インナーケアサプリで“エステ帰り”のモチあげ美肌を日常に

株式会社リツビ

化粧品・美容機器などの卸業・企画・開発・輸入を行う株式会社リツビ(所在地：福岡市中央区、代表取締役社長：西山 和良)が開発メーカーとなり、美容医療・エステ発想トータルケアブランド『メソシューティカル(R)』から新商品 「C2G2000 Lift plus（シーツージー2000 リフト プラス）」 を、2026年2月24日（火）より発売いたします。

外側からのスキンケアや美容施術に加え、毎日の習慣として“内側から整える”インナーケアへの関心が高まる中、C2G2000 Lift plusは年齢とともに変化する女性の美容悩みに寄り添うことを目指し開発されました。

独自設計の成分バランスをベースに、ハリ・弾力・うるおいを内側から支えるインナーケアアイテムです。

*¹当社C2G2000シリーズと比較。C2G2000Liftから20%増量

メソシューティカル公式サイト：https://www.ritsubi.co.jp/mesoceutical/

メソシューティカル公式Instagram：https://www.instagram.com/mesoceutical/

【インナーケアが注目される時代背景】

近年、美容に対する価値観は「一時的なケア」から「日々の積み重ね」へと変化しています。スキンケアや美容医療だけでなく、食事やサプリメントなどのインナーケアを取り入れることで、より自分らしい健康的な美しさを目指す女性が増えています。

特に、年齢やライフステージによって変化する肌印象に対しては、外側からのケアだけでなく、内側から美容を支えるケアへのニーズが高まっています。

C2G2000 Lift plusは内側から”足りないものを補う”ことで健康で美しい肌を作り、維持し続けることを目的に開発されました。

【商品概要】

商品名：C2G2000 Lift plus（シーツージー2000 リフト プラス）

内容量：10g/30本入り

価格：12,960円（税込）

発売日：2026年2月24日（火）

【C2G2000Lift plusの特徴】

◆24時間肌をつくり続ける『C2G-ratio』

C2G2000 Lift plusは、持続型ビタミンC・コラーゲンペプチド・N-アセチルグルコサミンを配合し、年齢と共に減少する肌の3大成分を補います。

さらに、これらの成分が高い相乗効果をもたらすように、バランスよく配合した独自の設計『C2G-ratio』をベースとしています。

◆エラスチン配合量20％UP＆鉄分配合で、より多角的に

従来品「C2G2000Lift」は、美容意識の高い方々を中心に、毎日のリフトアップケアサプリとして支持を集めてきました。

今回のリニューアルでは、従来品と比較してマリンエラスチンの配合量を20％増量。

さらに鉄分を配合することで、年齢とともに変化しやすい女性の美容コンディションを多角的にサポートする設計になりました。

◆こだわりの配合量を実現するゼリータイプ

毎日続けやすいゼリータイプを採用。水を必要とせず忙しい日常の中でも手軽に取り入れることができ、美容意識の高い方はもちろん、インナーケア初心者の方にも無理なく続けていただけます。

ゼリータイプにこだわった理由は、主要成分を必要量しっかり配合するためです。

錠剤では1回あたり8錠分に相当する成分量となるため、試行錯誤の末にゼリー状にすることで、豊富な成分を取り入れやすい形で実現しました。

【効果・モニター結果】

毎食後にC2G2000Liftplusを１本ずつ摂取、３週間継続したモニター結果

モニター後の体感・感想

・肌の透明感*²

・肌の乾燥の軽減*²

・肌の弾力アップ*²

*²モニターの感想（個人の感想）

【メソシューティカル(R)とは】

メソシューティカル(R)は、美容医療・エステ発想をもとに、外側と内側の両面から美しさを支えることを目指したトータルビューティーブランドです。

DNAに着目した高機能スキンケア『R.CODE(R)』、水にも油にも浸透する特殊な溶媒を使用した美容液『セラムライン』、一般的な不織布の約20倍の水分保持力を持つバイオマスクに有効成分を豊富に含浸させた『バイオマスクライン』、そしてこだわりの成分を豊富に含有したサプリメント『インサイドライン』の4つのラインを展開しています。

これら4つのラインにより、スキンケアからインナーケアまで、身体の外面・内面の両方にアプローチし、日々の積み重ねによる健康的な美しさをサポートします。

【会社概要】

商号 ： 株式会社リツビ

所在地 ： ＜福岡本社＞

〒810-0023 福岡県福岡市中央区警固1-15-6 KH22ビル

＜東京本社＞

〒135-0063 東京都江東区有明3-6-11

東京ファッションタウンビル東館8F

代表者 ： 代表取締役社長 西山 和良

設立 ： 1993(平成5)年4月

事業概要： 化粧品／美容機器の輸入・卸業／商品企画・開発／

健康食品／通販業

URL ： https://www.ritsubi.co.jp/