県横浜市西区北幸1-1-13 横浜駅前ビル1F

050-3159-7111

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/yokohama/

■MM21クロスゲート店 (みなとみらい)

神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1 クロスゲート3F

050-3196-6067

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/crossgate/

■名古屋久屋大通店

愛知県名古屋市中区錦3-15-10 先2階 RAYARD Hisaya-odori Park, ZONE 4

050-3200-0791

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/hisaya_odori/

■神奈川芸術劇場店

神奈川県横浜市中区山下町281

KAAT神奈川芸術劇場 1階

TEL: 050-1724-9418

https://www.tgifridays.co.jp/wp/find-us/kaat/

