「ぷよぷよ」35周年“だいれんさ！” プロジェクト本格始動！Webマンガやコラボ企画など、新たな“だいれんさ！”企画を発表

株式会社セガ

株式会社セガは、アクションパズルゲーム「ぷよぷよ」の35周年を記念する“だいれんさ！”プロジェクトについて、2026年2月1日（日）に配信した「ぷよの日2026 公開生放送」内で、盛りだくさんの新情報を発表いたしました。

番組では、35周年をお祝いする記念映像のお披露目をはじめ、Webマンガ「わちゃっとぷよぷよ」の連載決定、さらにアニバーサリーイヤーを彩るさまざまなコラボレーション企画やイベント情報を発表しました。

“だいれんさ！” プロジェクトは、この先も楽しい企画が次々と “だいれんさ！” していきます。新情報はSNSなどでも随時お届けしていきますので、ぜひ引き続きご注目ください。

【「ぷよの日2026 公開生放送 ～ぷよぷよ35周年記念スペシャル～」アーカイブ】

https://www.youtube.com/watch?v=8yDvJmaMe8U

＜35周年記念映像公開＞

「ぷよぷよ」誕生35周年の記念映像を公開しました。本映像は、これまでの歩みを振り返るとともに、「ぷよぷよ」ファンの皆さまへの感謝の想いを込めて制作された映像です。ぜひご覧ください。

【ぷよぷよ35周年記念映像】

https://youtu.be/Pt2UKqoApQM

＜Webマンガ「わちゃっとぷよぷよ」連載開始！＞

ぷよたちの日常！？をお届けするWebマンガ「わちゃっとぷよぷよ」の連載を公式X(https://x.com/puyopuyo20th/)、公式YouTube(https://www.youtube.com/@puyosega)で開始しました。

本作は「秘密結社 鷹の爪」などで知られる株式会社ディー・エル・イーの協力のもと制作し、お笑い芸人・鬼ヶ島のおおかわらさんがシナリオの一部制作に参加しています。

【Webマンガ「わちゃっとぷよぷよ」コンセプトムービー】

https://www.youtube.com/watch?v=VSgyEZO2tNI

【Webマンガ「わちゃっとぷよぷよ」お昼寝：公式X】

https://x.com/puyopuyo20th/status/2018203963024425276

【Webマンガ「わちゃっとぷよぷよ」お昼寝：公式YouTube】

https://www.youtube.com/shorts/8oRlELCKIPc

＜35周年記念“だいれんさ！”プロジェクト＞

すでに発表済みの4つの企画に加えて、新たな“だいれんさ！”企画6つを発表いたしました。

【35周年記念特設サイト】

https://puyo.sega.jp/35th/

■1れんさ！：「ぷよぷよ35周年記念 POP UP STORE」を開催

「ぷよぷよ」35周年を記念したPOP UP STOREを2月4日（水）より全国3会場で開催。35周年記念イラストを使用した新商品などが登場します。詳しくは特設サイト(https://bushiroad-creative.com/topics/94259/)をご確認ください。

■2れんさ！：『セガ ラッキーくじ「ソニック＆ぷよぷよ」35周年』発売

2026年6月に『セガ ラッキーくじ「ソニック＆ぷよぷよ」35周年』をコンビニエンスストア、各種ホビーショップ等にて発売予定です。

取扱店舗やアイテム詳細については順次、公式サイト(https://segaplaza.jp/lp/sonic-puyopuyo_kuji/)にて発表します。

■3れんさ！：『ソニ×ぷよフェスティバル in 阪急三番街』開催

「ソニック」と「ぷよぷよ」の35周年を記念し、2月1日（日）より大阪・梅田のショッピングセンター「阪急三番街」にて、『ソニ×ぷよフェスティバル in 阪急三番街』を開催します。

期間中は館内がコラボ装飾やフォトスポットで彩られ、スタンプラリーやゲームイベントなどの企画もご用意しております。

詳しくはイベント特設サイト(https://www.h-sanbangai.com/sonicpuyo35th/?utm_source=PuyoREL&utm_medium=re&utm_campaign=sonicpuyo)をご確認ください。

■4れんさ！：「【推しの子】×ぷよぷよ」POP UP SHOP開催

ダイバーシティ東京 プラザにて、「【推しの子】×ぷよぷよ」POP UP SHOPを2月4日（水）より開催します。描きおろしイラストを使用したグッズ販売のほか、スタンプラリーや、特大アクリルフィギュアが当たる抽選会などを開催します。

詳しくは公式サイト(https://www.the-chara.com/blog/?p=107223)をご確認ください。

■5れんさ！：ゲーム実況者・もこうさんとのコラボ第二弾実施決定！

2025年にご好評をいただいたクリエイターライフスタイルブランド「with mellow」プロデュースによる、ゲーム実況者・もこうさん(https://www.youtube.com/@mokoustream)と「ぷよぷよ」のコラボコレクション第二弾「わちゃっともこぷよ」の販売が決定しました。

販売時期および商品ラインナップについては、後日with mellow公式サイト(https://with-mellow.store/)および公式X(https://x.com/with_mellow_)にて発表予定です。

■6れんさ！：TikTok LIVEコラボ「わちゃぷよチーム対抗戦」第二回開催決定！

2025年に開催され、ご好評をいただいたTikTok LIVEと「ぷよぷよ」によるコラボレーションイベントの第二回開催が決定しました。

今回は35周年を記念し、「わちゃっとぷよぷよ」バージョンにアップデートして実施されます。イベント期間中は、TikTok LIVE全体が「わちゃっとぷよぷよ」仕様となり、特別なギフトの登場や、画面タップで現れる「いいね」が「わちゃっとぷよぷよ」デザインになるなど、さまざまな演出をお楽しみいただけます。

■7れんさ！：「ぷよぷよ」×「家庭科のドラゴン」コラボアイテム発売！

「ぷよぷよ」の35周年と、学習教材として人気の「家庭科のドラゴン」の25周年を記念し、Tシャツおよびスマートフォンケースの発売が決定しました。それぞれの節目を迎える両ブランドによる、令和の時代に蘇る魅惑的なコラボレーションです。アイテムは全3種類のデザインを展開。2026年を通して楽しんでいただけるアイテムです。

■8れんさ！：「ぷよぷよ」×「ジンギスカンのジンくん」コラボアイテム発売！

北海道の大人気キャラクター「ジンギスカンのジンくん」と「ぷよぷよ」の初のコラボレーション企画が決定しました。コラボアイテムは、「ぷよぷよ」の記念日である「ぷよの日」と、北海道の冬を代表する一大イベント「さっぽろ雪まつり」の開催初日でもある2月4日（水）に合わせて販売を開始します。数量限定で展開される、かわいいコラボをお見逃しなく！

■9れんさ！：「ぷよぷよ」が100円ショップの文具雑貨に登場！

全国の100円ショップにて、文具雑貨シリーズの展開が決定しました。レターセットやステッカーなど、全38種類のアイテムが登場します。ピクセルデザインを使用したキュートなアイテムです。

※2月上旬より順次展開予定です。

※一部お取り扱いのない店舗もございますので、あらかじめご了承ください。

■10れんさ！：「ぷよぷよ」×「いたずらぐまのグルーミー」コラボ決定！

「ぷよぷよ」と「いたずらぐまのグルーミー」によるコラボレーション企画の実施が決定しました。

「いたずらぐまのグルーミー」は、イラストレーター・森チャック氏が手がける、ピンク色でかわいらしい見た目ながら、ちょっと狂暴！？な「いたずらぐま」のキャラクターです。

今回のコラボレーションのために、森チャック氏による特別な描き下ろしコラボイラストをご用意しました。本コラボでは、2026年内にかけてぬいぐるみなど、さまざまなアイテムの商品化を予定しています。今後の続報にご期待ください。

＜「ぷよぷよ」とは＞

「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上にわたり、世界中で愛され続けるアクションパズルゲームです。1991年に初代『ぷよぷよ』がMSX2版とファミコンディスクシステム版で登場し、翌1992年にはセガよりアーケード版とメガドライブ版を発売しました。同じ色の“ぷよ”を4つ以上つなげて消すシンプルでわかりやすいルール、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。その後もシリーズは進化を続け、家庭用ゲーム機やPC、スマートフォンなど、さまざまなプラットフォームで展開され、世代を超えて幅広い層に楽しまれています。

さらに、JESU（日本eスポーツ協会）公認タイトルとしてプロ選手が活躍するeスポーツシーンでも注目を集め、国内外で熱戦が繰り広げられています。2026年、35周年を迎えた「ぷよぷよ」は、これからも“だいれんさ”の楽しさを皆さまにお届けします！

ぷよぷよポータルサイト：https://puyo.sega.jp/portal/index.html

ぷよぷよ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/puyosega

みどりぷよ（ぷよぷよシリーズ公式）X：https://x.com/puyopuyo20th/

＜「ぷよぷよ」シリーズタイトル公式サイト＞

『ぷよぷよテトリス２S』：https://puyo.sega.jp/puyopuyotetris2/S/

『ぷよぷよテトリス２』：https://puyo.sega.jp/puyopuyotetris2/

『ぷよぷよeスポーツ』：https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/

『ぷよぷよパズルポップ』：https://puyo.sega.jp/puyopuyopuzzlepop/

『ぷよぷよ!!クエスト』：https://puyopuyoquest.sega-net.com/

