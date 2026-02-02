【株式会社Ginza】創業38周年・銀座に本社を移転して18周年を迎えました

株式会社Ginza

水回りを中心に住宅リフォームを手掛ける株式会社Ginza(本社：東京都中央区/代表取締役社長：池田馨)は、2026年1月に創業38周年を迎えました。

また、情報の発信地である銀座に本社を移転してから18周年を迎えました。

これもひとえに、日頃よりご愛顧いただいているお客様、そして取引先の関係各社様のお蔭であると心より感謝申し上げます。

GINZA SIX 8F 株式会社Ginza本社

弊社は平成元年に大阪府吹田市で創業以来、水回りに特化したリフォーム事業を展開して参りました。

創業以来、自然災害などの様々な苦難を経験するも、全社員が一丸となり幾度となく乗り越え、お客様や取引先である関係各社様からの信頼を重ねることで、これまで成長することが出来ました。

弊社が長きにわたり事業を展開することが出来た要因の原点となるのは、創業当時から大切にしている「お客様の満足を第一に考える」といった「ホスピタリティ精神」であり、その原点である経営理念が今でも変わらずに受け継がれている結果が今の実績に繋がっているのではないかと考えます。

リフォーム事業は住宅産業にとどまらず、心の満足を提供する「ホスピタリティ産業」としての位置付けを確立出来るよう努力して参ります。

今後も株式会社Ginzaは、地域社会に貢献出来る夢のある企業で在り続けるために、更に精進を重ね、事業活動に取り組んで参ります。

■会社概要

会社名 ：株式会社Ginza 【全国施工実績175,000件】2025年度末現在

本社所在地：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 8F

HP ：https://r-ginza.jp/

創業 ：1989年1月

事業内容 ：マンションリフォーム、戸建て住宅リフォーム

■2025年度【オリコン顧客満足度(R)調査】

マンションリフォーム リフォーム専業×水回り 「全国第1位」/ 9年連続 優秀企業に選出されました